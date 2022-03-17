7 советов тем, кто хочет строить карьеру в коммуникациях от PR-директора Tele2/Altel

Как построить успешную карьеру в области связей с общественностью, рассказала PR-директор с почти 20-летним опытом работы в коммуникациях.

Евгения Бекбулатова, город — Алматы, PR-директор Tele2/Altel

О карьере

Я уже 18 лет профессионально занимаюсь коммуникациями. Для меня это стало главной экспертизой в жизни. Все началось с профессионального образования. Я специалист по связям с общественностью. С тех пор, пройдя разные стадии становления как профессионала, я выросла от специалиста до директора данного направления в Tele2.

За это время росли как личностные, так и профессиональные навыки, менялись и трансформировались типы, виды и каналы коммуникаций, менялся язык и стиль подачи, отношение аудитории к тому, как она хочет получать и принимает информацию, развивались новые площадки.





Почти 20 лет назад, даже не было социальных сетей. А когда они появились, бизнес даже и не думал идти туда, а я не считала их интересными. Поэтому в деятельности прошла путь от рассылки пресс-релизов по факсу до роботизации процесса общения со СМИ.

Мой карьерный путь был легким и успешным. За первые три года работы я выросла с позиции младшего специалиста коммуникационного агентства до должности руководителя PR-службы крупнейшего авторитейлера страны. Дальше был опыт работы в компании Nissan и отличная школа международного уровня PR. Затем было возвращение на агентскую сторону, в одно из лучших агентств страны — «АГТ Казахстан», где мы делали огромные страновые и международные проекты. И спустя пять лет я перешла на сторону корпоративного PR. Меня пригласили в Tele2/Altel — компанию, где можно поработать рука об руку с сильнейшими экспертами и настоящими цифровыми командами, собранными из лучших специалистов.

Советы молодым PR-специалистам:

1. Лень и гордыня — худшие союзники в любой профессии, но именно в PR легко скатиться в их объятья.

2. Риски — это то, о чем нужно думать до, во время и после. То есть всегда. Никогда не забывайте прогнозировать риски и разрабатывать планы их нивелирования. PR, конечно, не битва за Трою, но та еще шахматная партия.

3. Никогда нельзя забывать, что основа любого успешного проекта — в аналитике и глубоком понимании всех процессов.

4. Хорошие эмоции в работе — страсть к делу, радость от побед. Но не стоит опираться на те, что ведут к конфликтам. Нужно помнить, что это только твой выбор — реагировать или нет.

5. Выбирайте сердцем и умом отрасль, за которую будете отвечать в коммуникационном поле. Если вы не можете полюбить, проникнуться и загореться тем, что «пиарите», то поищите то, что будет по душе.

6. Оставайтесь в тренде, на волне с новыми тенденциями. Собирательный образ успешного pr-щика — это вечно молодой специалист, слегка фрик. На самом деле это огромный труд — постоянно следить за огромным количеством информации и выбирать лучшие практики.

7. Получайте удовольствие от работы.