6 ярких ребрендингов, которые нам запомнились

Galmart



OLX



Анвар



KASE



GASENERGY



Lamoda



Супермаркет премиум-класса провел визуальный ребрендинг. Весной этого года, сеть супермаркетов окрасилась в сочный желтый цвет, но при этом сохранила свой знаковый — фиолетовый. Шрифт логотипа стал более утонченным, а дизайн интерьера магазинов — еще более европейским, снова радуя посетителей.Ранней весной 2020 года международное агентство Design Studio, проработало глобальный ребрендинг популярной онлайн-площадки OLX. Преобразились логотип, шрифт, сайт и даже миссия компании.Зимой 2020 года обновилась еще одна сеть супермаркетов — с расширением сети пришли также новые визуалы. Синий фон и желтая надпись преобразовались в лаконичную комбинацию серого, желтого и синего цветов. Изменения произошли: в наружном рекламном оформлении, интерьере, логотипе и фирменном стиле.Агентство Good Agency осуществили знаковое преображение для KASE весной 2019 года. АО Казахинстрах, в рамках реализации новой стратегии развития, было принято решение о ребрендинге с целью создания имиджа современной финансовой площадки Казахстана.ТОО «Автогаз Трэйд», в конце 2020 года запустил новый проект — сеть автозаправочных станций премиумкласса. GASENERGY — это современный дизайн, динамичный логотип, интерактивный веб-сайт и футуристичная архитектура станций.Популярный интернет-магазин доверил свой ребрендинг компании «Щука Дизайн». Обновленный дизайн упаковок, интерфейс платформы, логотип и многое другое опробовали пользователи весной 2019 года.