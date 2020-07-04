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WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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6 кыргызстанцев, которые добились успеха в Казахстане
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Вчера в 21:00

6 кыргызстанцев, которые добились успеха в Казахстане

Гулжигит Алыкулов, @alykulov10


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Футболист 2000 года родом из Токтогула, полузащитник сборной Кыргызстана.

В 2019 году выступал за клуб из высшей лиги Беларуси «Неман», 29 марта дебютировал в основном составе клуба. 19 апреля забил первый гол в ворота «Гомеля», который стал победным. В сезоне 2019-2020 стал лучшим игроком «Немана».

В январе 2020 года перешел в казахстанский клуб «Кайрат».


Нурлан Конокбаев, @nurlan_konokbaev


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Нурлан — солист балета, предприниматель. Родился на Иссык-Куле, после чего с семьей переехал в Бишкек. Восемь лет проучился в хореографическом училище, после чего его пригласили в Казахстан. Сначала работал в труппе Булата Аюханова, потом 12 лет в ГАТОБ, участвовал во многих международных конкурсах.

Основал компанию Konokbaev group, которая занимается организацией гастрольных туров и спектаклей с участием звезд мирового балета для развития и популяризации балетного искусства в Казахстане.



Андрей Гусаков, Facebook


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Андрей родом из Бишкека, переехал в Казахстан в 2011 году по приглашению работать начальником отдела маркетинга в BeSmart — казахстанском купонном сервисе.

Позже был руководителем управления в Tengri Bank. Сейчас Андрей — директор департамента цифрового банкинга в «Альфа-Банке».


Юрий Мельниченко


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Источник фотографии: prosports.kz

Борец греко-римского стиля, тренер, двукратный чемпион Азии и мира, чемпион Олимпийских игр. Главный тренер сборной Казахстана по греко-римской борьбе с 2000 по 2004 год. С 2004 года по настоящее время — вице-президент Федерации и Ассоциации борьбы РК. Заслуженный мастер спорта, тренер и деятель Казахстана.

Родился в 1972 году в Кыргызстане, городе Джалал-Абад. В 1993 году приехал в Казахстан, когда Даулет Турлыханов пригласил его вступить в профессиональный спортивный клуб «Даулет».


Светлана Фортуна, @fortuna_ss


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Светлана родом из Кара-Балта, потом жила в городе Бишкек. В 2002 году окончила институт и была приглашена в столицу Казахстана. Сергей Матвеев, Народный артист Кыргызстана и ее преподаватель, взял Светлану и Ивана Анопченко с собой в Астану как самых талантливых учеников.

Сейчас Светлана актриса, тренер по ораторскому мастерству, коуч, мастер практики по эмоциональной компетентности.


Екатерина Мунатаева-Торопова, @ekatoropova


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Екатерина родилась в Бишкеке, в 20 лет переехала в Москву, где работала в информационном агентстве «РИА Новости». Потом переехала в Алматы, поступила на грант в КИМЭП. Спустя время переехала в столицу Казахстана. Была руководителем группы маркетинга, работала в «БТА Банке».


Основатель компании по продаже недвижимости на Северном Кипре More Way.

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