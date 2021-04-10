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7 известных программистов, которые меняют мир: благодаря им мы смотрим фильмы на Netflix и покупаем онлайн
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Сегодня в 15:50

7 известных программистов, которые меняют мир: благодаря им мы смотрим фильмы на Netflix и покупаем онлайн

За каждым логотипом компании стоят люди, формирующие будущее. Люди в нашем списке — самые влиятельные в мире технологий на данный момент.


Джефф Безос


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Джефф Безос лишь частично разработал сайт Amazon. Его первые сотрудники Шел Кафан и Пол Дэвис сделали большую часть работы. Но это не уменьшает заслуг известного программиста и бизнесмена: именно он сделал покупки через интернет обычным делом.

Еще он создал технологию искусственного интеллекта Alexa — помощницу, которая реагирует на голосовые команды. Женский голос, встроенный в «умные» колонки Amazon Echo и Amazon Echo Do, отвечает на вопросы о погоде, читает новости и книги, может включить музыку и так далее. Каждый может добавить ей функций и связать с другими приложениями. Например, вы можете вызвать Uber, попросив об этом Алексу, хотя это не входит в ее базовые «навыки».


Марк Цукерберг


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36-летний медиамагнат смог превратить небольшой студенческий эксперимент в огромную социальную сеть. У Facebook, Instagram и других соцсетей, которые ему принадлежат, есть две особенности: платформы быстро распространяют контент и умеют отличать неправдивую информацию.


Энди Джесси


Вице-президент Amazon Энди Джесси создал Amazon Web Services или AWS — сервис, который рассчитывает вычислительную мощность, хранит базы данных, доставляет контент и предлагает другие функции для приложений. Каждый раз, когда вы загружаете фильм на Netflix или музыку на Spotify, это происходит благодаря AWS.

Технология помогает компаниям арендовать вычислительные мощности. Так стартапы могут быстрее расти: им не нужно покупать и устанавливать дорогое оборудование.


Илон Маск


В 12 лет Илон Маск создал первую видеоигру и позже продал ее за 500 $. По его словам, любовь к видеоиграм стала толчком к тому, что он увлекся технологиями.

Сегодня у него несколько бизнесов, которые двигают мир вперед: Теsla Inc. создает электромобили и солнечные батареи, которые помогают сделать планету чище, SpaceX разрабатывает космическую технику и помогает NASA изучать космос и Neuralink создает устройства, которые расширяют возможности человеческого мозга.


Сундар Пичай


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Генеральный директор Google Cундар Пичаи считает: программирование — не самый важный навык для успешной карьеры. Он умеет кодировать, но стал известным программистом не только благодаря этому. Гораздо больше он ценит умение постоянно учиться.

От Пичаи зависит то, как будет развиваться самая популярная поисковая система. Еще он управляет Android и Chrome. Его решения влияют на то, как мы будем пользоваться телефонами, компьютерами и даже часами в ближайшем будущем.


Терри Майерсон


Под руководством Терри Майерсона создавались Windows, Xbox, Surface и другие продукты Microsoft. В 2008 году, после выпуска iPhone, он обновил Windows для телефонов. Еще он адаптировал операционную систему для виртуальной и дополненной реальностей и помог продвинуть эти технологии в массы.

Сейчас он генеральный директор компании Truveta, миссия которой — «сохранять жизни с помощью данных». Его программа собирает информацию о пациентах, помогает создавать лучшие лекарства и принимать решения о лечении.


Демис Хассабис


Демис Хассабис, соучредитель и генеральный директор компании искусственного интеллекта DeepMind, создал программное обеспечение AlphaGo. Во-первых, эта компьютерная программа впервые выиграла в логической настольной игре Go у профессионального игрока. Эта победа дала сильный толчок развитию искусственного интеллекта.

Во-вторых, эту технологию используют в офтальмологической клинике Мурфилдса в Великобритании, чтобы диагностировать заболевания глаз в самом начале. Так врачи могут начать лечение до того, как наступили необратимые изменения.



Источник: mc.today

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#технологии #it #инновационныйбизнес #программисты #itбизнес
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