6 самых знаменитых и богатых IТ-миллиардеров в мире

Джефф Безос, Amazon
Состояние: 177 млрд $
Билл Гейтс, Microsoft
Состояние: 124 млрд $
Марк Цукерберг, Facebook
Состояние: 97 млрд $
Facebook остается одной из главных платформ для общения в условиях пандемии. В декабре благотворительная и правозащитная организация Цукерберга Chan Zuckerberg Initiative обязалась пожертвовать 500 миллионов $ на борьбу за расовое равенство.
Ларри Пейдж, Google
Состояние: 91,5 млрд $
Сергей Брин, Google
Состояние: 89 млрд $
Стив Балмер, Microsoft
Состояние: 68,7 млрд $
Стив Балмер стал самым богатым в Америке владельцем спортивного клуба благодаря капиталу, заработанному в Microsoft. В прошлом году Балмер приобрел за 400 миллионов $ стадион The Forum в Инглвуде. Как ожидается, в этом году его баскетбольная команда «Лос-Анджелес Клипперс» впервые сыграет на новой арене.
Благотворительная организация Ballmer Group, которую экс-глава Microsoft создал вместе с супругой Конни, за последний год пожертвовала 54 млн $ различным проектам, борющимся с последствиями пандемии.
Источник: www.forbes.ru