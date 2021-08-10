Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
Поиск
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => 
    [WIDTH] => 0
    [HEIGHT] => 0
)
5-reklamnyh-agenstv-v-kazahstane-kotorye-specializiruyutsya-na-rabote-s-inflyuenserami
5 рекламных агенств в Казахстане, которые специализируются на работе с инфлюенсерами
77
Главная
/
Профессионалы
/
Бизнес

Сегодня в 20:00

5 рекламных агенств в Казахстане, которые специализируются на работе с инфлюенсерами

С кем работать в Казахстане, чтобы реализовать успешные проекты с блогерами в социальных сетях.

WE communication agency

WE — это коммуникационное агентство, которое имеет широкую сеть бизнес-контактов в Казахстане и странах Центральной Азии. Агентство специализируется на PR-сопровождении зарубежных брендов на новых незнакомых рынках, разработке креативных концепций и рекламных интеграций с инфлюенсерами, блогерами и селебрити.

Контакты: [email protected]


Brave Talents Co.

Агентство основано юристом Алмасом Жали, которое специализируется на продвижении и продюсировании талантов, influence-маркетинге и разработке контента. На счету у компании множество кейсов с крупными компаниями, а в рядах инфлюенсеров Ninety One, Ирина Кайратовна, BIP House и многие другие.

Контакты: [email protected]


Qamalladin Media Agency

Медиа-агентство influence-маркетинга основано Абылайханом Камаладином. В агенстве состоят больше 300 блогеров, специализируется компания на продвижении блогов, создании и модификации личного бренда, размещении рекламных интеграций у блогеров. Одни из самых крупных блогеров, которые представляют это агентство Биржан Ашим, Хаким Мукарам, Ультра Пара и другие.

Контакты: [email protected]


2any1

Медиа агентство по influence-маркетингу 2any1 основано в 2017 году, прежде всего оно создавалось для команды Yuframe. Самые крупные представители этого агентства Эльдана Сатыбалдиева, Айым Сейтметова, Артур Аскарулы и другие.

Контакты: [email protected]


Insider PR

Директор агенства — Михаил Коваль, они специализируются на продвижении в интернете, маркетинге в социальных сетях и influence-маркетинге. Агентство работает в основном с самыми узнаваемыми fashion-блогерами Казахстана, такими как Маржан Маркаметова.

Контакты: [email protected]

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#реклама #pr #блогеры #инфлюенсеры #коммуникации
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
Молодые бизнесмены о том, как благодаря трендам основали успешный бизнес в Астане
4053
Fast food — connecting people. Как подружиться со звездой за 60 секунд
1427
5 уникальных агентств, которые помогут вам в PR, маркетинге и SMM на рынке Казахстана
1424