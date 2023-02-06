7 вакансий для тех, кто хочет строить карьеру в сфере науки и образования в Центральной Азии

Подобрали открытые вакансии в научных центрах Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана.





Микробиолог в RG brands

: Алматы

Обязанности:



— контроль качества выпускаемой продукции на своем участке



— выполнение плана и соблюдение высоких стандартов производства



— выполнение мероприятий по санитарному контролю производства, соблюдения стандартов GMP



Требования:

— высшее образование

— опыт работы не менее года— знание методов проведения микробиологических, аналитических анализов сырья, вспомогательных материалов и готовой продукции.





Лаборант испытательной лаборатории в ТОО Kaz-metiz

Город: Караганда

Обязанности

— выполнение испытаний, предусмотренных технологическими инструкциями и регламентами производства

— выполнение механических испытаний готовой продукции в соответствии требованиям стандартных методик для каждого вида продукции

— регистрация полученных данных в электронном формате

Требования:

— средне специальное или высшее техническое образование



— опыт работы в работы в испытательных лабораториях

— уверенный пользователь ПК: пакет MS Office, интернет браузеры, электронная почта.





Сhief Specialist at Educational and Methodical Center в Университет имени Сулеймана Демиреля

Город: Алматы

Обязанности:

— разработка внутренних правил, связанных с системой образования, их эффективное внедрение в образовательный процесс

— организация семинаров и опросов для профессорско-преподавательского состава и академических отделов

— предоставление консультаций преподавателям и студентам по системе образования.

Требования:

— высшее образование или аспирантура

— опыт работы в сфере высшего образования не менее двух лет

— отличные навыки письма и общения на казахском, русском и английском языках

— развитые цифровые и аналитические навыки.





Research assistant / Post-doctoral fellow в Nazarbayev University

Город: Астана

Обязанности:

— сотрудник будет отвечать за работу с культурой клеток бактерий и млекопитающих, используя такие методы, как экстракция ДНК, ПЦР и биоинформатика.



Требования:

— кандидаты должны иметь степень магистра в области биологических или смежных наук

— хорошее владение письменным и разговорным английским языком.





Заведующий Лабораторией/Химик-Лаборант в JNS LABS

Город: Ташкент

Обязанности:

— контроль качества продукции на всех стадиях жизненного цикла



— входной контроль сырья и расходных материалов



— контроль качества готовой продукции

— участие в работе лаборатории в соответствии с требованиями аккредитации и стандартов.



Требования:

— имеете опыт работы в химической лаборатории от трех лет

— имеете опыт участия в аккредитации лаборатории

— знание русского и узбекского языка обязательно



— образование: высшее химическое

— уверенный пользователь ПК.





Senior Specialist in Knowledge Management в Westminster International University

Город: Ташкент

Обязанности:

— развивать уровень знаний в области предметной информации, соответствующий требованиям университета

— брать на себя ведущую роль в деятельности по обзору и валидации

— руководить разработкой и внедрением программ повышения информационной грамотности для всех уровней обучения

— развивать библиотечные коллекции в любой форме носителей

— активно участвовать и руководить встречами и проектными группами.

Требования:

— степень магистра в областях, преподаваемых в университете

— владение английским языком для профессорско-преподавательского состава

— знание современных разработок в областях, преподаваемых в университете

— опыт поддержки университетских курсов по дисциплине.





Специалист обеспечения качества в образовании в Учреждение «Международный университет в Центральной Азии»

Город: Токмок

Обязанности:

— осуществление работы по измерению и обеспечению качества образования



— оказание активного содействия эффективной адаптации студентов к обучению в высшей школе.

Требования:

— высшее образование в области гуманитарных или социальных наук, ученая степень магистра и выше



— понимание проблем в области образования

— хорошие коммуникативные навыки

— компьютерные навыки знание программы SPSS

— владение кыргызским, английским и русским языками.