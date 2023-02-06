7 вакансий для тех, кто хочет строить карьеру в сфере науки и образования в Центральной Азии

Подобрали открытые вакансии в научных центрах Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана.
Микробиолог в RG brandsГород: Алматы
Обязанности:
— контроль качества выпускаемой продукции на своем участке
— выполнение плана и соблюдение высоких стандартов производства
— выполнение мероприятий по санитарному контролю производства, соблюдения стандартов GMP
Требования:
— высшее образование— опыт работы не менее года
— знание методов проведения микробиологических, аналитических анализов сырья, вспомогательных материалов и готовой продукции.
Лаборант испытательной лаборатории в ТОО Kaz-metiz
Город: Караганда
Обязанности
— выполнение испытаний, предусмотренных технологическими инструкциями и регламентами производства
— выполнение механических испытаний готовой продукции в соответствии требованиям стандартных методик для каждого вида продукции
— регистрация полученных данных в электронном формате
Требования:
— средне специальное или высшее техническое образование
— опыт работы в работы в испытательных лабораториях
— уверенный пользователь ПК: пакет MS Office, интернет браузеры, электронная почта.
Сhief Specialist at Educational and Methodical Center в Университет имени Сулеймана Демиреля
Город: Алматы
Обязанности:
— разработка внутренних правил, связанных с системой образования, их эффективное внедрение в образовательный процесс
— организация семинаров и опросов для профессорско-преподавательского состава и академических отделов
— предоставление консультаций преподавателям и студентам по системе образования.
Требования:
— высшее образование или аспирантура
— опыт работы в сфере высшего образования не менее двух лет
— отличные навыки письма и общения на казахском, русском и английском языках
— развитые цифровые и аналитические навыки.
Research assistant / Post-doctoral fellow в Nazarbayev University
Город: Астана
Обязанности:
— сотрудник будет отвечать за работу с культурой клеток бактерий и млекопитающих, используя такие методы, как экстракция ДНК, ПЦР и биоинформатика.
Требования:
— кандидаты должны иметь степень магистра в области биологических или смежных наук
— хорошее владение письменным и разговорным английским языком.
Заведующий Лабораторией/Химик-Лаборант в JNS LABS
Город: Ташкент
Обязанности:
— контроль качества продукции на всех стадиях жизненного цикла
— входной контроль сырья и расходных материалов
— контроль качества готовой продукции
— участие в работе лаборатории в соответствии с требованиями аккредитации и стандартов.
Требования:
— имеете опыт работы в химической лаборатории от трех лет
— имеете опыт участия в аккредитации лаборатории
— знание русского и узбекского языка обязательно
— образование: высшее химическое
— уверенный пользователь ПК.
Senior Specialist in Knowledge Management в Westminster International University
Город: Ташкент
Обязанности:
— развивать уровень знаний в области предметной информации, соответствующий требованиям университета
— брать на себя ведущую роль в деятельности по обзору и валидации
— руководить разработкой и внедрением программ повышения информационной грамотности для всех уровней обучения
— развивать библиотечные коллекции в любой форме носителей
— активно участвовать и руководить встречами и проектными группами.
Требования:
— степень магистра в областях, преподаваемых в университете
— владение английским языком для профессорско-преподавательского состава
— знание современных разработок в областях, преподаваемых в университете
— опыт поддержки университетских курсов по дисциплине.
Специалист обеспечения качества в образовании в Учреждение «Международный университет в Центральной Азии»
Город: Токмок
Обязанности:
— осуществление работы по измерению и обеспечению качества образования
— оказание активного содействия эффективной адаптации студентов к обучению в высшей школе.
Требования:
— высшее образование в области гуманитарных или социальных наук, ученая степень магистра и выше
— понимание проблем в области образования
— хорошие коммуникативные навыки
— компьютерные навыки знание программы SPSS
— владение кыргызским, английским и русским языками.