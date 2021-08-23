7 лучших фильмов братьев Аффлеков

В августе свои дни рождения отметили сразу два представителя семьи Аффлеков

: 12

августа

—

Кейси исполнилось

46

лет

,

а

15

августа — Бен отметил

49-

летие

.

Оба брата получили множество наград за свою актерскую и режиссерскую деятельность

,

включая несколько Оскаров

,

Золотых глобусов и премию Гильдии продюсеров США

.

Хоть карьеры братьев не всегда развивались гладко

,

мы надеемся

,

что у них еще будет немало поводов для гордости

.

А пока мы их ждем

,

предлагает вспомнить лучшие роли голлувудских братьев

.



Первую широкую известность Бен Аффлек получил в 1998 году, когда ему и Мэтту Дэймону вручили «Оскар» в номинации «Лучший сценарий». Друзья написали «Умницу Уилла Хантинга», когда им было по 20 с лишним лет, а потом снялись в этом фильме под руководством Гаса Ван Сента. Главную роль вундеркинда, саботирующего свои выдающиеся способности и мечтающего всю жизнь быть чернорабочим, исполнил Мэтт Дэймон, а в роли его лучшего друга Чакки снялся Бен Аффлек. Кстати, еще одним из их приятелей был Морган О’Мэйли, которого играл Кейси Аффлек. Все трое актеров на тот момент были еще мало знакомы Голливуду.





Пока Бен Аффлек стремительно завоевывал любовь публики фильмами «Перл Харбор» и «Армагеддон», его брат Кейси перебивался небольшими ролями в непримечательных фильмах. Зато в начале нулевых ему повезло попасть в картину Содерберга «Одиннадцать друзей Оушена» про хитро придуманное ограбление крупного казино в Лас-Вегасе. В команде, которую набирал пройдоха Оушен, оказался и крутой автомеханик и водитель Верджел Маллрой — собственно Кейси Аффлек. Впоследствии он участвовал и в продолжении криминальной франшизы: «Двенадцать друзей Оушена» и «Тринадцать друзей Оушена».









В 2007 году Кейси удалось поработать на одной площадке с Брэдом Питтом, в рамках криминальной драмы «Как трусливый Роберт Форд убил Джесси Джеймса». Главная роль дерзкого и жестокого грабителя Джесси Джеймса досталась Питту, а образ его поклонника Роберта Форда, разочаровавшегося впоследствии в своем «Робин Гуде», великолепно воплотил на экране Кейси Аффлек. За эту работу актер был номинирован на множество премий, в том числе на «Оскар», за роль второго плана. Заполучить «Оскар» ему тогда не удалось, но в этот год ему вручили награду Национального совета кинокритиков США и кинопремию «Спутник». Тоже приятно.





Тем временем Бен Аффлек уверенно шел к своему второму «Оскару». Так, осенью 2012 года в широкий прокат вышел фильм «Операция «Арго». Здесь Бен попробовал себя в качестве режиссера и заодно сыграл главную роль — агента ЦРУ Тони Мендеса, который занимается спасением сотрудников посольства США в Тегеране. Картина вызвала массу споров. Правда, речь шла больше о достоверности отдельных моментов, чем о подлинности истории в целом. В 2013 году комитет премии признал «Операцию «Арго», лучшим фильмом года.









Два года спустя очередной успех. На этот раз с детективным триллером «Исчезнувшая». Он не взял ни одной престижной награды, зато стал одним из самых любимых фильмов зрителей, благодаря искусному сочетанию закрученного и увлекательного сюжета с тонкой проработкой героев. Бену Аффлеку здесь выпала роль мужа, который возвращается домой и понимает, что его жена похищена, а потом с изумлением узнает, что в ее исчезновении подозревают его самого. Актриса Розамунд Пайк, которая составила компанию Аффлеку в этой картине, была просто бесподобна.





В 2016 году пришел звездный час Кейси Аффлека. Он снялся в драме «Манчестер у моря», в роли Ли Чендлера, человека, раздавленного своими прошлыми ошибками и обескураженного от внезапно свалившейся ответственности за будущее племянника. Эта работа принесла ему и «Оскар», и «Золотой Глобус», и премию Британской киноакадемии, и награду кинокритиков — статуэтки всех форм и размеров внезапно посыпались на неприметного прежде Кейси. Интересно, какая его работа выстрелит в следующий раз.









В конце 2010-х годов Бену Аффлеку категорически не везло. Его режиссерский проект «Закон ночи» с треском провалился, а роль Бэтмена в фильме «Бэтмен против Супермена» не принесла ничего, кроме разочарования. После провала «Лиги справедливости» на супергеройской карьере Аффлека был поставлен жирный крест. Надо сказать, что с этим фильмом случилась важная история. Режиссер Зак Снайдер оставил проект на полпути и «Лигу» доделывал Джосс Уидон, при традиционном вмешательстве продюсеров. По мнению большинства зрителей, получилось плохо. Фанаты требовали предъявить им режиссерскую версию Зака Снайдера. Как оказалось в итоге, если не мешать режиссеру воплощать свое авторское видение, получается очень даже хорошо: зрители счастливы, кинокритики благосклонны. Если вы ушли расстроенными после первой «Лиги справедливости», рекомендуем посмотреть новую.