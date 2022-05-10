50 жилых комплексов в Астане и Алматы для тех, кто ищет подходящую квартиру

Большая подборка жилых комплексов на любой вкус: от квартир, которые будут построены в 2022 году до жилья в центре города.





Астана

Жить в новом центре, 6 ЖК на левом берегу









ЖК Land Mark





Новый жилой комплекс сочетает в себе современные квартиры бизнес-класса, благоустроенную территорию и удачное расположение в престижном районе столицы. По соседству есть бульвар Нуржол, ТРЦ «Керуен» и Выставочный центр Kulanshi Art Space.

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ЖК «Дом на Ботаническом»





Эта новостройка расположена напротив Ботанического сада. Территория комплекса закрыта для машин. По ее периметру установлены камеры круглосуточного видеонаблюдения. Также безопасность жильцов и их детей обеспечивает охранная служба.

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Апарт-отель YE`S Астана





Это новый проект на рынке недвижимости, сочетающий гостиничную и жилую составляющие. Через дорогу находится Ботанический сад.

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ЖК «Коркем 4»





Находится в одном из самых перспективных районов столицы: на Левом берегу, вдоль основной транспортной артерии города — проспекта Мангилик Ел. Обустроен тихим закрытым внутренним двором.

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ЖК «Сердце Столицы»





Название напрямую отражает значимость ЖК в жизни динамичного урбана. Он возвышается над одной из главных дорог мегаполиса и стал местом пересечения маршрутов, ведущих к достопримечательностям. Находится на пересечении улиц: Бухар и Туран.

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Бигвилль Grand Turan

Это масштабный проект строительства зданий с квартирами комфорт- и бизнес-класса вблизи культурного и административного центра столицы. Сердце ЖК «Гранд Туран» — пешеходный бульвар, вдоль которого устанавливаются беседки, лавочки и фонтаны.





7 комфортных малоэтажных жилых комплексов в столице





МЖК «Астана»





Малоэтажный жилой комплекс расположен в Есильском районе. Состоит из шестнадцати малоэтажных жилых домов, построенных в европейском стиле.

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ЖК Boston Comfort House





ЖК находится по адресу: Кургальжинское шоссе, 118. Недвижимость европейского типа. Также запланировано строительство подземного паркинга на небольшое количество автомобилей.

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ЖК «Испанский дворик»





Пятиэтажный комплекс расположен в удаленном районе города, окружен зеленой зоной. Поблизости можно найти ясли, детский садик и общеобразовательную школу. Закрытый двор без машин.

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ЖК Koktobe Hills





Стандартизированные малоэтажные дома с квартирами высокого класса. Новостройки расположены на Коргалжинском шоссе. Это стильный и уютный трехэтажный жилой комплекс.

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ЖК «Уркер Сити»





Находится в Есильском районе столицы, в экологически чистой зоне. Этажность домов — от трех до пяти. Для владельцев машин предусмотрен крытый подземный паркинг.

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ЖК Florence

Престижный четырехэтажный жилой комплекс. Имеет безопасный двор с променадом, детскими игровыми комплексами и беседками. Находится в районе Алматы.

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ЖК KINGS LAND Residence





Клубный дом премиум класса в элитном районе города. Особенности: богатая инфраструктура, полная безопасность и комфорт. Расположен в районе Сарыарка.





5 Жилых комплексов, которые сдаются летом 2022 года





ЖК «Рио Де Жанейро 2»





Жилой комплекс эконом класса от застройщика G-Park. Здание находится в районе Сарыарка, неподалеку от нового парка «Коктал». Рядом также расположена поликлиника и школа.





ЖК SANCY





ЖК находится на правом берегу города Нур-Султан по улице Нажимеденова, в районе нового вокзала «Нурлы Жол». Рядом есть аптека, парк, магазин, супермаркет.





ЖК «Жана Арка»





Это новостройка с квартирами класса «комфорт», которая расположена в хорошо развитом Алматинском районе столицы, на пересечении Кордай и Кошкарбаева.





ЖК «Балкадиша»





ЖК «Балкадиша» находится на огороженной закрытой территории, где выполнены все работы по благоустройству. Здание находится в районе Мечети Хазрет Султан.





ЖК Anisа





Жилье комфорт-класса в Есильском районе. В числе преимуществ: видеонаблюдение, интересные планировки квартир, инфраструктурно развитый район Левого берега.





