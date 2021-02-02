7 привычек, от которых нужно срочно отказаться

Они вредят вам, окружающим и всей планете.







1. Покупать слишком много одежды, обуви и аксессуаров













Мы живем во времена «быстрой моды»: на фабриках производят сотни тысяч экземпляров одежды, ассортимент масс-маркет-магазинов обновляется несколько раз в сезон — иногда каждую неделю. Чтобы успеть за трендами, мы покупаем вещи каждый год, полгода, несколько месяцев или даже чаще. В итоге в гардеробе скапливается гора одежды, надетой в лучшем случае по два-три раза. Это негативно отражается не только на личном бюджете, но и на состоянии планеты.

Из-за производства тканей ежегодно в атмосферу выбрасывается 1,2 миллиарда тонн углекислого газа. Также модная индустрия потребляет много воды. Например, для создания одной футболки используется 2700 литров — столько нужно, чтобы вырастить достаточное количество хлопка. Такого объема воды хватило бы одному человеку, чтобы утолять жажду в течение трех лет.





Как избавиться от привычки

— регулярно проводить разбор гардероба. Прежде чем отправиться на шопинг, просмотрите всю свою одежду и составьте список того, чего вам действительно не хватает. Так вы с меньшей вероятностью купите ненужную футболку или пятую пару голубых джинсов

— покупать вещи в секонд-хенде. Вместо того, чтобы поддерживать «быструю моду», лучше купить старую, но хорошо сохранившуюся одежду. В секонд-хендах можно найти то, что актуально и сейчас: что-нибудь из базового гардероба или трендовые вещи — мода циклична

— приобретать качественную одежду и обувь. Они стоят дороже, но выглядят лучше и прослужат дольше.





2. Выкидывать ненужную одежду на свалку





Пункт, плавно вытекающий из предыдущего. Сначала мы покупаем горы одежды, потом они пылятся в шкафу, а через время за ненадобностью отправляются на свалку. Там разлагаются и выделяют парниковые газы, в частности углекислый газ и метан, а они способствуют глобальному потеплению.





Как избавиться от привычки

Вместо того, чтобы выкидывать ненужную одежду на помойку, дарите ей вторую жизнь. Вот что можно сделать:

— сдать на переработку. Этот способ подойдет для старой поношенной одежды: с невыводимыми пятнами, дырками или выцветшей тканью. В общем, для такой, которую вряд ли можно надеть снова

— отдать в центр помощи или благотворительный магазин. Вещи отправятся малоимущим семьям и другим нуждающимся

— продать в интернете. Разместите фотографии вещей на одном из сайтов с объявлениями: одежда продолжит жить в чужом гардеробе, а вы заработаете деньги

— отнести на фримаркет или своп-вечеринку. Там можно бесплатно обменять свои вещи на одежду, принесенную другими людьми.





3. Не сортировать мусор





На свалку отправляется не только одежда, но и куча другого вторсырья. Пластиковые бутылки, макулатура, стеклянные и консервные банки, тетрапак. Все это разлагается, выпуская парниковые газы и загрязняя водоемы.

Иногда вместе с бытовым мусором на свалку летят батарейки, аккумуляторы и электрические приборы — опасные отходы. В их состав входят токсичные элементы: свинец, никель, кадмий, литий, ртуть. Попадая на свалку, такие отходы начинают разлагаться, выпуская эти элементы в почву и грунтовые воды. Или в атмосферу — если их утилизируют на мусоросжигательном заводе.





Как избавиться от привычки

Сортировать мусор и стараться сдавать вторсырье на переработку. Заниматься сортировкой можно, даже если в вашем дворе нет ящиков для вторсырья. Просто заведите дома дополнительные контейнеры, например, ведро или коробку для стекла, перерабатываемого пластика или картона. Когда они заполнятся, отнесите их в пункт приема вторсырья.

Утилизировать батарейки еще проще. Ящики для их сбора стоят во многих торговых центрах и супермаркетах — просто возьмите батарейки с собой, когда пойдете за покупками.

Старые смартфоны, компьютеры, миксеры и другие электроприборы тоже нужно сдавать на утилизацию в пункты приема вторсырья или магазины электроники: они нередко проводят акции, во время которых можно отдать использованную технику и получить скидку на новую.





4. Покупать больше еды, чем нужно













Речь идет не о переедании — хотя это тоже вредная привычка, которая может привести к ожирению — а о бесполезном расходовании продуктов. Вспомните, как часто вы находите в холодильнике просроченную молочку, подгнившие овощи или приготовленное полторы недели назад рагу. Все эти продукты летят в мусорку, так и не выполнив своей функции.

