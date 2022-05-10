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50 жилых комплексов в Астане и Алматы для тех, кто ищет подходящую квартиру
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10.05.2020

50 жилых комплексов в Астане и Алматы для тех, кто ищет подходящую квартиру

Большая подборка жилых комплексов на любой вкус: от квартир, которые будут построены в 2022 году до жилья в центре города.


Астана


Жить в новом центре, 6 ЖК на левом берегу


ЖК Land Mark

ЖК Land Mark


Новый жилой комплекс сочетает в себе современные квартиры бизнес-класса, благоустроенную территорию и удачное расположение в престижном районе столицы. По соседству есть бульвар Нуржол, ТРЦ «Керуен» и Выставочный центр Kulanshi Art Space.

ЖК «Дом на Ботаническом»


Эта новостройка расположена напротив Ботанического сада. Территория комплекса закрыта для машин. По ее периметру установлены камеры круглосуточного видеонаблюдения. Также безопасность жильцов и их детей обеспечивает охранная служба.

Апарт-отель YE`S Астана


Это новый проект на рынке недвижимости, сочетающий гостиничную и жилую составляющие. Через дорогу находится Ботанический сад.

ЖК «Коркем 4»


Находится в одном из самых перспективных районов столицы: на Левом берегу, вдоль основной транспортной артерии города — проспекта Мангилик Ел. Обустроен тихим закрытым внутренним двором.

ЖК «Сердце Столицы»


Название напрямую отражает значимость ЖК в жизни динамичного урбана. Он возвышается над одной из главных дорог мегаполиса и стал местом пересечения маршрутов, ведущих к достопримечательностям. Находится на пересечении улиц: Бухар и Туран.

Бигвилль Grand Turan

Это масштабный проект строительства зданий с квартирами комфорт- и бизнес-класса вблизи культурного и административного центра столицы. Сердце ЖК «Гранд Туран» — пешеходный бульвар, вдоль которого устанавливаются беседки, лавочки и фонтаны.


7 комфортных малоэтажных жилых комплексов в столице


МЖК «Астана»


Малоэтажный жилой комплекс расположен в Есильском районе. Состоит из шестнадцати малоэтажных жилых домов, построенных в европейском стиле.

ЖК Boston Comfort House


ЖК находится по адресу: Кургальжинское шоссе, 118. Недвижимость европейского типа. Также запланировано строительство подземного паркинга на небольшое количество автомобилей.

ЖК «Испанский дворик»


Пятиэтажный комплекс расположен в удаленном районе города, окружен зеленой зоной. Поблизости можно найти ясли, детский садик и общеобразовательную школу. Закрытый двор без машин.

ЖК Koktobe Hills


Стандартизированные малоэтажные дома с квартирами высокого класса. Новостройки расположены на Коргалжинском шоссе. Это стильный и уютный трехэтажный жилой комплекс.

ЖК «Уркер Сити»


Находится в Есильском районе столицы, в экологически чистой зоне. Этажность домов — от трех до пяти. Для владельцев машин предусмотрен крытый подземный паркинг.

ЖК Florence


Престижный четырехэтажный жилой комплекс. Имеет безопасный двор с променадом, детскими игровыми комплексами и беседками. Находится в районе Алматы.

ЖК KINGS LAND Residence


Клубный дом премиум класса в элитном районе города. Особенности: богатая инфраструктура, полная безопасность и комфорт. Расположен в районе Сарыарка.


5 Жилых комплексов, которые сдаются летом 2022 года


ЖК «Рио Де Жанейро 2»


Жилой комплекс эконом класса от застройщика G-Park. Здание находится в районе Сарыарка, неподалеку от нового парка «Коктал». Рядом также расположена поликлиника и школа.


ЖК SANCY


ЖК находится на правом берегу города Нур-Султан по улице Нажимеденова, в районе нового вокзала «Нурлы Жол». Рядом есть аптека, парк, магазин, супермаркет.


ЖК «Жана Арка»


Это новостройка с квартирами класса «комфорт», которая расположена в хорошо развитом Алматинском районе столицы, на пересечении Кордай и Кошкарбаева.


ЖК «Балкадиша»


ЖК «Балкадиша» находится на огороженной закрытой территории, где выполнены все работы по благоустройству. Здание находится в районе Мечети Хазрет Султан.


ЖК Anisа


Жилье комфорт-класса в Есильском районе. В числе преимуществ: видеонаблюдение, интересные планировки квартир, инфраструктурно развитый район Левого берега.


