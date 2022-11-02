6 главных событий в сфере маркетинга в Центральной Азии

Собрали для вас шесть крупных мероприятий в сфере маркетинга и рекламы в Центральной Азии.





Центрально-азиатский фестиваль коммуникаций Red Jolbors





Главное событие в мире маркетинга Центральной Азии. В этом году фестиваль прошел уже в 11 раз.

Каждое мероприятие — это образовательные лекции от практиков со всего мира, церемония награждения лучших коммуникационных решений и вечеринки для эффективного нетворкинга.





Региональный рекламный Форум RAF





Мероприятие рекламно-медийной индустрии, где принимают участие как локальные, так и зарубежные эксперты.



В этом году форум пройдет 3 ноября и соберет лидеров рекламно-медийной и маркетинговой сфер. В рамках события пройдет Премия Tribune.





Международный маркетинговый бизнес-форум MAKON Marketing Forum





Крупный профессиональный форум в Центральной Азии, который объединяет на одной площадке предпринимателей и ведущих экспертов в области маркетинга. Проходит в Узбекистане.



Здесь можно получить актуальные знания и эффективные инструменты развития бизнеса от экспертов рынка.





Ташкентский фестиваль рекламы TAF!





TAF! — международный рекламный фестиваль, который проходит в Узбекистане. В рамках мероприятия проходит конкурс лучшей рекламы, конференция и церемония награждения победителей конкурса.







Международный форум DIGITAL FEST





В этом году масштабное мероприятие в Кыргызстане прошло уже в 11 раз. На форуме действующие эксперты из крупных компаний делятся трендами и рассказывают, как продвигать бизнес и бренды в режиме новой цифровой реальности.



Также в рамках события проходит награждение лучших компаний и экспертов на премии DIGITAL FEST AWARDS.





Kazakhstan Marketing Conference





Дискуссионная площадка, где профессионалы в сфере маркетинга делятся лучшими практиками, обсуждают актуальные вопросы сферы, тренды, новые инструменты и технологии.



Событие проходит под эгидой Kazakhstan Growth Forum с 2018 года.