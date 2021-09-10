6 инфлюенсеров из Казахстана, которые живут и работают по всему миру

Камила Талгаткызы, @Kamilatalgatkyzy
Количество подписчиков: 95 900
Камила живет в Париже. Она психолог с европейским дипломом, основатель собственного магазина, учитель английского языка и просто обаятельная девушка. Камила показывает жизнь в розовом цвете не только из Парижа, но и из соседних стран ЕС. Пишет девушка как на казахском, так и на русском языках. Ее блог будет интересен, полезен и понятен каждому.
Еркежан Жолдасова, @Erkosha
Количество подписчиков: 45 200
Юная предпринимательница с несколькими проектами, которые она основала, будучи в Европе. Еркежан, автор приложения и эксперт в стажировках и международной мобильности. Девушка знакома многим ребятам, которые интересуются возможностями трудоустройства за границей и запуском собственного стартапа.
Тимур, @Tim_blancoo
Количество подписчиков: 7695
Тимур, эксперт по вопросу образования в Италии, уже помог многим ребятам из стран Центральной Азии поступить в один из вузов в этой солнечной стране. Также показывает красивые и необычные места этой страны. Рассказывает о социальной жизни и образовательной системе Италии.
Нурсулу, @nursuluu.jj
Количество подписчиков: 4798
Девушка из Казахстана покоряет Австрию! Нурсулу ведет блог о своей жизни в этой далекой от нас стране. Ее блог вдохновляет на путешествия, саморазвитие и познание новой культуры.
Камилла, @Kamillajane
Количество подписчиков: 3676
Путешественница по Европе помогает своим подписчикам обрести уверенность в себе и в своих возможностях. Поступив в вуз и выиграв грант на крупную сумму даже по европейским меркам, Камилла мотивирует читателей своим примером.
Елдана, @Ya_yeldana
Количество подписчиков: 19 400
Америка — страна свободных людей и больших возможностей. Страна —излюбленная казахстанскими абитуриентами и предпринимателями. Ученица Williams College в США, делится своим опытом и инсайтами, которые она получила, прожив долгое время в этой стране.