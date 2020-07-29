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6 стран, где можно получить визу для фрилансеров
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Сегодня в 13:30

6 стран, где можно получить визу для фрилансеров

Эстония


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В Эстонии появилась новая виза, которая предназначена для тех, кто работает удаленно. Она дает возможность легально находиться в стране и заниматься трудовой деятельностью.

Чтобы получить такую визу, нужно подать заявление в посольстве страны, собрать пакет документов и приложить трудовой договор, который будет подтверждать вашу деятельность. Также подать заявку можно на сайте Департамента полиции и погранохраны.


Грузия


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Правительство Грузии разрешило въезд в страну иностранцам-фрилансерам. Визу для диджитал-номадов могут получить специалисты, которые работают удаленно и могут находиться в стране минимум полгода.

Чтобы подать заявку, нужно заполнить специальную форму, указать личные данные и информацию о работодателе. Также нужно иметь медицинскую страховку и дать согласие на прохождение двухнедельного карантина по прибытии за свой счет.

Программа будет запущена в ближайшее время.


Барбадос


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В этом году визу для фрилансеров открывает и Барбадос. Это будет годовая виза, которая позволит находиться в стране и работать удаленно жителям любой страны.

Нужно заполнить заявку и оплатить сбор. 2000 $ для тех, кто планирует путешествие в одиночку, и 3000 $ для тех, кто хочет приехать с семьей.

Также по прибытии нужно иметь отрицательный тест на COVID-19 или сдать его на месте.


Канада


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Для самозанятых лиц также есть Self-employed Persons Program в Канаде. Эта федеральная программа предназначена для тех, кто работает сам на себя и хочет пожить в другой стране.

Кто может участвовать: представители творческих профессий, например, журналисты, музыканты, актеры, фотографы, а также люди спортивных профессий, такие как танцоры, тренеры и другие. Переехав по программе Self-employed Persons, специалисты должны быть готовы внести вклад в развитие культурной и спортивной жизни Канады.


Германия


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В Европе виза для фрилансеров есть в Германии. Она предназначена преимущественно для людей искусства, которые работают на себя. При этом деятельность кандидата должна приносить пользу городу, в котором он будет жить.

Есть несколько требований: во-первых, нужно находиться на территории страны и иметь договор об аренде. Во-вторых, нужно пройти собеседование и принести с собой качественное портфолио. В-третьих, у кандидата должны быть средства, чтобы содержать себя. В этом случае фрилансеру могут выдать ВНЖ на полгода.


Португалия


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Португалия — одна из немногих стран, которая лояльна к фрилансерам. Здесь можно получить визу for Self Employed Professional Activity, а затем оформить ВНЖ.

Сначала вид на жительство выдается на год, затем его можно продлить еще на два года при наличии всех отчетностей и выплат налогов.

Источники: 34travel.me, immigrant.today, abroadz.com, okno.agency.

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