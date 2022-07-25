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7 банков Центральной Азии, которые создают собственные маркетплейсы
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25.07.2021

7 банков Центральной Азии, которые создают собственные маркетплейсы

Узнали, какие крупные банки Центральной Азии создают сервисы, где предприниматели могут выставлять свои товары, а клиенты совершать покупки в рассрочку.


«Kaspi Магазин» от Kaspi Bank

Один из самых популярных маркетплейсов в Казахстане — сервис от банка Kaspi. Был запущен в 2014 году. Здесь представлены такие категории товаров, как: туризм, одежда, гаджеты, автотовары, аксессуары, здоровье, бытовая техника. Сервис предлагает удобную процедуру оформления покупок и быструю доставку. А предприниматели здесь могут открыть собственный магазин и иметь постоянную базу клиентов.

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Halyk Market от Halyk Bank

Halyk Market — сервис, который предлагает предпринимателям реализацию своих товаров: 24/7. Здесь же владельцы бизнеса онлайн могут рассчитываться с поставщиками, оплачивать налоги или осуществлять международные переводы. Можно продавать и покупать товары в рассрочку.

Среди категорий товаров: гаджеты, домашняя техника, товары для детей, досуга, занятий спортом, ремонта, отдыха и т.д.


Jusan Магазин от Jusan Bank

Маркет от банка Jusan, где также можно приобрести продукты, бытовую технику, автотовары, гаджеты и даже мебель. Есть система оформления рассрочки. Можно приобрести не только товары, но и услуги.


Forte Market от Forte Bank

На сайте представлено больше 300 000 товаров. Можно онлайн приобрести все, что нужно для жизни: одежду, обувь, мебель, сантехнику, подарки, зоотовары, смартфоны и гаджеты, бытовую технику, цветы и букеты, ноутбуки и компьютеры, продукты питания.

Есть доставка товаров, возможность возврата и обмена, рассрочка.

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Freedom Mobile World от Freedom Finance Bank

Интернет-магазин смартфонов и мобильной связи от известной финтех-компании. Здесь можно приобрести не только смартфоны, но и аксессуары: наушники, смарт-часы, кабели, чехлы, ремешки и другое.

Также есть офлайн-точки сети магазинов.


Приложение JOYDA от SQB

Один из первых маркетплейсов от узбекистанских банков. JOYDA — это приложение с выдачей кредитов онлайн для любого гражданина страны и функцией: «Маркетплейс».

Для получения онлайн кредита требуется подать онлайн заявку в приложении JOYDA и оформить пластиковую карту SQB с доставкой к дому клиента.

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Humans


Это не маркетплейс от узбекистанского банка, а суперапп, который вобрал в себя и оператора мобильной связи, и банковские услуги, и маркетплейс.

Представители компании предлагают экосистему, в рамках которой можно выпустить банковскую карту Humans VISA, осуществлять денежные переводы, совершать покупки на маркетплейсе и получать другие доступные услуги.

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