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WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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6 ярких ребрендингов, которые нам запомнились
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Вчера в 19:00

6 ярких ребрендингов, которые нам запомнились

Мы собрали для вас шесть комнаний в Казахстане, которые за последние два года провели яркий ребрендинг.

Galmart
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Супермаркет премиум-класса провел визуальный ребрендинг. Весной этого года, сеть супермаркетов окрасилась в сочный желтый цвет, но при этом сохранила свой знаковый — фиолетовый. Шрифт логотипа стал более утонченным, а дизайн интерьера магазинов — еще более европейским, снова радуя посетителей.

OLX
4.jpg
Ранней весной 2020 года международное агентство Design Studio, проработало глобальный ребрендинг популярной онлайн-площадки OLX. Преобразились логотип, шрифт, сайт и даже миссия компании.

Анвар
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Зимой 2020 года обновилась еще одна сеть супермаркетов — с расширением сети пришли также новые визуалы. Синий фон и желтая надпись преобразовались в лаконичную комбинацию серого, желтого и синего цветов. Изменения произошли: в наружном рекламном оформлении, интерьере, логотипе и фирменном стиле.

KASE
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Агентство Good Agency осуществили знаковое преображение для KASE весной 2019 года. АО Казахинстрах, в рамках реализации новой стратегии развития, было принято решение о ребрендинге с целью создания имиджа современной финансовой площадки Казахстана.

GASENERGY
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ТОО «Автогаз Трэйд», в конце 2020 года запустил новый проект — сеть автозаправочных станций премиумкласса. GASENERGY — это современный дизайн, динамичный логотип, интерактивный веб-сайт и футуристичная архитектура станций.

Lamoda
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Популярный интернет-магазин доверил свой ребрендинг компании «Щука Дизайн». Обновленный дизайн упаковок, интерфейс платформы, логотип и многое другое опробовали пользователи весной 2019 года.

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#казахстан #бизнес #маркетинг #бренды
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