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WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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6 инфлюенсеров из Казахстана, которые живут и работают по всему миру
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Не просто блогеры

Сегодня в 18:40

6 инфлюенсеров из Казахстана, которые живут и работают по всему миру

Камила Талгаткызы, @Kamilatalgatkyzy


Количество подписчиков: 95 900

Камила живет в Париже. Она психолог с европейским дипломом, основатель собственного магазина, учитель английского языка и просто обаятельная девушка. Камила показывает жизнь в розовом цвете не только из Парижа, но и из соседних стран ЕС. Пишет девушка как на казахском, так и на русском языках. Ее блог будет интересен, полезен и понятен каждому.


Еркежан Жолдасова, @Erkosha


Количество подписчиков: 45 200

Юная предпринимательница с несколькими проектами, которые она основала, будучи в Европе. Еркежан, автор приложения и эксперт в стажировках и международной мобильности. Девушка знакома многим ребятам, которые интересуются возможностями трудоустройства за границей и запуском собственного стартапа.


Тимур, @Tim_blancoo


Количество подписчиков: 7695


Тимур, эксперт по вопросу образования в Италии, уже помог многим ребятам из стран Центральной Азии поступить в один из вузов в этой солнечной стране. Также показывает красивые и необычные места этой страны. Рассказывает о социальной жизни и образовательной системе Италии.


Нурсулу, @nursuluu.jj


Количество подписчиков: 4798

Девушка из Казахстана покоряет Австрию! Нурсулу ведет блог о своей жизни в этой далекой от нас стране. Ее блог вдохновляет на путешествия, саморазвитие и познание новой культуры.


Камилла, @Kamillajane


Количество подписчиков: 3676


Путешественница по Европе помогает своим подписчикам обрести уверенность в себе и в своих возможностях. Поступив в вуз и выиграв грант на крупную сумму даже по европейским меркам, Камилла мотивирует читателей своим примером.

Елдана, @Ya_yeldana


Количество подписчиков: 19 400


Америка — страна свободных людей и больших возможностей. Страна —излюбленная казахстанскими абитуриентами и предпринимателями. Ученица Williams College в США, делится своим опытом и инсайтами, которые она получила, прожив долгое время в этой стране.

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