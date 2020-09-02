7 школ, куда отдать ребенка, если вы хотите, чтобы он стал Илоном Маском

Международная гимназия инновационного центра «Сколково»









Частное образовательное учреждение, где могут обучаться граждане РФ и других стран.



Форма обучения: очная, очно-заочная и заочная

Программа

Обучение ведется по Федеральному государственному образовательному стандарту и в соответствии с требованиями Международного бакалавриата (IB). Гимназия имеет статус IB World School и авторизована по трем программам IB — начальной, средней и старшей школы. Выпускники получают российский аттестат об образовании и международный диплом IB, который дает возможность поступления в ведущие мировые вузы.

В гимназии работает 190 педагогов и обучается 616 студентов в возрасте от 2 до 17 лет. Все учителя и студенты вовлечены в исследовательскую деятельность. 70% студентов — дети участников экосистемы «Сколково». Однако гимназия открыта и для внешних поступающих.

Особенности





Атмосфера иннограда. Гимназия расположена в инновационном центре «Сколково».

Мастер-классы партнеров и стартапов «Сколково».

Лекции профессоров Сколковского института науки и технологий

Проектно-исследовательская деятельность на базе компаний-стартапов «Сколково».

Программы дополнительного образования, организованные магистрантами и аспирантами Сколтеха.

Гуманитарное и творческое направление дополнено лекциями ведущих деятелей культуры

Студенты могут попасть на экскурсии в Технопарк «Сколково», побывать в офисах компаний-резидентов и партнеров Фонда «Сколково», а также посетить лаборатории Сколковского института науки и технологий (Сколтех).

Стажировки для студентов — это возможность не только применить полученные в гимназии знания и навыки, но и построить индивидуальную карьерную траекторию, получить новые профессиональные компетенции от лидеров ведущих отраслей производства, науки и бизнеса, а еще это возможность обеспечить трудоустройство после завершения обучения.

Студенты уже познакомились с работой таких компаний, как Антракс, Московский международный медицинский кластер, технопарк «Сколково».

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High Tech Academy









Первая инновационная проектная школа в Казахстане.



Форма обучения: очная

Программа



Дети изучают адаптированную государственную общеобязательную программу РК (ГОСО) через проектную и финскую методику обучения.





Особенности



Обучение ведется на русском, английском и казахском языках. Школа использует технологию предметно-языкового интегрированного обучения (Content and language integrated learning (CLIL)).



Проектная работа — решение задач из реального мира. Проекты в HTA — междисциплинарные. Ученики изучают мир, проводя полевые исследования, решая проблемы/задачи реальных организаций, проходя стажировки и консультации с экспертами. Проектная работа проходит в малых группах с использованием необходимых технологий.

Финальные работы, прототипы и другие работы учеников выставляются в школе в общих пространствах и доступны для просмотра всем желающим.

Долгосрочная приоритетная цель школы — стать ролевой моделью инновационного школьного преподавания и обучения для города Алматы и Республики Казахстан.

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Ломоносовская школа









Частная школа, которая уже более 25 лет занимает первое место в топ-50 лучших школ России по конкурентоспособности выпускников.



Форма обучения: очная и дистанционная

В учебном плане дистанционного обучения есть три формы взаимодействия педагога и ученика:

— online-уроки — Skype или непосредственное взаимодействие с учителями в периоды приезда в Москву

— offline-уроки — видеофайлы, аудиофайлы, текстовые или презентационные документы с техническим заданием и конкретными датами исполнения, размещенные на платформе Moodle

— самостоятельное изучение блоков тем и выполнение контрольных работ.

Педагоги сопровождают ученика на протяжении всех этапов обучения, у каждого школьника есть классный руководитель, выполняющий роль тьютора, есть администратор, курирующий весь процесс.

Программа



Школа осуществляет принцип непрерывного образования: обучения, воспитания, развития и жизнеобеспечения. Первая ступень — дошкольное отделение: детский сад и подготовительные классы, вторая — начальная школа, третья — основная школа 5-7 классы, четвертая — старшая школа 8-11 классы.



Особенности



В программу включена авторская образовательная технология «ИнтеллекТ», созданная профессором Маратом Александровичем Зигановым. Институт гигиены и охраны здоровья детей и подростков подтверждает, что технология «ИнтеллекТ» развивает познавательные способности, снижает утомляемость, улучшает эмоциональный фон, повышает эффективность обучения.

Более 30 творческих студий и спортивных секций.

Есть возможность изучать до пяти иностранных языков на выбор.

Выпускники поступают в престижные вузы России и мира, становятся успешными сотрудниками ведущих компаний, элитой современного общества.

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Яндекс.Лицей









Образовательный проект «Яндекса» по обучению промышленному программированию школьников 8-10 классов. Занятия проходят очно на 378 площадках в 169 городах на территории России и Казахстана.



Полный курс длится два года. Обучение бесплатное.

Форма обучения: очная.

Лицей принципиально отказался от удаленного обучения, чтобы у детей была возможность работать в коллективе и заниматься с преподавателем лицом к лицу. Все преподаватели сами занимаются программированием и не только объясняют материалы, разработанные в Школе анализа данных, но и передают ученикам личный опыт.

