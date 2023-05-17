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5 советов начинающим специалистам от руководителя IT-подразделения Eurasian Resources Group
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Главный

Сегодня в 15:45

5 советов начинающим специалистам от руководителя IT-подразделения Eurasian Resources Group

Познакомились с руководителем IT-подразделения международной компании по добыче и переработке природных ресурсов и попросили поделиться рекомендациями для тех, кто только начинает карьеру.


Данияр Кульманов, 39 лет, город — Астана, начальник управления продуктовой разработки ТОО Business & Technology Services

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О себе

Я получил высшее образование по специальности «Информационные технологии и кибернетика». В 2007 году мне повезло попасть в компанию-интегратор решений SAP. Я начинал стажером-программистом. К 2010 году сдал сертификацию по этому направлению. Со временем стало скучно. Дальше встал выбор: заняться SAP BI, где было местное сообщество, наставники и проекты, либо SAP Solution Manager, Solman. Это была неизведанная территория, в которой совсем не было специалистов. Выбрал последний вариант, так как хотел заняться чем-то новым.

В 2013 году меня пригласили в Eurasian Resources Group на должность специалиста по Solman. Следующие четыре года я работал менеджером тестирования по внедрению SAP на четырех предприятиях.

В 2018 году я начал изучать технологию RPA. Собрал команду, с которой начал роботизировать многие офисные процессы в компании. А в 2019 году мы начали разработку личного онлайн-ассистента, который вырос в Superapp SmartERG. Благодаря ему около 60 000 сотрудников имеют доступ к корпоративным сервисам.

С ноября 2021 года я создал и возглавил отдельное управление разработки с уклоном на продуктовый подход — Agile, Scrum/Kanban.


Карьерные советы

1. Развивайте навык самообучения

В IT-сфере много документации, особенно на английском языке. Для ее изучения нужен только доступ к интернету. Без самостоятельного изучения ваше развитие будет медленным. Технологии меняются динамично. Начните в Google, смотрите направления, пробуйте. Найдите то, что нравится. Пройдите бесплатные курсы по теме, изучите материал на YouTube. Прочтите книги. Сделайте несколько домашних работ самостоятельно.

2. Развивайте коммуникации

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Каким бы хорошим специалистом вы не были, без навыка общения далеко не уедешь. Учитесь давать обратную связь. Не бойтесь критики в свою сторону. Собирайте ее, изучайте, что можно улучшить.

Хороший вариант — посетить живой тренинг в вашем или других городах. Развитый навык коммуникаций поможет вам выполнять те задачи, которые вам нравятся.

На первых местах работы, стажировки или практики старайтесь быть дружелюбными, общайтесь с коллегами.

3. Первое время: «Рвите рубашку на груди»

В начале пути вам надо доказать, прежде всего самому себе, что вы эффективны и полезны компании. В первый год настройтесь на продуктивную работу, так как навыки у вас еще не такие сильные.

Вы можете брать количеством времени. Больше изучать, стараться, пытаться. Найдите ментора, но не наседайте на него по пустякам. Спрашивайте о глобальных направлениях и сложных технических решениях.

4. Начинать можно почти в любом возрасте

У меня есть коллеги, которые начинали деятельность в IT с 30 лет и старше. Стремление и жажда новых знаний творит чудеса. Не ищите оправданий, если учитесь или у вас другие дела. Для входа в сферу придется выделить время, найти компромисс.

5. Будьте настойчивым и выдавайте результат

В начале пути у вас будут разные преграды: конкуренция, страх, неуверенность.

У нас много коллег–выходцев из стажеров. Часто хороших результатов добиваются настойчивые и старательные. Не ждите, когда вас пригласят. Самостоятельно обращайтесь в компании, которые вам интересны. Проходите собеседования. Не бойтесь начальников и экспертов. Все они тоже когда-то начинали.

Возможно, первые встречи вы посчитаете неудачными, но это не повод останавливаться. Делайте выводы, если что-то пошло не так. На любых собеседованиях будьте собой. Говорите, что вам нравится, где есть пробелы и как вы работаете над этим.

Узнайте первыми:

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Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.