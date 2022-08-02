55 идей и мест, если не знаете, куда сводить родителей в Астане и Алматы

Рассказываем, куда можно сходить с папой и с мамой и где провести семейную встречу и бранч в столицах Казахстана.





Алматы





Рестораны, где можно провести семейную встречу

«Сандық» — это ресторан национальной кухни. Интерьер погружает в традиции. Здесь представлены уникальные предметы быта южно-казахстанского региона. В меню блюда, приготовленные по старинным рецептам казахской кухни.

В заведении «У Афанасича» подают блюда американской, кавказской, японской, русской, итальянской, восточной, вегетарианской кухонь. Интерьер заведения выполнен в современном стиле. Это одно из любимых мест алматинцев.

Ресторан Abay расположен на высоте 1100 метров над уровнем моря. Тут можно отведать блюда казахской национальной кухни и насладиться прекрасным видом на город со склона горы Кок-Тобе. Посетители заведения непременно отметят его интерьер, выполненный с элементами национального колорита.

В меню можно найти классические блюда и оригинальные гастрономические эксперименты. Здесь есть паста, большой выбор пиццы и других блюд.

Mura, @mura.restaurant.kz

Интерьер ресторана Mura наполнен элементами быта казахской культуры. В меню можно найти брускетты с казы, хасып, чучвару и многое другое. К горячим блюдам предлагают красные и белые вина.

Чайхана предлагает гостям блюда восточной кухни. Здесь можно попробовать бешбармак, лагман, плов, свежие лепешки, множество салатов, выпечку.

Zumrut — это маленький островок Турции в Алматы. Заведение открылось в сентябре 2021 года. Здесь можно попробовать кебаб, ассорти мезе, множество салатов и другое.

Ресторан «Алаша» обрадует даже самых избирательных гурманов богатым ассортиментом. В меню сочные блюда, приготовленные в казане, в хоспере или на мангале, различные виды салатов, закусок, выпечки и так далее.

Заведения, где устроить семейный бранч

NONI — ресторан восточной кухни. Здесь есть отдельные VIP залы. В меню можно найти плов, лагман, стейки, свежие салаты, лимонады, баурсаки и многое другое.

Стильное уютное городское кафе с разнообразной кухней и приятной атмосферой. Тут подают эксклюзивный хлеб на живой закваске. В меню широкий ассортимент фрешей.

«Дружба», @druzhba.malina

Кафе «Дружба» — одно из заведений сети Malina Group. Интерьер выполнен в светлых приятных тонах. В меню представлен широкий выбор блюд.

ZOR, @zor.esentai

Стильный и уютный интерьер заведения с первых дней открытия полюбился горожанам. Здесь подают блюда традиционной и европейской кухни.

IST Restaurant, @ist_almaty

Ресторан IST порадует любителей турецкой кухни, а интерьер заведения погрузит в атмосферу Турции. Здесь можно заказать мясные блюда, свежие салаты, выпечку.

В кафе «Пельмень» большой выбор завтраков, закусок, супов, салатов и пельменей. Можно добавить к завтраку любой ингредиент по вкусу.

В воздухе этой кофейни витает аромат кофе и горячих круассанов. Кухня напоминает парижские заведения: бриошь и яйца бенедикт отлично сочетаются с хумусом и шакшукой.

«Лимоны Желтые», @limoni_zheltie

Особенность заведения — лимоны. Они везде. В меню можно найти завтраки, брускетты, супы, пасту ручной работы, ризотто и многое другое.

Заведения, куда можно пригласить маму

Presso, @by_presso

В меню семейного ресторана Presso представлен широкий ассортимент блюд. Здесь можно заказать салаты, закуски, пасты, удоны, основные блюда. В заведении есть детская зона, комната для матери и ребенка.

La Barca Fish&Wine, @labarcafamily

Здесь представлен богатый выбор рыбы, морепродуктов и вина. Поставки продуктов для приготовления блюд осуществляются несколько раз в неделю из Европы.

