7 лучших ресторанов для романтического ужина в Павлодаре
Центральная Азия

18.09.2025

7 лучших ресторанов для романтического ужина в Павлодаре

Особенный повод или просто приятный ужин с любимым человеком — собрали семь лучших ресторанов Павлодара для романтического вечера.



Seasons, @seasons.pavlodar


Заведение Seasons с живой музыкой, приятным дизайном интерьера и вкусными блюдами европейской кухни отлично подойдет для романтического ужина по важному поводу и без.



«Наше место», @nashe.mesto_pvl


Стильный ресторан с теплой атмосферой и авторской подачей блюд — здесь хочется наслаждаться каждой секундой с близкими.



Ribeye, @ribeye.pavlodar


Хороший выбор для любителей мяса и стейков. Сдержанный интерьер, сочное мясо и большой выбор напитков создают атмосферу для особого вечера.



GQ Restobar, @restobar_gq


Модное место, где сочетаются барная культура и гастрономия. Место тех пар, кто ценит креативные напитки и модную обстановку



«Gалерея», @gallery_restobar


Стильный, но в то же время уютный рестобар с широким выбором блюд и приятным вечерним освещением отлично подойдет для ужина с любимым человеком.



Sunset, @sunset.rest


Из этого ресторана открывается живописный панорамный вид на город, что придает особый шарм неспешным романтическим вечерам.



David’s Garden, @davids.garden


Рестобар с приятной атмосферой, в меню которого представлены лучшие блюда европейской кухни, а также уникальная авторская интерпретация блюд национальной кухни.

#павлодар #кудасходить #ужин #рестораны #свидание
