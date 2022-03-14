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7 популярных NFT-площадок, где вы можете найти и приобрести предметы цифрового искусства
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Сегодня в 18:45

7 популярных NFT-площадок, где вы можете найти и приобрести предметы цифрового искусства

Раньше искусством считали картины великих художников. Затем кино и музыка тоже удостоились этого звания. Сегодня ценители найдутся и на цифровые картины. Ведь искусство ценит подлинность, неважно в каком формате его подают.

NFT — это цифровые картины, игры и другие предметы, которые уникальны и не имеют копий. Для интересующихся цифровым искусством, мы подготовили список популярных NFT-платформ.


OpenSea

OpenSea — первая и крупнейшая торговая площадка для предметов цифрового искусства. Здесь можно создавать, продавать и приобретать NFT-токены. Создатели позаботились о том, чтобы работа на платформе была интуитивно понятной и удобной для пользователей.


SuperRare


Эту платформу можно назвать галереей цифрового искусства. Цель посетителей — не заработать и продать, а собрать коллекцию токенов, которые вам нравятся, общаться с другими пользователями, которые разделяют ваши интересы.


Binance NFT


Одна из крупнейших криптовалютных бирж открыла в 2021 году маркетплейс для продажи NFT. Его идея в том, чтобы объединить художников и любителей цифрового искусства на одной платформе для создания и торговли NFT-токенами.


Enjin

Это первая платформа, где пользователи могут переносить свои токены между блокчейнами. Здесь уже есть площадка для игровых токенов, но бренд с проектом Efinity обещает создать новые измерения NFT, в которых любой токен будет иметь больше функций.


Nifty Gateway


Одна из немногих платформ для онлайн-аукционов цифрового искусства, где покупатели используют кредитную карту на сайте. Компания сотрудничает с художниками с целью создания уникальных NFT для платформы и берет на себя ответственность за токены, выпускаемые на платформе.


Foundation


Foundation или Foundation.app отличается от других платформ тем, что приложение удобно использовать, — делать ставки, покупать и продавать цифровое искусство.


Nafter

Nafter — это социальная сеть в мире NFT. Здесь художники и инфлюенсеры могут публиковать свои работы и фотографии, а поклонники приобретать их в свои коллекции, хранить и обмениваться.

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