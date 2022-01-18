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50 Cent выпустил клип Power Powder Respect
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Сегодня в 09:54

50 Cent выпустил клип Power Powder Respect

Американский рэпер 50 Cent выпустил клип на трек Power Powder Respect. Он является саундтреком к спин-оффу «Власти в ночном городе» — сериалу «Власть в ночном городе. Книга четвертая: Сила».

В написании песни приняли участие Lil Durk и Jeremih. В ролике музыканты сидят в баре и читают рэп под кадры из предыдущих серий шоу.



Премьера сериала состоится 6 февраля. Шоу расскажет о персонаже Томми Игане, который переезжает в Чикаго из Нью-Йорка после смерти лучшего друга Призрака и возлюбленной ЛаКиши. 50 Cent выступил исполнительным продюсером шоу совместно с Марком Кантоном и Кортни Кемп.

Источник: daily.afisha.ru

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