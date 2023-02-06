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7 вакансий для тех, кто хочет строить карьеру в сфере науки и образования в Центральной Азии
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Сегодня в 12:00

7 вакансий для тех, кто хочет строить карьеру в сфере науки и образования в Центральной Азии

Подобрали открытые вакансии в научных центрах Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана.


Микробиолог в RG brands

Город: Алматы

Обязанности:

— контроль качества выпускаемой продукции на своем участке

— выполнение плана и соблюдение высоких стандартов производства

— выполнение мероприятий по санитарному контролю производства, соблюдения стандартов GMP

Требования:

— высшее образование

— опыт работы не менее года

— знание методов проведения микробиологических, аналитических анализов сырья, вспомогательных материалов и готовой продукции.

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Лаборант испытательной лаборатории в ТОО Kaz-metiz

Город: Караганда

Обязанности

— выполнение испытаний, предусмотренных технологическими инструкциями и регламентами производства

— выполнение механических испытаний готовой продукции в соответствии требованиям стандартных методик для каждого вида продукции

— регистрация полученных данных в электронном формате

Требования:

— средне специальное или высшее техническое образование

— опыт работы в работы в испытательных лабораториях

— уверенный пользователь ПК: пакет MS Office, интернет браузеры, электронная почта.


Сhief Specialist at Educational and Methodical Center в Университет имени Сулеймана Демиреля

Город: Алматы

Обязанности:

— разработка внутренних правил, связанных с системой образования, их эффективное внедрение в образовательный процесс

— организация семинаров и опросов для профессорско-преподавательского состава и академических отделов

— предоставление консультаций преподавателям и студентам по системе образования.

Требования:

— высшее образование или аспирантура

— опыт работы в сфере высшего образования не менее двух лет

— отличные навыки письма и общения на казахском, русском и английском языках

— развитые цифровые и аналитические навыки.


Research assistant / Post-doctoral fellow в Nazarbayev University

Город: Астана

Обязанности:

— сотрудник будет отвечать за работу с культурой клеток бактерий и млекопитающих, используя такие методы, как экстракция ДНК, ПЦР и биоинформатика.

Требования:

— кандидаты должны иметь степень магистра в области биологических или смежных наук

— хорошее владение письменным и разговорным английским языком.


Заведующий Лабораторией/Химик-Лаборант в JNS LABS

Город: Ташкент

Обязанности:

— контроль качества продукции на всех стадиях жизненного цикла

— входной контроль сырья и расходных материалов

— контроль качества готовой продукции

— участие в работе лаборатории в соответствии с требованиями аккредитации и стандартов.

Требования:

— имеете опыт работы в химической лаборатории от трех лет

— имеете опыт участия в аккредитации лаборатории

— знание русского и узбекского языка обязательно

— образование: высшее химическое

— уверенный пользователь ПК.

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Senior Specialist in Knowledge Management в Westminster International University

Город: Ташкент

Обязанности:

— развивать уровень знаний в области предметной информации, соответствующий требованиям университета

— брать на себя ведущую роль в деятельности по обзору и валидации

— руководить разработкой и внедрением программ повышения информационной грамотности для всех уровней обучения

— развивать библиотечные коллекции в любой форме носителей

— активно участвовать и руководить встречами и проектными группами.

Требования:

— степень магистра в областях, преподаваемых в университете

— владение английским языком для профессорско-преподавательского состава

— знание современных разработок в областях, преподаваемых в университете

— опыт поддержки университетских курсов по дисциплине.


Специалист обеспечения качества в образовании в Учреждение «Международный университет в Центральной Азии»

Город: Токмок

Обязанности:

— осуществление работы по измерению и обеспечению качества образования

— оказание активного содействия эффективной адаптации студентов к обучению в высшей школе.

Требования:

— высшее образование в области гуманитарных или социальных наук, ученая степень магистра и выше

— понимание проблем в области образования

— хорошие коммуникативные навыки

— компьютерные навыки знание программы SPSS

— владение кыргызским, английским и русским языками.

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#наука #образование #работа #вакансии #карьера
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Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.