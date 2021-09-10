6 инфлюенсеров из Казахстана, которые живут и работают по всему миру

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Камила живет в Париже. Она психолог с европейским дипломом, основатель собственного магазина, учитель английского языка и просто обаятельная девушка. Камила показывает жизнь в розовом цвете не только из Парижа, но и из соседних стран ЕС. Пишет девушка как на казахском, так и на русском языках. Ее блог будет интересен, полезен и понятен каждому.





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Юная предпринимательница с несколькими проектами, которые она основала, будучи в Европе. Еркежан, автор приложения и эксперт в стажировках и международной мобильности. Девушка знакома многим ребятам, которые интересуются возможностями трудоустройства за границей и запуском собственного стартапа.





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Девушка из Казахстана покоряет Австрию! Нурсулу ведет блог о своей жизни в этой далекой от нас стране. Ее блог вдохновляет на путешествия, саморазвитие и познание новой культуры.





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Поступив в вуз и выиграв грант на крупную сумму даже по европейским меркам, Камилла мотивирует читателей своим примером.





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Страна —излюбленная казахстанскими абитуриентами и предпринимателями. Ученица Williams College в США, делится своим опытом и инсайтами, которые она получила, прожив долгое время в этой стране.