Причин, по которым от этой привычки нужно избавиться, две:

— ущерб экологии. Около четверти всех парниковых газов, возникающих в результате жизнедеятельности человека, исходят от перерасхода еды. На производство лишнего объема продуктов тратятся природные ресурсы: водные, земельные, энергетические. А еще из-за этого уменьшается объем лесов

— мировой голод. Пока мы выкидываем еду в мусорку, больше 800 миллионов людей на Земле недоедают.





Как избавиться от привычки

— не ходите за покупками голодным. Простой и действенный лайфхак, который спасет от покупки гор сладостей, снеков и другой ненужной еды

— составляйте список покупок. Это поможет брать только нужные продукты и не вестись на скидки и акции вроде «3 по цене 2»

— замораживайте. Некоторые продукты можно хранить в морозилке, чтобы продлить их срок годности, например, сливочное масло, фрукты, хлеб

— пересмотрите отношение к свежести продуктов. Не бойтесь покупать вчерашний хлеб или творог, произведенный три дня назад. Смотрите не на дату изготовления, а на дату, до которой нужно употребить продукт

— готовьте ровно столько, сколько нужно. Если вы купили большую пачку грудки, но живете один — не используйте ее целиком: приготовьте половину, а вторую заморозьте на будущее.





5. Не следить за использованием ресурсов





Не выключать свет в коридоре, засыпать под шум телевизора, чистить зубы с включенной водой. Так делать не нужно. Во-первых, из-за этого вы переплачиваете за коммунальные услуги. Во-вторых, ресурсы не бесконечны. Так, для производства электроэнергии станции используют невозобновляемое топливо: газ, нефть и уголь. А от нехватки воды в мире страдают больше 40% людей.





Как избавиться от привычки

— не оставляйте свет включенным, когда выходите из комнаты

— старайтесь не использовать искусственное освещение днем, если солнце и так светит достаточно ярко

— выключайте электроприборы из розетки. Они тратят энергию, даже когда вы ими не пользуетесь

— купите водосберегающие насадки. Их можно установить на кран и душ

— не лейте лишнего. Выключайте воду на время чистки зубов и не открывайте кран на полную мощность во время мытья посуды.





6. Перемещаться по городу только на машине или такси









Это быстро и удобно, а еще идеально спасает, когда на улице неприятная погода или просто лень идти пешком. Все бы хорошо, но машины производят слишком много парниковых газов: один автомобиль — более четырех тонн в год. Кроме того, они выбрасывают в воздух вредные вещества, в частности свинец, диоксид азота, угарный газ, которые негативно влияют на здоровье.





Как избавиться от привычки

Старайтесь пользоваться машиной или такси как можно реже:

— небольшие расстояния лучше преодолевать пешком: это полезно для здоровья, кошелька и экологии

— для дистанций побольше можно использовать мускульный транспорт, например, велосипед или самокат

— если место назначения находится слишком далеко или вы торопитесь, садитесь на общественный транспорт.





7. Использовать одноразовую посуду и полиэтиленовые пакеты





Пластиковые тарелки не нужно мыть, а пакеты — просто незаменимая вещь: без них нести продукты до дома сложно. За этим видимым удобством скрывается огромный вред природе.

Полиэтилен и пластик разлагаются несколько сотен лет, продукты из них складируются на свалках или в мировом океане. Их по ошибке едят птицы и морские животные.

Кроме того, одноразовая посуда и пакеты — не лучшие друзья вашего бюджета.





Как избавиться от привычки

Заменить пластиковую посуду и пакеты на экологичные аналоги. Вот минимальный набор, который вам понадобится:

— шопер. Текстильная сумка для продуктов. Она не только экологичнее, но и практичнее пакета. Во-первых, шопер более прочный и не порвется из-за острого края коробки через минуту после выхода из магазина. Во-вторых, его можно использовать как обычную городскую или пляжную сумку

— фруктовки. Многоразовые тканевые мешочки для овощей, фруктов и орехов

— бутылка для воды. Чтобы брать воду с собой и не покупать ее в пластике

— термокружка. Нужна тем, кто любит кофе или чай навынос. Берите ее с собой и просите бариста налить напиток в ваш стакан вместо одноразового. Кстати, во многих кофейнях за это дают скидку.





Источник: lifehacker.ru