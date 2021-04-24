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  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

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  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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6 самых знаменитых и богатых IТ-миллиардеров в мире
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Сегодня в 17:50

6 самых знаменитых и богатых IТ-миллиардеров в мире

Джефф Безос, Amazon

Состояние: 177 млрд $


Основатель Amazon к концу года уже не будет гендиректором компании. В феврале Джефф Безос объявил, что покинет пост в третьем квартале и посвятит свое время другим проектам, таким как космическая компания Blue Origin, газета The Washington Post и благотворительные инициативы вроде фонда Amazon Day 1. В прошлом году Фонд Земли Безоса с активами в 10 миллиардов $ пожертвовал 791 миллион $ 16 некоммерческим организациям, которые борются с изменениями климата.


Билл Гейтс, Microsoft

Состояние: 124 млрд $


Основатель Microsoft Билл Гейтс впервые с 2008 года оказался ниже второй строчки в списке Forbes, несмотря на то, что его состояние за последний год пересекло отметку 100 миллиардов $. Капитал предпринимателя вырос на 26 миллиардов $, в том числе благодаря росту акций Microsoft на 66% и скачку акций производителя тракторов Deere & Co. Изменение климата — одна из ключевых проблем, с которыми Гейтс борется с помощью пожертвований: в феврале он передал 2 миллиарда $ организациям, которые работают над сокращением выбросов в атмосферу.


Марк Цукерберг, Facebook

Состояние: 97 млрд $


Facebook остается одной из главных платформ для общения в условиях пандемии. В декабре благотворительная и правозащитная организация Цукерберга Chan Zuckerberg Initiative обязалась пожертвовать 500 миллионов $ на борьбу за расовое равенство.


Ларри Пейдж, Google

Состояние: 91,5 млрд $


Сергей Брин, Google

Состояние: 89 млрд $


Основатели Google оставались в тени с тех пор, как в конце 2019 года отошли от управления материнской компанией поисковика, Alphabet. Ларри Пейдж и Сергей Брин все еще владеют более чем 50% голосующих акций Alphabet, что позволяет им сохранять контроль над решениями компании.


Стив Балмер, Microsoft

Состояние: 68,7 млрд $


Стив Балмер стал самым богатым в Америке владельцем спортивного клуба благодаря капиталу, заработанному в Microsoft. В прошлом году Балмер приобрел за 400 миллионов $ стадион The Forum в Инглвуде. Как ожидается, в этом году его баскетбольная команда «Лос-Анджелес Клипперс» впервые сыграет на новой арене.

Благотворительная организация Ballmer Group, которую экс-глава Microsoft создал вместе с супругой Конни, за последний год пожертвовала 54 млн $ различным проектам, борющимся с последствиями пандемии.



Источник: www.forbes.ru

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