8 ЖК в столице, которые удобны для жизни с детьми


ЖК «Жагалау 1»


Расположение рядом с набережной, остановкой и поликлиникой — удобства, которые важны. Рядом находятся достопримечательности, развлекательные центры.


ЖК Grand Opera


Пешая доступность до ТРЦ «Хан Шатыр», легко добраться на Левый и Правый берег. 5 минут до театра «Астана Опера». Рядом есть школа искусств, ТРЦ «Сарыарка».


ЖК «Новый Мир»


Жилой комплекс на Левом берегу. Основное преимущество — расположен в удобном месте. Отсюда легко добираться на транспорте в любую точку Левого берега.


ЖК «Олимп палас»


Внутри ЖК есть Экономический лицей. Также здесь много магазинов, стоматологическая клиника. Плюс ЖК — близость к Ботаническому саду.


ЖК «Миланский квартал»


Этот ЖК также удобен расположением. С одной стороны, рядом находятся сразу два парка: Жетысу, Триатлон парк. А с другой — главные улицы Правого берега.


ЖК «Каскад»


Каскад — это пешая доступность к набережной. Рядом находятся гипермаркеты, университет и несколько автобусных остановок. Состоит из бизнес-центра и трех жилых зданий. Есть паркинг.


ЖК Europe Palace I


Основной плюс Europe Palace I — близость к паркам. Почти все самые популярные парки города находятся поблизости. Также ЖК построен напротив Abu Dabi Plaza, а рядом — главные достопримечательности столицы.


ЖК «Времена года»

ЖК имеет удобное расположение и развитую инфраструктуру. Здесь есть парки, множество развлекательных центров, кофеен.

Алматы

7 Жилых комплексов в центре Алматы


Клубный дом — «Абай»


«Абай» — это малоквартирный жилой дом бизнес-класса. Комплекс привлекает внимание интересным архитектурным решением: панорамными окнами и большими открытыми балконами с коваными ограждениями.


ЖК Nur-Ay Residence


Nur-Ay Residence — новое предложение комфортабельной недвижимости. Здание высотой в 12 этажей имеет стильный и ультрасовременный облик. На территории ЖК гостевая автостоянка, а также подземный паркинг для машин жильцов.


ЖК Vesnovka


Элитный жилой комплекс Vesnovka построен по самым высоким стандартам в одном из самых экологически чистых районов. На территории оборудованы детские площадки, построен подземный паркинг.


ЖК LEGENDA


Особенный квартал LEGENDA представляет собой систему ультрасовременных жилых домов с выразительной трактовкой фасадов. В центре ЖК обустроен уникальный Аdventure Рark, где можно заняться спортом, прогуляться и поиграть в игры.


ЖК Status


Status — стильный дом с комфортабельными квартирами от застройщика Capital Invest Construction. Комплекс спроектирован в современном стиле. В доме установлены малошумные скоростные лифты, предусмотрено круглосуточное видеонаблюдение.


ЖК Double Star


Double Star — стильная новостройка бизнес-класса. Здания сооружены с применением передовых технологий строительства. Во дворе есть детская игровая площадка с безопасным покрытием, обустроена удобная зона отдыха, спортивная площадка с различными тренажерами.


ЖК Qarasai Park


Qarasai Park — стильная новостройка с просторными квартирами функциональной планировки. Здания оснащены бесшумными лифтами, новейшим технологическим оборудованием и инженерными коммуникациями современного типа.


Малоэтажные жилые комплексы в Алматы


ЖК President's Park


Жилой комплекс President's Park — новый проект BI Group, который выполнен в стиле «роскошного минимализма». В состав ЖК входят десять трехэтажных домов, собственный фитнес-клуб с тренажерами, а на крышах — просторные террасы для отдыха.


ЖК Mountain Drive


Mountain Drive — уютное жилище в горах. Жилой комплекс включает четыре трехэтажных дома, спроектированных в стиле современных зданий небольшого европейского городка.


ЖК Hyde Park


Жилой комплекс Hyde Park построен в стиле английской архитектуры и неоклассицизма. В квартирах установлена система «Умный дом», которая позволяет сделать жизнь здесь комфортной и безопасной.


ЖК DOLCE VITA RESIDENCE


DOLCE VITA RESIDENCE — жилой комплекс, задуманный по проекту «город в городе». Здания построены в современном европейском стиле. Из окон квартир открывается панорамный вид на горы.


