7 квартир в Алматы от Halyk Bank: розыгрыш квартир каждый месяц

Halyk Bank вновь разыгрывает новые квартиры в жилом комплексе «Хан-Тенгри» в Алматы. Теперь, у казахстанцев есть уникальная возможность выиграть одну из 7 новых квартир в экологически чистом районе южной столицы. Масштабная акция стартовала 11 мая и продлится до 20 декабря 2021 года.

Акция прошлого года была воспринята казахстанцами на «ура». Тысячи положительных отзывов, более миллиона зрителей, которые смотрели розыгрыши в прямых эфирах одновременно, а победители акции, ставшие обладателями трех алматинских квартир в ЖК «Хан-Тенгри», стали народными и узнаваемыми в своих регионах. Именно поэтому, в этом году, по многочисленным просьбам своих клиентов, Halyk Bank увеличивает шансы каждого и разыгрывает целых семь квартир в Алматы.





Зачем брать просто кредит, рассрочку или совершать покупки в онлайн-магазинах в рассрочку или в кредит? Если это можно сделать с тройной выгодой в Halyk Bank. Ведь помимо низких ставок и беспроцентной рассрочки на 24 месяца, у вас есть целых 3 шанса в месяц, стать победителем в акциях от Halyk Bank! Первое — у вас есть уникальная возможность выиграть одну из семи квартир, которая разыгрывается каждый месяц, второе — есть шанс выиграть iPhone 12, который разыгрывается каждую неделю и третье — вы можете выиграть и вернуть 100% бонусами всю оплату за коммунальные платежи.

Чтобы принять участие в акции розыгрыша квартир, необходимо выполнить два простых условия. Первое — взять кредит или рассрочку в Halyk Bank, второе-обязательное условие, оплачивать услуги в приложении Halyk Homebank каждый месяц. Розыгрыш первой квартиры состоится уже в июне.

Итак, условие №1. Какие виды кредитов участвуют в акции?

Рассрочка:

— онлайн-рассрочка в приложении Halyk Homebank до 24-х месяцев без процентов и переплаты в сети партнеров банка

— рассрочка 0-0-24 оформленная через Halyk Market от 200 000 тенге.

Беззалоговые кредиты:

— онлайн-кредит в приложении Halyk Homebank на сумму от 200 000 тенге

— кредит без залога в отделении на сумму от 500 000 тенге

— кредит на неотложные нужды от 1 000 000 тенге.

Залоговые кредиты:

— ипотечный заем от 1 000 000 тенге, в том числе по государственным программам «7-20-25», «Баспана Хит»

— автокредит, в том числе в автосалонах партнеров, за исключением, льготного кредитования.

Взять кредит или рассрочку можно один раз, а вот принять участие можно во всех семи розыгрышах. Каким образом? Для этого нужно выполнить второе условие — совершать платежи в приложении Halyk Homebank. Важно отметить, что чем раньше вы возьмете кредит и будете ежемесячно выполнять второе условие — тем больше у вас шансов выиграть квартиру.

Условие № 2. Какие платежи нужно совершить в приложении Halyk Homebank?

Для того, чтобы выполнить второе условие акции, в период с мая по декабрь 2021 года, до 20-го числа каждого месяца, в приложении Halyk Homebank необходимо совершать не менее одного платежа на сумму от 1000 тенге. Таким образом, совершая привычные платежи, без комиссий и с бонусами в приложении Halyk Homebank, у вас есть семь шансов выиграть квартиру. Но если вы хотите увеличить шансы на выигрыш, то вы можете несколько раз в месяц совершать несколько платежей по разным категориям, таким способом, вы получаете дополнительные шансы в ежемесячном розыгрыше. К примеру, если вы совершили: один платеж за мобильную связь, один за интернет, один за коммуналку, то вы будете включены в список розыгрыша — три раза. Стандартные платежи еще никогда не были такими привлекательными и выгодными!

Но это еще не все! Оплачивая услуги через Halyk Homebank, вы также становитесь участником в розыгрыше утешительных призов — iPhone 12 и 100 % возвратные бонусы за коммуналку каждую неделю, для этого надо просто совершать платежи каждую неделю в приложении Halyk Homebank.

Все свежие новости по акции — в аккаунтах Halyk Bank в Instagram @halykbank.kz, Facebook, чтобы быть в курсе последних новостей об акции и узнавать о дате розыгрыша и результатах.

Используйте новые возможности приблизить вашу мечту и выиграть новую квартиру в южной столице — получите кредит по акции «Розыгрыш квартиры каждый месяц от Halyk Bank», совершайте платежи в Halyk Homebank и выиграйте новую квартиру в жилом комплексе «Хан-Тенгри» в Алматы!





*В розыгрыше участвуют максимум 10 платежей в разных категориях.

** В розыгрыше не участвуют:

— сотрудники Halyk Bank

— лица, связанные с банком особыми отношениями

— клиенты, выигравшие квартиру, в рамках настоящего розыгрыша

— клиенты, которые на дату формирования списков для проведения розыгрыша: совершили полное или частичное досрочное погашение по кредитам, участвующим в розыгрыше, допускали просрочку по кредитам, участвующим в розыгрыше или имеют текущую просрочку по любому кредиту в банке.





Материал опубликован при поддержке Halyk Bank.