8 ЖК в столице, которые удобны для жизни с детьми





ЖК «Жагалау 1»





Расположение рядом с набережной, остановкой и поликлиникой — удобства, которые важны. Рядом находятся достопримечательности, развлекательные центры.





ЖК Grand Opera





Пешая доступность до ТРЦ «Хан Шатыр», легко добраться на Левый и Правый берег. 5 минут до театра «Астана Опера». Рядом есть школа искусств, ТРЦ «Сарыарка».





ЖК «Новый Мир»





Жилой комплекс на Левом берегу. Основное преимущество — расположен в удобном месте. Отсюда легко добираться на транспорте в любую точку Левого берега.





ЖК «Олимп палас»





Внутри ЖК есть Экономический лицей. Также здесь много магазинов, стоматологическая клиника. Плюс ЖК — близость к Ботаническому саду.





ЖК «Миланский квартал»





Этот ЖК также удобен расположением. С одной стороны, рядом находятся сразу два парка: Жетысу, Триатлон парк. А с другой — главные улицы Правого берега.





ЖК «Каскад»





Каскад — это пешая доступность к набережной. Рядом находятся гипермаркеты, университет и несколько автобусных остановок. Состоит из бизнес-центра и трех жилых зданий. Есть паркинг.





ЖК Europe Palace I





Основной плюс Europe Palace I — близость к паркам. Почти все самые популярные парки города находятся поблизости. Также ЖК построен напротив Abu Dabi Plaza, а рядом — главные достопримечательности столицы.





ЖК «Времена года»

ЖК имеет удобное расположение и развитую инфраструктуру. Здесь есть парки, множество развлекательных центров, кофеен.

Алматы

7 Жилых комплексов в центре Алматы





Клубный дом — «Абай»





«Абай» — это малоквартирный жилой дом бизнес-класса. Комплекс привлекает внимание интересным архитектурным решением: панорамными окнами и большими открытыми балконами с коваными ограждениями.





ЖК Nur-Ay Residence





Nur-Ay Residence — новое предложение комфортабельной недвижимости. Здание высотой в 12 этажей имеет стильный и ультрасовременный облик. На территории ЖК гостевая автостоянка, а также подземный паркинг для машин жильцов.





ЖК Vesnovka





Элитный жилой комплекс Vesnovka построен по самым высоким стандартам в одном из самых экологически чистых районов. На территории оборудованы детские площадки, построен подземный паркинг.





ЖК LEGENDA





Особенный квартал LEGENDA представляет собой систему ультрасовременных жилых домов с выразительной трактовкой фасадов. В центре ЖК обустроен уникальный Аdventure Рark, где можно заняться спортом, прогуляться и поиграть в игры.





ЖК Status





Status — стильный дом с комфортабельными квартирами от застройщика Capital Invest Construction. Комплекс спроектирован в современном стиле. В доме установлены малошумные скоростные лифты, предусмотрено круглосуточное видеонаблюдение.





ЖК Double Star





Double Star — стильная новостройка бизнес-класса. Здания сооружены с применением передовых технологий строительства. Во дворе есть детская игровая площадка с безопасным покрытием, обустроена удобная зона отдыха, спортивная площадка с различными тренажерами.





ЖК Qarasai Park





Qarasai Park — стильная новостройка с просторными квартирами функциональной планировки. Здания оснащены бесшумными лифтами, новейшим технологическим оборудованием и инженерными коммуникациями современного типа.





Малоэтажные жилые комплексы в Алматы





ЖК President's Park





Жилой комплекс President's Park — новый проект BI Group, который выполнен в стиле «роскошного минимализма». В состав ЖК входят десять трехэтажных домов, собственный фитнес-клуб с тренажерами, а на крышах — просторные террасы для отдыха.





ЖК Mountain Drive





Mountain Drive — уютное жилище в горах. Жилой комплекс включает четыре трехэтажных дома, спроектированных в стиле современных зданий небольшого европейского городка.





ЖК Hyde Park





Жилой комплекс Hyde Park построен в стиле английской архитектуры и неоклассицизма. В квартирах установлена система «Умный дом», которая позволяет сделать жизнь здесь комфортной и безопасной.





ЖК DOLCE VITA RESIDENCE





DOLCE VITA RESIDENCE — жилой комплекс, задуманный по проекту «город в городе». Здания построены в современном европейском стиле. Из окон квартир открывается панорамный вид на горы.