ЖК Elite Life


Новостройка находится в районе с хорошо развитой инфраструктурой. Жилой комплекс состоит из двенадцати трехэтажных домов, спроектированных в едином европейском стиле.


ЖК Nurlitau Hills


Жилой комплекс Nurlitau Hills расположен в экологически чистом районе. Жильцы из своих окон могут любоваться красивым видом на горы. Вся территория комплекса огорожена забором и закрыта для посторонних.


ЖК Mountain Park


Жилой комплекс Mountain Park состоит из двенадцати трехэтажных домов. Здания обладают сейсмостойкостью до 10 баллов. Есть большая современная детская площадка, спортивная площадка с уличными тренажерами, зона отдыха с лавочками.


ЖК Sun Hills


Жилой комплекс Sun Hills построен в живописном и экологически чистом районе. ЖК представляет собой два малоэтажных дома со скатной крышей. На территории обустроена большая детская игровая площадка.


5 жилых комплексов в Алматы, которые будут сданы в 2022 году


ЖК Lafayette


Lafayette — престижная новостройка клубного типа, где царит атмосфера французского городка. В составе комплекса 15 домов высотой в три этажа. В ЖК удачно сочетаются изысканность, современные решения и европейские стандарты качества.


ЖК Tamarix City


Tamarix City — современный жилой комплекс с уникальной концепцией. На территории размещено все, что необходимо для комфортной семейной жизни: разнообразные детские площадки, места для прогулок и отдыха, вместительная парковочная зона.


ЖК «Мекен»


В шаговой доступности школы, детские сады, рынок, множество супермаркетов и многое другое. Состоит из 7 этажей. Дом монолитного типа. Класс жилья — комфорт.


ЖК Nef Uptown


ЖК из семи зданий малой этажности, построенный с использованием монолитной технологии. В жилом комплексе есть более 470 квартир с потолками высотой 3,1 метра. В комплексе имеются зоны общего пользования: переговорные, мини-кинотеатр, музыкальная комната, зал для фитнеса, помещение для вечеринок с караоке-студией.


ЖК «Династия»


Династия — оригинальный проект премиум-класса, где созданы все условия для тихой семейной жизни. ЖК строится в экологически чистом районе с многочисленными зелеными насаждениями. Здания оснащены современными инженерными коммуникациями, пожарной сигнализацией, установлен лифт.


Подборка жилых комплексов для семей с детьми


ЖК «Солнечная долина»


Жилой комплекс находится в живописном предгорье. Из панорамных окон квартир открывается шикарный вид. Около комплекса находятся школы, детские сады, различные магазины, аптеки, SPA-салоны, спортивные залы, отделения банков.


AFD Plaza


AFD Plaza расположен в самом сердце делового центра города. В жилом комплексе есть просторный двор для отдыха и прогулок. Рядом парки, больницы, аптеки, детские сады, школы, развлекательные и торговые центры.


ЖК Apple Town


Во всех квартирах установлена система «Умный дом» и водяные теплые полы. Сейсмостойкость жилого комплекса — 9 баллов. На первых этажах зданий есть объекты сферы услуг и торговли: фитнес-клуб, сауна, аптека, магазин, салон красоты, химчистка, кофейня и кондитерская.


ЖК «Коктем»


Жилой комплекс расположен недалеко от реки Есентай. Неподалеку есть ясли-сад, гимназия и частная школа — Зерде, КазНУ им. Аль-Фараби, британская школа Haileybury Almaty, торгово-развлекательный центр Esentai Mall, Forum и другие объекты.


ЖК «Европолис»


Жилой комплекс находится в предгорье Заилийского Алатау. На территории есть большая парковая зона с аллеями, фонтанами, велосипедными и прогулочными дорожками. Функционирует ТРЦ с супермаркетом и подземным паркингом, химчистка, салоны красоты, кафе, автомойка.


ЖК «Керемет»


Жилой комплекс расположен в Бостандыкском районе с развитой инфраструктурой. Во всех зданиях установлена система пожаротушения и автоматическая пожарная сигнализация. На территории есть языковая школа, детские развивающие центры, магазины, салон красоты, клиника, супермаркет, фитнес-центр.


ЖК Hyde park


Стильный жилой комплекс расположен в экологически чистом районе. Поблизости есть детские сады, школы и другие образовательные учреждения. В пешей доступности магазины, кафе, салоны красоты. Вся территория находится под охраной и видеонаблюдением, имеется сигнализация объектов.

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#астана #алматы #жилье #квартира #жк
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