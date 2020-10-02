6’inch. Как открыть полезный фастфуд, где гость сам становится поваром

Шумако Кумыков, город —Алматы, основатель, директор @6inch.kazakhstan



Как начиналось

Проект 6’inch появился в августе 2016 года, первая точка которого открылась в Назарбаев Университете. Сначала мы занимались доставкой сэндвичей до комнат общежития студентов. Со временем поняли, насколько это популярная еда, и, когда появилась возможность, я участвовал в конкурсе под аренду для общепита. Мы выиграли и на первой точке тестировали разные концепции, больше всего понравился формат «собери сам».





Основная концепция строится вокруг системы «собери сам». В 6’inch можно перекусить быстро и при этом невредно.Сэндвич собирают гости по своему желанию. Сначала выбирают мясную начинку, на основании чего выстраивается цена сэндвича. Затем выбирают сыр, сэндвичи запекаются в турбопечи за 15 секунд, добавляются овощи и соусы.

Также в нашем меню есть врапы и салаты, которые можно собрать самому. Врап — тот же сэндвич, но на лепешке тортилья. Салаты собираются из свежих овощей, которые перед вашими глазами, а заправить его можно любым соусом. Наша еда — это здоровый, сытный и легкий тип питания, после которого организм чувствует себя хорошо.





Об особенностях

Главная наша особенность — полная открытость. Идея в том, что сам гость — шеф-повар. Вы можете видеть, что ваш сэндвич готовит не таинственный повар за стеной, а вполне конкретный человек. Все происходит на ваших глазах от начала и до конца. Эти же люди готовят мясо, нарезают овощи, принимают продукты. Мы не любим стены между нами и гостями.

Сэндвичи подходят под сытный обед или легкий ужин, полноценный ланч или быстрый снэк. Готовят быстро, а взять можно куда угодно: домой, на пикник, в кино или в офис.





В 6’inch можно питаться даже диетически. Все калории легко подсчитать, ведь сэндвич вам соберут так, как вы сами пожелаете. Сэндвичи легко взять с собой, ведь упаковка сохранит вкус и форму.

Мы долго думали над тем, как оформить наш концепт, и переняли зарубежный опыт. Поняли, что для таких концепций, где используют много свежих овощей, выбирают желтые и зеленые цвета. Они передают ощущение свежести и чистоты. В оформлении заведений и форме сотрудников используем много белого цвета, чтобы сделать акцент на чистоту.

Для приготовления каждого сэндвича мы всегда используем новые перчатки

Ощущения создаются из мелочей, чтобы гостю было у нас приятно. Есть фишка, что для приготовления каждого сэндвича мы всегда используем новые перчатки. И такое правило мы ввели еще до пандемии, потому что изначально соблюдаем высокие стандарты гигиены. Стараемся оформлять свои павильоны светлыми и яркими. И когда нас сравнивают с другими существующими брендами, всегда говорят комплименты. Значит, нам удалось произвести должное впечатление о том, что у нас работают классные, современные и дружелюбные сотрудники.





Как устроен бизнес

В сфере общественного питания много нюансов. Но фастфуд немного другое — он проще, чем рестораны и кафе полного цикла, где готовят еду из-под ножа. У нас меньшее количество ингредиентов, закуп, управление и контроль тоже проще. Но управлять точками в разных городах помогает сильная команда. Наши управляющие менеджеры начинали свой путь в 6’inch с работы кассиром, сборщиком сэндвичей и со временем в процессе учились, повышали квалификацию, брали больше ответственности и стали управленцами. Я благодарен каждому сотруднику, потому что они помогают строить нашу сеть и держать высокий стандарт качества, который мы для себя обозначили.

Мы руководим проектом из офиса в Алматы, у меня есть партнеры, Досжан и Кайрат, которые тоже профессионалы своего дела. Мы вместе принимаем решения, нововведения по развитию 6’inch, открываем новые точки, а также планируем запустить производство. Также в головном офисе работают маркетологи, тренинг-менеджеры и другие специалисты, которые тоже поддерживают развитие проекта.





Проект набирает популярность после того, как в команду вступил Биржан Ашим. До этого мы развивались постепенно, вышли на алматинский рынок, где много возможностей. Биржан вошел полноценно в проект и стал нашим партнером. Он сильно нам помогает, потому что профессионал с большим опытом, который дополнил команду. Теперь мы более уверенно движемся к нашим целям.





О команде





Хорошая команда создается из тех людей, которые разделяют наши ценности и, прочитав нашу миссию, находят отклик внутри себя. Здесь все хотят повлиять на сферу фастфуда своей работой. Хотят помочь в обучении более молодых сотрудников. У нас есть общая объединяющая цель под одной крышей. И к нам продолжают присоединяться много крутых ребят.







Как меняют город

О нашем проекте еще не все слышали, как о других зарубежных фастфуд-брендах. Но у астанчан и алматинцев появился больший выбор. Теперь они могут купить здоровый фастфуд.





Планируем запускать производственный цех, который будет оснащать все наши точки продукцией, для того чтобы продукты не заканчивались и были свежими. Также это хороший инструмент контроля качества, потому что положиться на 100% на поставщиков, к сожалению, нельзя. Собственный цех будет заинтересован в продажах.

После этого планируем развиваться как франшиза. Уже сейчас нам поступает много заявок, и мы ведем переговоры. Стараемся сделать франшизу максимально продуманной, чтобы люди без опыта в сфере общепита могли спокойно заниматься бизнесом.

Мы создаем университет 6’inch, где каждый сотрудник в зависимости от должности может обучаться онлайн

Также мы создаем университет 6’inch, где каждый сотрудник в зависимости от должности может обучаться онлайн. После чего на этой платформе они смогут сдать тестирование, чтобы мы сразу могли видеть, проходит ли новый сотрудник первоначальную аттестацию. Вся информация для франчайзи также будет доступна онлайн. Они под своим логином могут иметь к ней постоянный доступ.

Оснащаем цехами каждый регион нашей страны, чтобы все города были покрыты производством и мы могли без задержек поставлять нашу продукцию в рестораны наших франчайзи. В столице и Алматы мы будем открывать только собственные рестораны.