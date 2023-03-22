7 причин посетить страны Центральной Азии во время Наурыза





Вкусные блюда













Настоящая весна





Национальные развлечения









Погружение в культуру





Уникальная природа













Розовый фламинго





Горнолыжные курорты



На Наурыз местные жители готовят все самые любимые национальные блюда, но есть иособенные рецепты. Например, наурыз коже, сумаляк и другие.В это время года здесь шикарная погода, настоящая весна. Можно ходить в легкойодежде и радоваться солнечным дням.Вы даже сможете выехать на природу и устроить пикник.В ЦентральнойАзии такой вид досуга пользуется популярностью. В каждом городе есть возможность взятьуроки верховой езды и даже поучаствовать в соревнованиях.Еще один традиционный вид развлечения, который популярен на Наруз — качели Алтыбакан.Красивая и романтичная игра!Обычно в мартев крупных городах работают этноаулы, где вы можете пожить в колоритной юрте и окунуться вбыт тюркских народов.Или можно погулять по древним городам, полюбоваться мозаиками дворцов, посетитьмавзолеи и не только.. Это и горы, и озера, и каньоны. Если вы в Астане, посетите Боровое.Если в Алматы — Чарынский каньон, Кольсайские озера и озеро Каинды. Если в Бишкеке —стоит съездить на Иссык-Куль.Например, весной ихможно увидеть на Иссык-Куле.А значит, многиегорнолыжные курорты еще работают и принимают последних любителей экстримальныхвидов спорта. Вы можете поехать в Казахстан или Кыргызстан и с комфортом «покатать» наместных трассах.