7 лучших ресторанов для романтического ужина в Павлодаре

Особенный повод или просто приятный ужин с любимым человеком — собрали семь лучших ресторанов Павлодара для романтического вечера.



Заведение Seasons с живой музыкой, приятным дизайном интерьера и вкусными блюдами европейской кухни отлично подойдет для романтического ужина по важному поводу и без.

Стильный ресторан с теплой атмосферой и авторской подачей блюд — здесь хочется наслаждаться каждой секундой с близкими.

Хороший выбор для любителей мяса и стейков. Сдержанный интерьер, сочное мясо и большой выбор напитков создают атмосферу для особого вечера.

Модное место, где сочетаются барная культура и гастрономия. Место тех пар, кто ценит креативные напитки и модную обстановку

Стильный, но в то же время уютный рестобар с широким выбором блюд и приятным вечерним освещением отлично подойдет для ужина с любимым человеком.

Из этого ресторана открывается живописный панорамный вид на город, что придает особый шарм неспешным романтическим вечерам.

Рестобар с приятной атмосферой, в меню которого представлены лучшие блюда европейской кухни, а также уникальная авторская интерпретация блюд национальной кухни.