Tal — ресторан европейской и восточной кухни. В меню можно найти салаты, закуски, большой ассортимент супов, горячих блюд, шашлыков и блюд, приготовленных на гриле.

Семейное кафе «Лето» отлично подходит для теплых и уютных встреч. Интерьер заведения выполнен в ярких цветах. В меню можно найти блюда на любой вкус.

Французский кондитерский дом Ladurée распахнул свои двери в Алматы летом 2020 года. Здесь можно попробовать не только классические французские десерты, венскую выпечку, но и культовые пирожные макарон, кексы, джемы, шоколадные конфеты, чай и кофе.

Le Chocolat café, @le_chocolatcafe

В этой стильной кофейне подают завтраки весь день. Здесь идеальное сочетание всего: локации, фасада здания, атмосферы, мебели, декора и красивых блюд.

Ocean Basket, @oceanbasket.kz

Ocean Basket — международная сеть заведений, где подают рыбу и морепродукты. Здесь можно найти увлекательный микс из креветок, мидий, халуми на гриле, салата с фетой и греческой ухи.

Nino — ресторан современной итальянской и грузинской кухни. Для гостей заведения создает гастрономические изыски шеф-повар Майя Тория. В выходные дни здесь доступна услуга няни, которая разговаривает на русском, казахском, английском и турецком языках.

Заведения, куда пригласить папу

Crudo Restaurant, @crudo_pgr

Crudo Restaurant — мясной ресторан с классическими и альтернативными стейками. Блюда здесь готовят из нежной новозеландской и казахстанской говядины зернового и травяного откорма.

Beefeater — мясной гастрономический ресторан. Основная специализация заведения — выдержанные стейки. Здесь богатая винная карта, красивый интерьер и приятная атмосфера.

Chechil Pub, @chechil_almaty

Chechil Pub — это атмосфера праздника и радости в любой день. В меню можно найти стейки, различные предложения для большой компании, морепродукты и множество других блюд.

Ziyafet, @ziyafetsteakhouse

Элегантный стейк-хаус с широким ассортиментом. Здесь подают блюда, приготовленные на гриле: бургеры, стейки, мясные изделия и многое другое.

Line Brew, @linebrew_restaurants

Line Brew — ресторан с отменной кухней и сочными стейками. Сеть заведений Line Brew есть в Алматы, Астане, Караганде. В меню представлены блюда из говядины, конины, баранины, различных видов рыбы и птицы.

Астана





8 мест, где провести семейную встречу

«Дареджани», @daredzhani

Ресторан отлично подходит любителям грузинской кухни. Здесь традиции гармонично переплетаются с современными трендами: горячие хачапури, хинкали на мраморном тесте и любимое вино.

Интересный интерьер и отличный сервис: ресторан создает уютную атмосферу, в которой семейная встреча пройдет на «ура». Меню состоит из блюд европейской и восточной кухонь, предоставляя посетителям большой выбор. Кстати, здесь есть собственные пекарня и сыроварня.

«Вечное небо», @vechnoe.nebo.astana

В данном ресторане представлено большое меню из девяти тюркских кухонь от шеф-повара Нурдинова Халмурата. Заведение находится на 25 этаже, так что панорамный вид на город создаст особенную атмосферу.

«Кок сарай», @koksaray_nursultan

Ресторан правильной узбекской кухни, где подают лучший плов в столице. Уютная атмосфера, щедрая кухня и восточное гостеприимство оставит хорошее впечатление от вечера.

The Kitchen





Главная идея ресторана — подавать домашнюю еду, приготовленную с любовью. Маленькое, но уютное пространство, наполненное теплыми тонами — идеальное место для знакомства с родителями второй половинки.

Ресторан итальянской кухни, давно полюбившийся горожанам. Здесь приятно проводить время с близкими и друзьями: изысканная кухня, красивая подача блюд и приветливый персонал — все, что нужно для хорошего вечера.

