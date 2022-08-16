56 казахстанцев завоевали слоты на чемпионаты мира Ironman

14 августа 2022 года в Нур-Султане состоялись две крупнейшие международные гонки по триатлону в Центральной Азии под названием BI Group Ironman 70.3 Astana и BI Group Ironman Kazakhstan. Более 1700 человек из 56 стран приняли участие в соревнованиях.

Одной из самых привлекательных причин для участия в казахстанском этапе стала в том числе возможность выиграть слот на чемпионат мира IRONMAN 70.3 в Финляндии в 2023 году. Среди обладателей — 33 казахстанца, из них Дина Шаймерденова вошла в тройку лидеров среди женщин.

Слоты на Кону получилось завоевать у 23 наших соотечественников, преодолевших полную дистанцию Ironman Kazakhstan.

Первым участником, пересекшим финишную черту гонки BI Group Ironman 70.3 Astana среди мужчин, стал Годард Оливер из Люксембурга со временем 3 часа и 59 минут, а на полной дистанции — россиянин Алекс Григорьев со временем 8 часов и 13 минут. Среди женщин лучшие результаты показали представительница Турции Sayar Sera со временем 4 часа и 35 минут на «половинке», а на полной дистанции — россиянка Валентина Кукрус — 9 часов и 46 минут.

Лучшими командами в мужском зачете стала эстафетная команда Iron 2020, в женском зачете — Fast and furious, в командном — KPO team, в семейном — семья Кожахмет, в смешанном — команда Extraterrestials.

Лучшим триклубом стал крупнейший российский Trilife.ru, вторым — «Самигонщики», а третьим — казахстанский триклуб «Номад».

Источник: tengrinews.kz