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5 свободных ниш для открытия бизнеса в Казахстане
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16.02.2020

5 свободных ниш для открытия бизнеса в Казахстане

В какой нише запустить бизнес в Казахстане, чтобы стать первыми и уникальными в своем сегменте? Собрали для вас несколько ниш, в которых стоит развиваться в Казахстане в 2021 году.

Фитнес-индустрия

В Казахстане начинает развиваться культура здорового образа жизни, наличие здорового и привлекательного тела — это уже необходимость. В каждом крупном городе есть большие и дорогие фитнес-центры, где необходимо покупать годовые абонементы и вход только для членов клуба, и в то же время есть небольшие дворовые фитнес-залы. Свободна ниша среднего сегмента, где можно было бы получить качественные услуги за разумные деньги.

Здоровое питание

Казахстан — страна, где любят мясную, мучную и жирную пищу. В стране еще не так много заведений, которые специализируются на здоровой кухне, с большим количеством зелени, морепродуктов и других полезных блюд. Если вам интересна молодая, прогрессивная аудитория больших городов и у вас есть что ей предложить, будет кстати открыть кафе или доставку блюд здоровой и полезной кухни.

Инфраструктура для путешественников

Станции для зарядки телефонов, автоматы с бутилированной водой или качественным кофе, кафетерии на заправочных станциях на автобанах — это все свободные ниши для развития бизнеса в Казахстане. Сегодня идет активное развитие внутреннего туризма по всей стране, поэтому есть возможность создать успешный бизнес.

Производство одежды и обуви

В стране есть не так много собственных брендов одежды и обуви, которые были бы направлены на широкого потребителя. Активно развивается сектор дизайнерской одежды, но средний сегмент все еще находится на начальном этапе развития. В Казахстане есть возможность развития текстильного и обувного производства, для этого даже существуют свободные экономические зоны и льготные условия для развития бизнеса от государства.

Производство мебели

Много мебели в Казахстан завозится из Китая и России, также существуют небольшие мастерские, где изготавливают мебель ручной работы. Создание местного казахстанского производства мебели для широкого потребителя — это одна из больших и свободных ниш в стране.

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