7 фильмов про бегунов, основанных на реальных событиях

«Сила воли» (Race, 2016)

Настоящая история, спортивная драма афроамериканского спортсмена Джесси Оуэнсе, который выиграл рекордные четыре золотые медали на Летних Олимпийских играх 1936 года, в Берлине. Это стало большим событием в мире и вызовом для самого спортсмена.





Дух марафона (Spirit of the Marathon, 2007)

Документальный фильм рассказывает о путешествии шести марафонцев во время тренировок и соревнований в Чикагском марафоне 2005 года. Главная идея — обьединить истории марафонцев со всей планеты — от новичков до профессионалов. Фильм будет полезен для расширения кругозора, кто-то отметит для себя сходство с одним из героев, а кто-то определится с собственными приоритетами.





Бег – это свобода (Free to Run, 2015)

Это познавательно-исторический фильм, который рассказывает о том, что было время, когда за пробежку в парке могли арестовать, а к марафонам не допускались непрофессиональные бегуны и женщины.

В 60-х годах на фоне всеобщей борьбы за права бег вышел за рамки стадионов и стал доступен каждому. Фильм уникален тем, что упомянут каждый человек, внесший неоценимый вклад в развитие и распространение бегового спорта.





«Четыре минуты» (Four Minutes, 2005)

Очередной документальный фильм, история Роджера Баннистера — английского невролога, который, будучи студентом Оксфордского университета в 1954 году, первым в истории пробежал одну милю быстрее, чем за четыре минуты и установил мировой рекорд.





«Огненные колесницы» (Chariots of Fire, 1981)





«Огненные колесницы» — британская спортивная драма, которая получила четыре премии «Оскар». Сюжет картины основан на реальной истории двух атлетов, вечно соревнующихся бегунов, участвовавших в летних Олимпийских играх 1924 года в Париже — Гарольда Абрахамса и Эрика Лидделла.





«Я — Болт» (I am Bolt, 2016)





Усэйн Болт, ямайский легкоатлет, легенда и самый быстрый человек на Земле. Он выиграл золото на трех Олимпийских играх и установил восемь мировых рекордов. Мало кто знает, каких усилий стоили ему победы и сколько многочасовых тренировок стоят за несколькими секундами на беговой дорожке.

Режиссеры биографического документального фильма постарались собрать архивные материалы, в которых раскрыт как психологический портрет Болта, так и история тернистого пути к успеху, к которому шел атлет, не взирая на пессимизм ученых по поводу невозможности с его ростом достигать подобных скоростей.





«Выносливость» (Endurance, 1999)





Документальный фильм о знаменитом бегуне Хайле Гебреселассие, бегуне из Эфиопии, который дважды стал олимпийским чемпионом, восемь раз чемпионом мира и установил 27 мировых рекордов на разных дистанциях. Фильм рассказывает о его пути — от мальчишки из бедной семьи, бегущего в школу с книжкой под мышкой до величайшего бегуна.