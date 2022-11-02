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6 главных событий в сфере маркетинга в Центральной Азии
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Сегодня в 11:45

6 главных событий в сфере маркетинга в Центральной Азии

Собрали для вас шесть крупных мероприятий в сфере маркетинга и рекламы в Центральной Азии.


Центрально-азиатский фестиваль коммуникаций Red Jolbors

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Главное событие в мире маркетинга Центральной Азии. В этом году фестиваль прошел уже в 11 раз.

Каждое мероприятие — это образовательные лекции от практиков со всего мира, церемония награждения лучших коммуникационных решений и вечеринки для эффективного нетворкинга.


Региональный рекламный Форум RAF

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Мероприятие рекламно-медийной индустрии, где принимают участие как локальные, так и зарубежные эксперты.

В этом году форум пройдет 3 ноября и соберет лидеров рекламно-медийной и маркетинговой сфер. В рамках события пройдет Премия Tribune.


Международный маркетинговый бизнес-форум MAKON Marketing Forum

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Крупный профессиональный форум в Центральной Азии, который объединяет на одной площадке предпринимателей и ведущих экспертов в области маркетинга. Проходит в Узбекистане.

Здесь можно получить актуальные знания и эффективные инструменты развития бизнеса от экспертов рынка.


Ташкентский фестиваль рекламы TAF!

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TAF! — международный рекламный фестиваль, который проходит в Узбекистане. В рамках мероприятия проходит конкурс лучшей рекламы, конференция и церемония награждения победителей конкурса.


Международный форум DIGITAL FEST

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В этом году масштабное мероприятие в Кыргызстане прошло уже в 11 раз. На форуме действующие эксперты из крупных компаний делятся трендами и рассказывают, как продвигать бизнес и бренды в режиме новой цифровой реальности.

Также в рамках события проходит награждение лучших компаний и экспертов на премии DIGITAL FEST AWARDS.


Kazakhstan Marketing Conference

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Дискуссионная площадка, где профессионалы в сфере маркетинга делятся лучшими практиками, обсуждают актуальные вопросы сферы, тренды, новые инструменты и технологии.

Событие проходит под эгидой Kazakhstan Growth Forum с 2018 года.

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Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.