5 рекламных агенств в Казахстане, которые специализируются на работе с инфлюенсерами

С кем работать в Казахстане, чтобы реализовать успешные проекты с блогерами в социальных сетях.

WE communication agency

WE — это коммуникационное агентство, которое имеет широкую сеть бизнес-контактов в Казахстане и странах Центральной Азии. Агентство специализируется на PR-сопровождении зарубежных брендов на новых незнакомых рынках, разработке креативных концепций и рекламных интеграций с инфлюенсерами, блогерами и селебрити.

Контакты: [email protected]

Brave Talents Co.

Агентство основано юристом Алмасом Жали, которое специализируется на продвижении и продюсировании талантов, influence-маркетинге и разработке контента. На счету у компании множество кейсов с крупными компаниями, а в рядах инфлюенсеров Ninety One, Ирина Кайратовна, BIP House и многие другие.

Контакты: [email protected]

Qamalladin Media Agency

Медиа-агентство influence-маркетинга основано Абылайханом Камаладином. В агенстве состоят больше 300 блогеров, специализируется компания на продвижении блогов, создании и модификации личного бренда, размещении рекламных интеграций у блогеров. Одни из самых крупных блогеров, которые представляют это агентство Биржан Ашим, Хаким Мукарам, Ультра Пара и другие.

Контакты: [email protected]

2any1

Медиа агентство по influence-маркетингу 2any1 основано в 2017 году, прежде всего оно создавалось для команды Yuframe. Самые крупные представители этого агентства Эльдана Сатыбалдиева, Айым Сейтметова, Артур Аскарулы и другие.

Контакты: [email protected]

Insider PR

Директор агенства — Михаил Коваль, они специализируются на продвижении в интернете, маркетинге в социальных сетях и influence-маркетинге. Агентство работает в основном с самыми узнаваемыми fashion-блогерами Казахстана, такими как Маржан Маркаметова.

Контакты: [email protected]