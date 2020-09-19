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5 тем, на которые уже не стоит шутить в 2020 году
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Сегодня в 15:50

5 тем, на которые уже не стоит шутить в 2020 году

Сексизм — высказывания или действия, которые касаются какого-либо пола — дискриминация по половому признаку.

Если раньше шутки про стереотипное поведение девушек или парней были смешными, то сегодня могут повлечь за собой волну негатива и осуждения.

Яркий пример — всеми любимый сериал «Теория большого взрыва». В образах главных героинь собраны все стереотипы о девушках: красивая и привлекательная блондинка Пенни, над чьей очевидной глупостью все смеются, и умная, но непривлекательная Эми.



Расизм — высказывания или действия, которые касаются какой-либо национальности — дискриминация по этнической принадлежности.

Тема расизма уже давно поднимается в СМИ и медиа, выражается в творчестве. Шутить относительно национальности, цвета кожи, разреза глаз сегодня не принято. Напротив, в современных произведениях проблема выносится на обсуждение.

Например, фильм «Скрытые фигуры» о трех афроамериканских женщинах-математиках, которые работают в НАСА в 1960-е, ярко демонстрирует системный расизм тех времен: отдельные туалеты для «цветных», пренебрежительное и недоверительное отношение к темнокожим.



Эйджизм — высказывания или действия, которые касаются какого-либо возраста — дискриминация по возрастному признаку.

У всех когда-либо были преподаватели, которые использовали в качестве аргумента такие фразы, как: «Я права, потому что я старше тебя». Теперь вы знаете, что они — эйджисты.

Эйджизм довольно старый термин, но он еще не настолько распространен в странах СНГ. Хотя где-нибудь в Европе или США пожилые люди могут оскорбиться, если вы предложите им место в автобусе, или удивитесь, увидев их в баре.

Есть классный фильм, который затрагивает эту тему — «Стажер» с Робертом де Ниро и Энн Хэтэуэй.



Лукизм — высказывания или действия, которые касаются того, как вы выглядите — дискриминация из-за внешности.

Про это есть множество фильмов, сериалов, клипов, книг. Любой фильм про подростков строится на теме лукизма — непривлекательный школьник, которого не любят одноклассники. И вы, возможно, помните эти строчки из одной попсовой песни начала 2000-х: «Хорошо красавицам — они всем нравятся/Им об этом и о том не надо париться». А если нет, точно смотрели советский фильм «Служебный роман», где лукизм подают с долей юмора. Один из героев говорит: «Слушай, я понимаю, что она пугало и ее можно выставлять на огороде. Но ты смотри не на нее, а в сторону».


Сегодня молодое поколение меньше думает о своей внешности. Среди молодежи популярно движение бодипозитив, люди не боятся экспериментировать, выделяться благодаря внешности.


Эйблизм — высказывания или действия, которые касаются физических особенностей людей — дискриминация из-за инвалидности, психических расстройств, заболеваний.

Термин «эйблизм» появился относительно недавно, в 80-х годах. Но этот вид дискриминации носит иной характер. В постсоветском обществе не принято шутить над людьми с особенностями развития. Но часто они, напротив, нуждаются в обычном отношении, без излишнего внимания или намеренного игнорирования со стороны других людей. Смотрели фильм «Тронутые»?


Сегодня в России популярен комик Сергей Детков. Он родился без левого предплечья, но постоянно шутит на эту тему в своих выступлениях. Пока такой юмор воспринимается другими с осторожностью.

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