7 советов от технического директора Kanda CA, которые помогут построить карьеру в IT

Технический директор международной компании поделился советам для начинающих специалистов.





Андрей Гуринов, 40 лет, город — Бишкек, CTO Kanda CA, @kanda_ca

О себе

До того, как стать директором, я работал разработчиком, администратором баз данных, инженером данных. Семь лет проработал в банке, где базы данных — ключевая функция.

Не скажу, что у меня был специальный карьерный план, но базы данных мне понравились еще в университете. Они подходили под мой склад ума и темперамент.

Когда в 30 лет у тебя есть какой-то уникальный отточенный навык, грех его бросать. Нужно развиваться и становиться лучше.

Не все строят карьеру именно так. Кто-то с самого начала определяет, чего хочет: разрабатывать игры для мобильных телефонов или заниматься криптографией. Другие приходят к решению случайно. Но то, что каждому нужна четкая специализация, в которой он будет расти и развиваться, — это факт.

Карьерные советы

1. Не питайте иллюзий

Никогда не поздно остановиться, если вы понимаете, что программирование — это не ваше. Возможно, есть смысл сделать шаг в сторону, переквалифицироваться. Не исключено, что вместо программирования вам больше подойдет управление проектом или тестирование, инженерия данных, а может, разработка графического интерфейса.

Не нужно быть упертым. Необходимо в любой момент трезво оценивать то, чем ты занимаешься и какие есть перспективы. Главное — нравится тебе это или нет. Потому что профессию мы выбираем если не на всю жизнь, то надолго.





2. Не гоните лошадей

Часто еще «зеленые» специалисты считают, что им должны платить высокую зарплату, давать интересные проекты или доверять ответственные задачи. Работодатель и рад бы это сделать, но ему нужна уверенность, что человек с этим справится.

Молодые специалисты в области программирования зарабатывают гораздо больше, чем в других сферах. Но успешные люди, которые делают потрясающие вещи, дошли до этого через большой труд, пройдя длинный путь. Молодым специалистам нужно идти по этому пути, не лениться, и тогда все обязательно сложится.





3. Переболейте «звездной болезнью» как можно раньше







Так или иначе, все люди этому подвержены. Главное — знать, что с тобой это может случиться, и адекватно оценивать себя. Существует множество исследований, которые говорят: чем больше молодой специалист узнает, тем сильнее тает уверенность, что он знает все.

Путь к мастерству занимает много времени. «Детские» выходки лучше сделать пораньше, без особого вреда для себя и своей репутации. А дальше двигаться вперед уверенным и профессиональном шагом.





4. Читайте книги

Часть информации разработчики черпают из статей, видеороликов, постов на форумах. Это помогает решать большую часть задач.

Несмотря на это, нужно читать классическую литературу. Не Достоевского, хотя и его тоже, а труды по технологиям, архитектуре, культуре разработки программного обеспечения и прочим вещам.

Чтение форумов дает множество отрывочных знаний, а прочтение классической литературы в вашей отрасли поможет сформировать прочный фундамент, на котором можно построить полноценные знания.





5. Стремитесь к прохождению профессиональной сертификации

Чтобы полноценно развиваться, необходимо иметь какие-то ориентиры и метрики развития. Прохождение профессиональной сертификации сильно улучшает ваше резюме и дает обратную связь, показывая, в каких областях требуется дополнительное развитие.





6. Учитесь у тех, кто рядом

Используйте любую возможность перенять знания у более опытных коллег. Просматривайте код товарищей. Это помогает лучше разбираться с тем, что происходит в самом проекте. Кроме того, вряд ли существует более прямой путь, чем смотреть за тем, как работает профессионал, и брать что-то полезное и нужное.





7. Всегда думайте, что и зачем вы делаете

Важно понимать, что программирование и программное обеспечение — это не цель, а инструмент. Программы — это все равно, что вилка или колесо — бесполезны, если их не использовать.

Всегда задавайте себе вопрос: Почему клиенту необходим именно этот функционал? Почему кнопка находится именно здесь? Постоянно анализируйте то, что делаете.

Специалисту уровня Junior говорят, как делать, Middle-разработчику — что надо сделать. И тогда он сам поймет, как. Специалисту уровня Senior просто объясняют, какую проблему нужно решить.

Мыслить «по-сеньорски» — значит уметь разобраться в проблеме, понять, что нужно сделать и как.