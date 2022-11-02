6 главных событий в сфере маркетинга в Центральной Азии

Собрали для вас шесть крупных мероприятий в сфере маркетинга и рекламы в Центральной Азии.
Центрально-азиатский фестиваль коммуникаций Red Jolbors
Главное событие в мире маркетинга Центральной Азии. В этом году фестиваль прошел уже в 11 раз.
Каждое мероприятие — это образовательные лекции от практиков со всего мира, церемония награждения лучших коммуникационных решений и вечеринки для эффективного нетворкинга.
Региональный рекламный Форум RAF
Мероприятие рекламно-медийной индустрии, где принимают участие как локальные, так и зарубежные эксперты.
В этом году форум пройдет 3 ноября и соберет лидеров рекламно-медийной и маркетинговой сфер. В рамках события пройдет Премия Tribune.
Международный маркетинговый бизнес-форум MAKON Marketing Forum
Крупный профессиональный форум в Центральной Азии, который объединяет на одной площадке предпринимателей и ведущих экспертов в области маркетинга. Проходит в Узбекистане.
Здесь можно получить актуальные знания и эффективные инструменты развития бизнеса от экспертов рынка.
Ташкентский фестиваль рекламы TAF!
TAF! — международный рекламный фестиваль, который проходит в Узбекистане. В рамках мероприятия проходит конкурс лучшей рекламы, конференция и церемония награждения победителей конкурса.
Международный форум DIGITAL FEST
В этом году масштабное мероприятие в Кыргызстане прошло уже в 11 раз. На форуме действующие эксперты из крупных компаний делятся трендами и рассказывают, как продвигать бизнес и бренды в режиме новой цифровой реальности.
Также в рамках события проходит награждение лучших компаний и экспертов на премии DIGITAL FEST AWARDS.
Kazakhstan Marketing Conference
Дискуссионная площадка, где профессионалы в сфере маркетинга делятся лучшими практиками, обсуждают актуальные вопросы сферы, тренды, новые инструменты и технологии.
Событие проходит под эгидой Kazakhstan Growth Forum с 2018 года.