Заведение турецкой кухни, где есть знаменитое мороженое «Мараш» — MADO из года в год остается излюбленным местом жителей города. Здесь подают все от традиционного завтрака, национальных мясных блюд до популярных на весь мир турецких сладостей.

Selfie, @selfievastane

Панорамный ресторан современной авторской кухни — это филиал московского Selfie, признанного одним из 100 лучших ресторанов мира. Интернациональные рецепты, сезонные продукты и современные технологии делают каждое блюдо уникальным.

7 мест для идеального семейного пикника в Астане

Зеленый пояс Астаны

Березовая роща с широкой велодорожкой — отличное место. Установлены столы и скамейки для вас. Тут можно не просто устроить пикник, но и провести весь день вдали от города.

Президентский парк

Обширная зона зеленых насаждений. Тут есть вполне комфортные места, а также почти дикие уголки, где вы можете уединиться от всего мира, наслаждаясь отдыхом.

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Ботанический сад

Вокруг сада — масса заведений и вообще отличная инфраструктура. Вы можете организовать пикник с доставкой, и курьеры привезут вам все необходимое для вкусного отдыха.

Центральный парк

Необязательно выбирать засиженные места близ центральной аллеи. Уходите вглубь, отыщите идеальное тенистое место на лыжероллерной трассе.

Набережная





Берите велосипед, ролики, самокат и все для пикника. Советуем набережную на левом берегу от моста по проспекту Кабанбай батыра. Чуть ниже велодорожки, ближе к реке есть масса мест с изумительным видом на город.

Парк Жеруйык

Еще одно место для пикника с отличной инфраструктурой. В парке есть несколько заведений общепита, где вы можете купить еду для пикника. Выбирайте место: вблизи фонтанов с прохладой или в глубине парка, среди деревьев.

Парк Ататюрк

После недавних изменений парк стал еще краше. Тут появились гамаки для пикников, новые скамейки и не только. Посреди парка есть детская площадка.

7 идей как провести время с мамой

Посетить пляжный клуб Sky beach club, @skybeachclubastana

Пляжный клуб расположен на самом верхнем этаже ТРЦ «Хан-Шатыр». Отдохните от городской суеты и ощутите себя на пляже среди пальм и теплого песка.

Насладиться SPA-процедурами, @imbir_thai_spa

Популярная сеть SPA-салонов в Казахстане. Здесь вы можете пройти SPA-процедуры в исполнении тайских мастеров. К вашим услугам: тайский массаж, хамам и зона отдыха.

Отдохнуть за городом @chistye_prudy_astana

Загородный отдых вблизи столицы прекрасная идея, чтобы провести день с мамой. Красивая территория, чистый воздух.

Посетить гончарную студию @pottery_studio_twist

Мастер-класс в гончарной студии — это отличный способ сбросить отрицательные эмоции, расслабиться и погрузиться в состояние баланса и гармонии.

Посвятить время здоровью и красоте @grandprixclub

Grand Prix — уникальный комплекс, который предоставляет широкий спектр услуг по оздоровлению и омоложению, а также услуги в сфере красоты.

Чем заняться с папой в Астане

Устроить шоппинг

Поход по магазинам обычно утомляет, но выбирать одежду отцу может стать приятным развлечением для всех.

Поездка на природу

Можно устроить пикник, позаниматься вместе спортом или поехать в Боровое. А для отцов это идеальная возможность похвастаться своими навыками приготовления шашлыка.

Посетить стрельбище

Для активного отдыха также подойдет и стрельба из лука. Хорошее развлечение, которое понравится любой компании.

Сходить в ресторан

Если вы хотите красивые фотографии, то ресторан — идеальный вариант. В милом заведении можно поговорить по душам.

Съездить на картинг

Соревнования развлекут любого человека. Вы с отцом можете насладится адреналином и устроить гонки.

Посетить музеи города

Многие отцы любят историю и у каждого найдется интересная история из прошлого. Каждый узнает для себя что-то новое.