5 советов начинающим специалистам от руководителя IT-подразделения Eurasian Resources Group

Познакомились с руководителем IT-подразделения международной компании по добыче и переработке природных ресурсов и попросили поделиться рекомендациями для тех, кто только начинает карьеру.





Данияр Кульманов, 39 лет, город — Астана, начальник управления продуктовой разработки ТОО Business & Technology Services





О себе

Я получил высшее образование по специальности «Информационные технологии и кибернетика». В 2007 году мне повезло попасть в компанию-интегратор решений SAP. Я начинал стажером-программистом. К 2010 году сдал сертификацию по этому направлению. Со временем стало скучно. Дальше встал выбор: заняться SAP BI, где было местное сообщество, наставники и проекты, либо SAP Solution Manager, Solman. Это была неизведанная территория, в которой совсем не было специалистов. Выбрал последний вариант, так как хотел заняться чем-то новым.

В 2013 году меня пригласили в Eurasian Resources Group на должность специалиста по Solman. Следующие четыре года я работал менеджером тестирования по внедрению SAP на четырех предприятиях.

В 2018 году я начал изучать технологию RPA. Собрал команду, с которой начал роботизировать многие офисные процессы в компании. А в 2019 году мы начали разработку личного онлайн-ассистента, который вырос в Superapp SmartERG. Благодаря ему около 60 000 сотрудников имеют доступ к корпоративным сервисам.

С ноября 2021 года я создал и возглавил отдельное управление разработки с уклоном на продуктовый подход — Agile, Scrum/Kanban.





Карьерные советы

1. Развивайте навык самообучения

В IT-сфере много документации, особенно на английском языке. Для ее изучения нужен только доступ к интернету. Без самостоятельного изучения ваше развитие будет медленным. Технологии меняются динамично. Начните в Google, смотрите направления, пробуйте. Найдите то, что нравится. Пройдите бесплатные курсы по теме, изучите материал на YouTube. Прочтите книги. Сделайте несколько домашних работ самостоятельно.

2. Развивайте коммуникации





Каким бы хорошим специалистом вы не были, без навыка общения далеко не уедешь. Учитесь давать обратную связь. Не бойтесь критики в свою сторону. Собирайте ее, изучайте, что можно улучшить.

Хороший вариант — посетить живой тренинг в вашем или других городах. Развитый навык коммуникаций поможет вам выполнять те задачи, которые вам нравятся.

На первых местах работы, стажировки или практики старайтесь быть дружелюбными, общайтесь с коллегами.

3. Первое время: «Рвите рубашку на груди»

В начале пути вам надо доказать, прежде всего самому себе, что вы эффективны и полезны компании. В первый год настройтесь на продуктивную работу, так как навыки у вас еще не такие сильные.

Вы можете брать количеством времени. Больше изучать, стараться, пытаться. Найдите ментора, но не наседайте на него по пустякам. Спрашивайте о глобальных направлениях и сложных технических решениях.

4. Начинать можно почти в любом возрасте

У меня есть коллеги, которые начинали деятельность в IT с 30 лет и старше. Стремление и жажда новых знаний творит чудеса. Не ищите оправданий, если учитесь или у вас другие дела. Для входа в сферу придется выделить время, найти компромисс.

5. Будьте настойчивым и выдавайте результат

В начале пути у вас будут разные преграды: конкуренция, страх, неуверенность.

У нас много коллег–выходцев из стажеров. Часто хороших результатов добиваются настойчивые и старательные. Не ждите, когда вас пригласят. Самостоятельно обращайтесь в компании, которые вам интересны. Проходите собеседования. Не бойтесь начальников и экспертов. Все они тоже когда-то начинали.

Возможно, первые встречи вы посчитаете неудачными, но это не повод останавливаться. Делайте выводы, если что-то пошло не так. На любых собеседованиях будьте собой. Говорите, что вам нравится, где есть пробелы и как вы работаете над этим.