Форматы:

Основное образование

С 2019-2020 учебного года в некоторых школах дети учатся по экспериментальной школьной программе «Основы программирования на языке Python», которую разработал и подготовил Яндекс.Лицей. Цель эксперимента — создать и опробовать двухлетнюю современную программу по обучению школьников программированию на Python, которую можно будет масштабно использовать в качестве факультатива для 8-10 классов.

Дополнительное образование

Занятия проходят дважды в неделю на учебных площадках Яндекс.Лицея: детские технопарки, ВУЗы, IT-кубы, центры дополнительного образования, школы, лицеи и гимназии. Все преподаватели площадок проходят отбор и специальное обучение. В группе не больше 17 человек. После каждого урока нужно выполнять домашнее задание, обычно оно занимает больше двух часов. Яндекс.Лицею придется уделять около восьми часов в неделю.

Программа



Школьники учатся работать на Python — языке программирования, востребованном в IT-компаниях и в научной среде. С помощью Python создавались продукты YouTube, Facebook, Instagram, Dropbox, его используют в «Яндексе» и NASA.





Особенности



Помимо программирования на занятиях развивают навыки, которые понадобятся ученикам в вузе или на работе — их учат правильно искать информацию и работать в команде, развивают критическое мышление и навыки общения.

В качестве дипломных проектов лицеисты разрабатывают чат-ботов, мобильные квесты, игры и даже умные теплицы. Ребята, успешно окончившие курс, смогут работать как начинающие программисты.

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Samsung Coding Lab





Coding Lab — бесплатная школа программирования для казахстанских школьников и студентов, которая была создана Samsung в 2017 году. Ее успешно окончил 101 выпускник, за это время было создано 48 приложений. Допускаются к учебе дети от 14 до 20 лет.

Форма обучения:

1. Онлайн-занятия через приложение Microsoft Teams вместе с преподавателем.

К этому формату будут допущены ученики, успешно сдавшие вступительный тест и набравшие более 35 баллов. Они будут полноправными учениками школы. Ученики имеют право на получение сертификата в случае успешного завершения обучения. Префикс групп будет именоваться CL-

2. Самостоятельное свободное обучение по видеоурокам, представленным на сайте.

Для учеников, набравших от 25 до 35 баллов. Ученики, отлично показавшие себя во время обучения, могут получить шанс и перейти к полноценным онлайн-занятиям с преподавателем после сдачи экзамена по первому модулю.

После окончания пандемии ученики из групп CL-, проживающие в Алматы, смогут перейти к очному обучению в Инновационной академии Samsung, которая расположена на территории КазНУ имени аль-Фараби.

Программа



Основы функционального программирования

Основы компьютерной графики и дизайна

Объектно-ориентированное программирование

Основы разработки серверной части мобильных приложений

Алгоритмы и структуры данных на языке Java

Основы программирования приложений на Android

Для защиты диплома ученики будут разрабатывать собственные приложения. Те, кто успешно сдаст экзамен, получат сертификаты от Samsung. А создатели лучших проектов получат ценные призы.

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Инновационная детская бизнес-школа Rainbow School









Международный тренинговый центр, специализирующийся на углубленном изучении законов бизнеса, приобретении навыков влияния на себя, окружение и глобальный мир.



Форма обучения: очная. Представительства школы есть в Украине, России и Казахстане.

Программа



Обучение происходит по трем основным направлениям: психология, интернет-маркетинг, бизнес.



Особенности



В разработке уникальной программы школы участвовали специалисты различных областей — от психологов, до специалистов в IT и бизнесменов. По окончании каждого модуля обучения студенты получают сертификат Международной ассоциации бизнес-школ.

Каждый год программа корректируется и обновляется, добавляются новые темы, инструменты и практические, обучающие игры.

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«Нормальная школа»









Образовательный проект для детей 10-15 лет.



Проект основали Наталья Чеботарь, руководившая исследованиями и новыми образовательными продуктами «Яндекса», создательница сообщества Woman and Tech Светлана Анисимова и Татьяна Архарова, которая управляет приемной комиссией в международной школе для одаренных детей «Летово».

Форма обучения: тематические двухнедельные онлайн-модули. Кураторы дают задания на дом и обсуждают их на уроках в Zoom.

Программа



Прошедшие модули: «ГМО, гомеопатия и споры о вакцинации» с генетиком Анной Петровой, «Как создать фирменный стиль» с основательницей студии графического дизайна А-2-0 Алиной Родионовой, «Городоведение» с Александром Острогорским из Московской архитектурной школы Марш и Высшей школы урбанистики. До октября планируется провести еще девять модулей на различные темы.



Особенности



Занятия проходят в группах по 10 человек, стоимость обучения в каждом модуле — 5000 рублей. В каждой группе есть два бесплатных места. Они предусмотрены для тех, кто хочет учиться, но не может оплатить модуль. Чтобы учиться бесплатно, нужно написать мотивационное письмо.

Музейные кураторы, философы, фотографы, архитектурные критики, поэты и художники помогают подросткам реализовать их идеи на практике. Это может быть выставка, проект дома, сборник стихотворений, личный дневник, рецензия на выдуманную книгу или коллекция фотографий.

Нет вступительных экзаменов и отбора.

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