6 кыргызстанцев, которые добились успеха в Казахстане





Футболист 2000 года родом из Токтогула, полузащитник сборной Кыргызстана.



В 2019 году выступал за клуб из высшей лиги Беларуси «Неман», 29 марта дебютировал в основном составе клуба. 19 апреля забил первый гол в ворота «Гомеля», который стал победным. В сезоне 2019-2020 стал лучшим игроком «Немана».



В январе 2020 года перешел в казахстанский клуб «Кайрат».













Нурлан — солист балета, предприниматель. Родился на Иссык-Куле, после чего с семьей переехал в Бишкек. Восемь лет проучился в хореографическом училище, после чего его пригласили в Казахстан. Сначала работал в труппе Булата Аюханова, потом 12 лет в ГАТОБ, участвовал во многих международных конкурсах.



Основал компанию Konokbaev group, которая занимается организацией гастрольных туров и спектаклей с участием звезд мирового балета для развития и популяризации балетного искусства в Казахстане.





Андрей Гусаков, F acebook









Андрей родом из Бишкека, переехал в Казахстан в 2011 году по приглашению работать начальником отдела маркетинга в BeSmart — казахстанском купонном сервисе.



Позже был руководителем управления в Tengri Bank. Сейчас Андрей — директор департамента цифрового банкинга в «Альфа-Банке».





Юрий Мельниченко









Источник фотографии: prosports.kz

Борец греко-римского стиля, тренер, двукратный чемпион Азии и мира, чемпион Олимпийских игр. Главный тренер сборной Казахстана по греко-римской борьбе с 2000 по 2004 год. С 2004 года по настоящее время — вице-президент Федерации и Ассоциации борьбы РК. Заслуженный мастер спорта, тренер и деятель Казахстана.



Родился в 1972 году в Кыргызстане, городе Джалал-Абад. В 1993 году приехал в Казахстан, когда Даулет Турлыханов пригласил его вступить в профессиональный спортивный клуб «Даулет».













Светлана родом из Кара-Балта, потом жила в городе Бишкек. В 2002 году окончила институт и была приглашена в столицу Казахстана. Сергей Матвеев, Народный артист Кыргызстана и ее преподаватель, взял Светлану и Ивана Анопченко с собой в Астану как самых талантливых учеников.



Сейчас Светлана актриса, тренер по ораторскому мастерству, коуч, мастер практики по эмоциональной компетентности.













Екатерина родилась в Бишкеке, в 20 лет переехала в Москву, где работала в информационном агентстве «РИА Новости». Потом переехала в Алматы, поступила на грант в КИМЭП. Спустя время переехала в столицу Казахстана. Была руководителем группы маркетинга, работала в «БТА Банке».



Основатель компании по продаже недвижимости на Северном Кипре More Way.