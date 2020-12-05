6 полезных ботов в Telegram, которые развивают память, логику и кругозор

1. Strawberry — @StrawberryLogicBot

В чем суть? Strawberry — это легкая, на первый взгляд, логическая игра, цель которой состоит в победе над искусственным интеллектом, которого нужно заставить съесть последнюю испорченную ягоду. Но будет ли это так просто, учитывая, что бот просчитывает шаги противника?

Для чего? Такой бот поможет ребенку развить наблюдательность, гибкость ума и начать лучше разбираться в признаках делимости чисел.

2. Village Game — @villagegamebot





В чем суть? Village Game реализует основные составляющие игровой стратегии: сражения, сбор и продажа урожая и постройка зданий. Игроку необходимо развивать свое поселение, добывая ресурсы в боях и грамотно рассчитывая свои силы.

Для чего? Развитие планирования, стратегического мышления.

3. Flags Quiz — @country_bot





В чем суть? Перед игроком стоит задача угадать флаг одной из стран, выбрав из предложенных вариантов. Игра поддерживает мультиплеерный режим.

Для чего? Развитие памяти. Игра на английском и подходит для нескольких игроков, так что заодно можно прокачать иностранный язык и посоревноваться с друзьями.

4. «Викторина от Панды» — @PandaQuizBot





В чем суть? В «Викторине от Панды» есть более 45 тысяч нестандартных вопросов из девяти тем, входящих в школьную программу.

Для чего? Развитие кругозора.

5. «Киноман: фильмы и сериалы» — @kinomanbot





В чем суть? Вариантов игр у «Киномана» несколько: викторина, предлагающая угадать фильм по изображению, и игра «Правда или ложь», дающая возможность узнать множество фактов о создании кинокартин.

Для чего? Развивает память, вкус и прививает любовь к фильмам вне зависимости от их года выпуска.

6. «Веселый фермер» — @happyfarmerbot





В чем суть? Какой же перечень программ может обойтись без классики: засеять грядки, ухаживать за верным лохматым другом, собирать богатый урожай. Бот предоставляет информацию о профиле игрока, складе и грядках и, конечно, создает дух ностальгии, перенося нас в увлекательное приключение, в основе которого — становление хозяйства.

Для чего? Знакомит не только с математическими и логическими играми, но и с веселыми викторинами и стратегиями, которые вносят немаловажный вклад в развитие планирования и расширение кругозора.





Источник: mel.fm