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5 простых советов, чтобы начать правильно питаться
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Сегодня в 16:03

5 простых советов, чтобы начать правильно питаться

Татьяна Забалуева, международный нутрициолог, @tanya_change

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Рекомендую придерживаться этих простых правил, соблюдая которые проблем с телом и организмом станет значительно меньше. Главное, быть категоричным и дисциплинированным, потому что, если питаться так один раз в месяц, результата не будет.


1. Монопродукты


Монопродукты — это те продукты, чей состав вам известен, и он максимально простой. Например, это все овощи, фрукты, мясо, молоко, кефир или крупы. Но про хлеб или котлеты нельзя сказать так однозначно, потому что их состав может быть как суперполезным, так и вредным.

Рекомендую покупать домой только монопродукты. Потому что все готовые продукты, полуфабрикаты — майонез, соусы, печенья, конфеты, торты, мороженое, все, что жарится во фритюре в промышленных масштабах — нанесут вред организму. В составе этих продуктов есть трансжиры — маргарин, заменитель животного жира, кондитерский жир или химическое название трансжиров — гидрогенизированный жир. Сейчас большая редкость найти в магазине продукцию, в составе которой не будет трансжиров, которые бьют по всему организму, по гормонам, сердечно-сосудистой системе и по кишечнику. Есть такие продукты — это как есть колпачок от бутылки, который не предназначен для питания.


2. Разнообразное питание


У человека должен быть разнообразный рацион: овощи, фрукты, мясо, морепродукты, молочные продукты — для того, чтобы не было дефицита витаминов и других полезных элементов.

Желательно чтобы в рационе присутствовали растительные ненасыщенные жиры: орехи, нерафинированные масла, оливки, маслины. Конечно, если едите мясо, нужно есть мясо, если нет, нужно восполнять белок и питаться бобовыми, чечевицей, киноа, гречкой.


3. Не переедать

От переедания бывает изжога — рефлюкс, язва в пищеводе и много других негативных последствий.


4. Перекусы

Несколько лет назад все подхватили эту идею с перекусами, но никто не объяснил, для кого это нужно, зачем и что можно часто есть. Так как питаться пять раз в день подходит далеко не всем, это может быть уместно для спортсменов или людей, которым необходимо придерживаться лечебной диеты. Но обычному здоровому человеку достаточно кушать четыре раза — три основных приема пищи и один перекус. Потому что частые перекусы ведут к инсулинорезистентности, к тому, что человек постоянно чувствует голод.


5. Свежие овощи


Золотое правило, признанное ВОЗ и почти всеми диетологами мира — это то, что половина тарелки должна состоять из свежих овощей. Если у человека есть заболевания ЖКТ и он не может есть свежие овощи, пусть будут термически обработаны, но есть их нужно. Люди, которые не едят овощи, страдают от высокого давления, атеросклероза и проблем с кишечником.

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