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6 программ для учебы за рубежом, которые нельзя пропустить в 2023 году
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Вчера в 15:45

6 программ для учебы за рубежом, которые нельзя пропустить в 2023 году

Рассказываем про шесть крупных международных программ, которые позволят учиться в Германии, США, Южной Корее и других странах.


Erasmus Mundus Joint Master Degrees

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Международная образовательная программа на 60, 90 или 120 кредитов ECTS, продолжительностью от 12 до 24 месяцев.

Магистрант обучается как минимум в двух вузах разных стран. После успешного завершения программы вы получите совместный диплом двух или более вузов.

Стипендия EMJMD покрывает все расходы на участие, включая плату за обучение, библиотечные и лабораторные расходы, страховку, расходы на проезд и обустройство, а также ежемесячное пособие на весь срок обучения.


Chevening Scholarship

Международная система стипендий, позволяющая студентам со всего мира проходить обучение по программам магистратуры в университетах Великобритании.

Приоритетные сферы обучения: политика и международные отношения, право и государственное управление, экономика, бизнес и инновации, изменение климата, изучение окружающей среды, энергетическая безопасность, наука и космос, журналистика.

Стипендия включает в себя: ежемесячные выплаты, транспортные расходы, грант на диссертационные исследования, стоимость оформления визы, стоимость обучения.


DAAD

Германская служба академических обменов начала свою работу как студенческая инициатива в 1925 году. Это общественная организация, которая объединяет в себе 242 немецких вуза и 104 студенческие организации.

Летние вузовские курсы немецкого языка в Германии

Стипендия предназначена для участия в языковых, страноведческих, а также профессионально ориентированных языковых курсах.

Магистратура для всех специальностей

Участвовать могут выпускники вузов всех специальностей, получившие диплом бакалавра или магистра не ранее чем шесть лет назад на момент подачи заявки на стипендию, также рассматриваются соискатели, которые на момент подачи заявки уже начали обучение в Германии на первом курсе двухгодичной магистратуры.

Программа EPOS, магистратура и PhD

Программа рассчитана на специалистов и руководителей из развивающихся стран в области, экономики, экологии, инженерных наук и многих других специальностей.

Научные стажировки для ученых и преподавателей

Подать заявку могут преподаватели университетов, а также ученые, которые имеют докторскую степень и работают в университете или исследовательском институте в родной стране.


Fulbright


Одна из самых престижных программ в области образования. За 75 лет существования стипендии через нее прошло более 300 человек, среди которых лауреаты Нобелевской и Пулитцеровской премий.

Грант позволяет полностью оплатить обучение в университете США по выбранной программе, предусматривает ежемесячную стипендию, оплату медицинской страховки и транспортных расходов.


Clarendon Scholarship

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Была учреждена в честь Эдварда Хайда, первого графа резиденции Кларендон за щедрое пожертвование для Oxford University. С 2001 года выплаты фонда составили около ста миллионов фунтов, а общее количество выпускников программы достигло трех тысяч человек.


Global Korea Scholarship

Стипендиальная программа Правительства Южной Кореи, позволяющая иностранцам получить высшее образование в одном из корейских вузов.

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Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.