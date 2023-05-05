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  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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6 международных сертификатов для юристов, которые помогут в продвижении по карьерной лестнице
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Главный

Сегодня в 11:45

6 международных сертификатов для юристов, которые помогут в продвижении по карьерной лестнице

Профессиональная сертификация — отличный способ выделиться среди кандидатов, показать свои навыки и умения. Собрали несколько экзаменов для тех, кто хочет развиваться в юридической сфере.

Test of Legal English Skills

Международный экзамен, который проверяет уровень владения английским языком в области права. Признан в 78 странах и востребован такими фирмами и институтами как: The Law Society of England and Wales, Baker and McKenzie, Sony Ericsson, European Court of Justice и другие.

Юридический английский сильно отличается от повседневного, поэтому юристам необходимо доказать свои навыки понимания языка и умения высказывать мысли. Есть три уровня теста, в зависимости от ваших знаний: от Foundation до Advanced.

Certified Paralegal

Профессиональный стандарт для юристов, которая действует более 45 лет и признается многими организациями по всему миру. Чтобы податься на сертификацию, кандидаты должны иметь степень бакалавра в юридической области и не менее семи лет опыта работы.

Программа экзамена состоит из двух секций: «Знания» и «Навыки». Прохождение каждой занимает от двух до трех часов.

Accredited Legal Professional

Сертификация для студентов юридического направления и специалистов начального уровня. Она показывает, что вы способны понимать юридические термины, знаете, как проходят профессиональные процессы и можете решать задачи в офисе.

Экзамен состоит из трех частей. На прохождение каждой кандидату дается 75 минут.

Paralegal Studies Certificate Program

Сертификат Paralegal Studies утвержден Американской ассоциацией юристов. Она приводится при разных вузах США и готовит студентов к карьере профессионального помощника в юридической фирме.

Professional Legal Secretary / Certified Legal Professional

Сертификация выдается после сдачи однодневного экзамена, состоящего из четырех частей. Цель кандидатов — получить аттестация помощника адвоката.

Здесь оцениваются такие навыки, как: способность взаимодействовать на профессиональном уровне с адвокатами и клиентами, брать на себя ответственность, проявлять инициативу и практические знания.

American Alliance Certified Paralegal

Сертификат предлагается организацией American Alliance of Paralegals. Кандидаты должны иметь не менее пяти лет опыта работы помощником юриста, а также степень бакалавра.

Сертификация действительна в 36 штатах и позволяет устроиться на работу в юридическую сферу.

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Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.