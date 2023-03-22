7 причин посетить страны Центральной Азии во время Наурыза

народы Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана празднуют Наурыз, Нооруз,
Navro'z или Наврӯз. Это национальная традиция тюркских народов, праздник прихода весны.
Рассказываем, почему вам стоит посетить регион именно в это время.
Вкусные блюда
Вкусно поесть — это веская причина, чтобы поехать в Центральную Азию в любое время года,
но особенно в марте.
На Наурыз местные жители готовят все самые любимые национальные блюда, но есть и
особенные рецепты. Например, наурыз коже, сумаляк и другие.
Настоящая весна
Если вы выберете для посещения Алматы, Бишкек, Душанбе или Ташкент — будете приятно
удивлены. В это время года здесь шикарная погода, настоящая весна. Можно ходить в легкой
одежде и радоваться солнечным дням.
Вы даже сможете выехать на природу и устроить пикник.
Национальные развлечения
Для любителей лошадей хорошим развлечением может стать конная прогулка. В Центральной
Азии такой вид досуга пользуется популярностью. В каждом городе есть возможность взять
уроки верховой езды и даже поучаствовать в соревнованиях.
Еще один традиционный вид развлечения, который популярен на Наруз — качели Алтыбакан.
Красивая и романтичная игра!
Погружение в культуру
Наурыз — отличное время, чтобы погрузиться в местную историю и культуру. Обычно в марте
в крупных городах работают этноаулы, где вы можете пожить в колоритной юрте и окунуться в
быт тюркских народов.
Или можно погулять по древним городам, полюбоваться мозаиками дворцов, посетить
мавзолеи и не только.
Уникальная природа
Если вы хотите насладиться красотой, в Центральной Азии много природных мест и локаций,
которые вас точно удивят. Это и горы, и озера, и каньоны. Если вы в Астане, посетите Боровое.
Если в Алматы — Чарынский каньон, Кольсайские озера и озеро Каинды. Если в Бишкеке —
стоит съездить на Иссык-Куль.
Розовый фламинго
Весна — это также время, когда есть возможность увидеть редких птиц. Например, весной их
можно увидеть на Иссык-Куле.
Горнолыжные курорты
В горах Центральной Азии сезон катаний заканчивается в марте. А значит, многие
горнолыжные курорты еще работают и принимают последних любителей экстримальных
видов спорта. Вы можете поехать в Казахстан или Кыргызстан и с комфортом «покатать» на
местных трассах.