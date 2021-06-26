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7 ошибок начинающих предпринимателей — советы от бизнесменов
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Сегодня в 13:50

7 ошибок начинающих предпринимателей — советы от бизнесменов

Анастасия Хо, город — Нур-Султан, сооснователь компании «ИКСО» и Koreanluxe, @anastassiyakho


anastassiyakho

Я сооснователь оптово-розничной компании «ИКСО» и Koreanluxe. Мы занимаемся реализацией товаров из Южной Кореи, преимущественно косметики. В бизнесе уже десять лет. Ошибок по началу было много.


Анализ рынка и выбор ниши


Мы начали совершенно с другого товара — детской одежды, не проанализировав рынок. В итоге пришлось менять направление, чему мы, в принципе, рады. Теперь я понимаю, насколько важны расположение магазина, его оформление и подача товара. Просто «очень проходимое место» ни о чем не говорит. Вы должны найти не проходимое, а именно свое место. Предварительный анализ рынка и бизнес-план обязательны перед стартом!


Закрепление всех договоренностей документально


Еще одной ошибкой было полагаться на порядочность и обещания людей, не подкрепляя их договорами. Так мы узнали, как могут «кинуть», например, выселить раньше времени с арендуемой точки. Договоренность на берегу, контракты, хотя бы письменная переписка с партнером, должна быть сохранена.


Тщательно продуманный маркетинг


Еще по началу мы были излишне уверены в себе и своем товаре. Товар отличный, а значит, покупатель сам нас найдет. Но сегодняшние реалии таковы, что клиент теряется в дебрях современных рекламных источников и в бесконечном потоке информации. Нужно уметь быть замеченным. Сегодня на маркетинг уходит львиная доля выручки.

Ошибки есть всегда и на начальном этапе, и спустя десять лет. Их не нужно бояться. Их нужно исправлять, делать выводы и становиться сильнее.

Аяла Конакбаева, город — Алматы, предприниматель, @ayala.expert


ayala.expert

Я в сфере бизнеса уже шесть лет. Сначала открыла школу бокса, и за четыре года наша сеть увеличилась до четырех филиалов в Алматы. Четыре года назад мы запустили доставку правильного питания. А два года назад создали проект по продаже ПП-выпечки. Все три бизнес-проекта создавались методом проб и ошибок.


Анализ рынка и формирование понятной финансовой модели

Школу бокса я открывала в 24 года. Свою роль в этом процессе сыграли амбиции и юношеский максимализм. В результате, все было сделано интуитивно. Мы не провели качественный анализ рынка, не проработали до конца финансовую модель бизнеса. На тот момент никто так широко об этом не говорил. Поэтому пришлось исправлять ошибки по ходу дела. Мы провели профессиональный анализ рынка, SWOT- и маркетинговый анализы. Изменили подход в работе с клиентами, методы их привлечения, способы повышения собственной конкурентоспособности.


Тщательное изучение выбранной сферы бизнеса

С доставкой правильного питания и по сей день все немного сложно. Конкуренция высокая и чтобы присутствовать на рынке, нужно постоянно поддерживать высокий уровень. Ресторанная сфера сама по себе сложная, а я никогда не работала в этом направлении с точки зрения бизнеса. Поэтому мы не учли многие моменты. Например, что есть сезонность продуктов, от которой зависит их стоимость. И чтобы удерживать клиента нужно подстраиваться, быстро вводить такие вещи, как системы лояльности, скидки.


Правильно выстроенная стратегия

В ПП-выпечке мы столкнулись с тем, что у нас мало людей, которые готовы питаться правильно вплоть до десертов. Многие считают, что правильные десерты — это не вкусно, боятся рисковать. И здесь мы стратегически неправильно выстроили план работы. Следовало сначала запустить бизнес офлайн, а затем полностью переходить на онлайн. Сейчас мы работаем над этим. Прорабатываем офлайн-точку, чтобы поднять обороты.

Касымхан Жапанов, город — Нур-Султан, основатель дизайн студий Creeon, @kasymxan


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Я основатель и руководитель дизайн студий Creeon. Мы занимаемся графическим дизайном, брендингом, рекламой и оформлением крупных мероприятий. В этом бизнесе я работаю около десяти лет.

В 2010 году меня пригласили в команду организаторов 7-х Зимних Азиатских игр, которые проходили в Алматы и Нур-Султане. Я отвечал за дизайн основных атрибутик, формы, Эстафеты Огня. На разработку дизайнов также привлекали специалистов из Европы. Тогда появилась идея о создании своей студий, чтобы в Казахстане было больше хороших дизайнеров.


Передача вторичных задач на аутсорс

Когда я открыл студию, то был дизайнером, а не предпринимателем. Пришлось освоить новые для меня темы, такие как организация команды, тайменеджмент и другое. Чтобы работать с крупными организациями надо было открыть ТОО. Тогда и начались бюрократические вопросы, бухгалтерские и налоговые движения, и я отвлекся от своей миссий. Поэтому принял решение делегировать эти задачи и привлечь специалистов на аутсорсинг. Меня уже не беспокоили вопросы бухгалтерии, налогов, и я продолжил заниматься своим четким делом — дизайном.

На сегодняшний день с нами работают федерации футбола, борьбы, хоккея, бокса, дзюдо, также постоянными клиентами являются Олимпийский комитет, акимат города Нур-Султан и другие.

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