50 Cent выпустил клип Power Powder Respect

Американский рэпер 50 Cent выпустил клип на трек Power Powder Respect. Он является саундтреком к спин-оффу «Власти в ночном городе» — сериалу «Власть в ночном городе. Книга четвертая: Сила».

В написании песни приняли участие Lil Durk и Jeremih. В ролике музыканты сидят в баре и читают рэп под кадры из предыдущих серий шоу.

Премьера сериала состоится 6 февраля. Шоу расскажет о персонаже Томми Игане, который переезжает в Чикаго из Нью-Йорка после смерти лучшего друга Призрака и возлюбленной ЛаКиши. 50 Cent выступил исполнительным продюсером шоу совместно с Марком Кантоном и Кортни Кемп.

Источник: daily.afisha.ru