ЖК Elite Life





Новостройка находится в районе с хорошо развитой инфраструктурой. Жилой комплекс состоит из двенадцати трехэтажных домов, спроектированных в едином европейском стиле.





ЖК Nurlitau Hills





Жилой комплекс Nurlitau Hills расположен в экологически чистом районе. Жильцы из своих окон могут любоваться красивым видом на горы. Вся территория комплекса огорожена забором и закрыта для посторонних.





ЖК Mountain Park





Жилой комплекс Mountain Park состоит из двенадцати трехэтажных домов. Здания обладают сейсмостойкостью до 10 баллов. Есть большая современная детская площадка, спортивная площадка с уличными тренажерами, зона отдыха с лавочками.





ЖК Sun Hills





Жилой комплекс Sun Hills построен в живописном и экологически чистом районе. ЖК представляет собой два малоэтажных дома со скатной крышей. На территории обустроена большая детская игровая площадка.





5 жилых комплексов в Алматы, которые будут сданы в 2022 году





ЖК Lafayette





Lafayette — престижная новостройка клубного типа, где царит атмосфера французского городка. В составе комплекса 15 домов высотой в три этажа. В ЖК удачно сочетаются изысканность, современные решения и европейские стандарты качества.





ЖК Tamarix City





Tamarix City — современный жилой комплекс с уникальной концепцией. На территории размещено все, что необходимо для комфортной семейной жизни: разнообразные детские площадки, места для прогулок и отдыха, вместительная парковочная зона.





ЖК «Мекен»





В шаговой доступности школы, детские сады, рынок, множество супермаркетов и многое другое. Состоит из 7 этажей. Дом монолитного типа. Класс жилья — комфорт.





ЖК Nef Uptown





ЖК из семи зданий малой этажности, построенный с использованием монолитной технологии. В жилом комплексе есть более 470 квартир с потолками высотой 3,1 метра. В комплексе имеются зоны общего пользования: переговорные, мини-кинотеатр, музыкальная комната, зал для фитнеса, помещение для вечеринок с караоке-студией.





ЖК «Династия»





Династия — оригинальный проект премиум-класса, где созданы все условия для тихой семейной жизни. ЖК строится в экологически чистом районе с многочисленными зелеными насаждениями. Здания оснащены современными инженерными коммуникациями, пожарной сигнализацией, установлен лифт.





Подборка жилых комплексов для семей с детьми





ЖК «Солнечная долина»

Жилой комплекс находится в живописном предгорье. Из панорамных окон квартир открывается шикарный вид. Около комплекса находятся школы, детские сады, различные магазины, аптеки, SPA-салоны, спортивные залы, отделения банков.





AFD Plaza





AFD Plaza расположен в самом сердце делового центра города. В жилом комплексе есть просторный двор для отдыха и прогулок. Рядом парки, больницы, аптеки, детские сады, школы, развлекательные и торговые центры.





ЖК Apple Town





Во всех квартирах установлена система «Умный дом» и водяные теплые полы. Сейсмостойкость жилого комплекса — 9 баллов. На первых этажах зданий есть объекты сферы услуг и торговли: фитнес-клуб, сауна, аптека, магазин, салон красоты, химчистка, кофейня и кондитерская.





ЖК «Коктем»

Жилой комплекс расположен недалеко от реки Есентай. Неподалеку есть ясли-сад, гимназия и частная школа — Зерде, КазНУ им. Аль-Фараби, британская школа Haileybury Almaty, торгово-развлекательный центр Esentai Mall, Forum и другие объекты.





ЖК «Европолис»





Жилой комплекс находится в предгорье Заилийского Алатау. На территории есть большая парковая зона с аллеями, фонтанами, велосипедными и прогулочными дорожками. Функционирует ТРЦ с супермаркетом и подземным паркингом, химчистка, салоны красоты, кафе, автомойка.





ЖК «Керемет»





Жилой комплекс расположен в Бостандыкском районе с развитой инфраструктурой. Во всех зданиях установлена система пожаротушения и автоматическая пожарная сигнализация. На территории есть языковая школа, детские развивающие центры, магазины, салон красоты, клиника, супермаркет, фитнес-центр.





ЖК Hyde park





Стильный жилой комплекс расположен в экологически чистом районе. Поблизости есть детские сады, школы и другие образовательные учреждения. В пешей доступности магазины, кафе, салоны красоты. Вся территория находится под охраной и видеонаблюдением, имеется сигнализация объектов.