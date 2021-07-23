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6 вещей на кухне, от которых лучше избавиться
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Вчера в 20:45

6 вещей на кухне, от которых лучше избавиться

The challenger.ru расскажет, какие продукты портятся максимально быстро и как часто нужно менять губки для мытья посуды. Потому что пора освободить свою кухню от лишних вещей.


Старые специи


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Со временем специи теряют аромат, вкус и полезные свойства. Чтобы специи не пропадали зря, старайтесь покупать их ровно столько, сколько необходимо для приготовления блюд. Еще в открытых специях любит заводиться пищевая моль. Если вы заметили в пакетиках или баночках тонкую паутину, выбрасывайте их сразу. Паутина — верный признак моли или ее личинок.


Поцарапанная антипригарная посуда


Поцарапанные сковороды уже не обладают первоначальными свойствами. Так что вся еда при готовке будет неизбежно к ним прилипать. К тому же поврежденное покрытие при нагревании начинает выделять в еду вредные вещества. Поэтому лучше собрать всю поцарапанную посуду в мешок, выбросить и купить новую.


Губка для мытья посуды


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А вы знали, что обычно моете посуду грязными губками? Из-за постоянной влажной среды на них с огромной скоростью размножаются бактерии. Так вы делаете посуду лишь визуально чистой, на самом же деле на ней полно бактерий. Поэтому губки надо менять раз в одну-две недели. Выбирайте губки из целлюлозы — они полностью разлагаются и не засоряют окружающую среду.


Забытые сладости


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Большинство сладостей производятся с растительными маслами, которые быстро прогоркают. Если вы обнаружили вафли или конфеты в дальнем углу кухонного шкафчика, скорее всего, они уже испортились. Лучше не покупать сладости впрок — тогда не придется их выбрасывать и вы не съедите случайно лишнюю пачку печенья.


Несвежее мясо в морозильнике


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Мясо лучше покупать в день приготовления блюда. Просроченное и изначально некачественное мясо легко определить по неприятному запаху. Выбрасывайте его не раздумывая: отравления мясом — самые тяжелые.


Разрыхлитель, который не работает


Добавляете разрыхлитель в выпечку, а она не становится от этого пышнее? Либо у порошка вышел срок годности, либо вам просто попался некачественный разрыхлитель. Пора выбросить бесполезный и купить новый. Вместо разрыхлителя можно использовать обычную соду, гашеную лимонным соком.

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