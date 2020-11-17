5 признаков того, что вы едите слишком много сахара

Сахар содержится почти во всех продуктах. Поэтому даже тем, кто не ест конфеты и пирожные, нужно следить за его количеством в рационе. Мы расскажем, по каким признакам можно понять, что вы слишком увлеклись продуктами с высоким содержанием сахара.







Все углеводы состоят из сахаров. Поэтому даже если вы не фанат конфет, это не значит, что сахар не попадает в ваш организм. Тем более что производители рафинированных и обработанных продуктов каждый раз придумывают все более и более соблазнительные названия для сахара. Например, почти на всех продуктах диетического питания вместо сахара и сахарозы, скорее всего, вы увидите надписи «кукурузный сироп», «агава», «патока», «цуканат», «турбинадо», «сироп сорго», «фруктовый сок», «мальтоза». И это далеко не все. Важно, что любой сахар оказывает один и тот же эффект на здоровье человека.

Мы составили чек-лист для тех, кто хочет убедиться, что не перебарщивает с сахаром в рационе.





Резкая смена настроения

Если для вас лучший способ поднять настроение — это провести вечер с ведерком мороженого под любимый сериал, стоит задуматься. Ведь на самом деле настроение поднимается не совсем за счет сладкого.

Серотонин — это гормон, ответственный за хорошее настроение. Он вырабатывается с помощью аминокислоты — триптофана. Синтез триптофана стимулирует инсулин, а он вырабатывается, когда в организме появляется глюкоза. Быстрее других углеводов до глюкозы расщепляется сахароза, также известная как столовый сахар. Это значит, что как только вы съели шоколадку, в вашем организме моментально происходит резкий скачок инсулина, и на несколько минут хорошее настроение просто зашкаливает. И все было бы хорошо, но потом происходит такой же резкий спад и наступает апатия.





Сонливость

Нарушения сна также часто связаны с усвоением глюкозы, а точнее — с работой орексина. Это нейропептид, который отвечает за циклы сна и бодрствования. Из-за резких скачков сахара в организме нервный сигнал не доходит до орексиновых нейронов, поэтому появляется чувство сонливости.

Но здесь есть и обратная связь: некоторые исследования показывают, что чем больше вы спите, тем меньше хочется сахара. Организм перестает нуждаться в искусственных источниках бодрости.





Проблемы с кожей

Сахар — один из продуктов, негативно влияющих на состояние кожи. Это происходит из-за того, что высокий уровень сахара в крови дает сигнал гормонам производить больше кожного сала. В результате закупориваются поры и появляются прыщи.

Кроме этого, количество сахара в крови влияет на циркуляцию коллагена. В небольших дозах глюкоза способствует движению этого белка. Но когда сахара становится слишком много, коллаген становится менее подвижным. Из-за этого кожа теряет эластичность и появляются морщины.





Частые перекусы

Верный сигнал того, что в вашем рационе слишком много сахара, это постоянное желание чем-нибудь перекусить. Углеводы дают организму энергию, в то время как жиры и белки отвечают за чувство насыщения. Пища, в которой много сахара, часто обезжирена и почти не содержит белка, поэтому чувство сытости быстро исчезает.





Тяга к сахару

Во время употребления сахара в мозге вырабатывается дофамин — это нейромедиатор, благодаря которому появляется чувство удовольствия. Мозг задействует дофаминовые центры, когда человек получает субъективный положительный опыт.

Практически бесконтрольное желание употреблять сахар — наш эволюционный недостаток. Человек в современном виде существует около 12 000 лет. Все это время для того, чтобы добыть пищу, нужно было постараться. Лишь последние 100 лет мы можем просто купить еду в магазине, а не бежать за своим ужином десяток километров. С точки зрения эволюции это маленький срок. Наша нервная система просто не успела адаптироваться: организм все еще стремится запасти как можно больше калорий, которые теперь так легко получить.

Чем меньше рафинированных продуктов и сахара в рационе, тем лучше. Но если сахара меньше, чем необходимо организму (от 3,3 до 5,5 ммоль/л), то это также негативно скажется на здоровье. Тем не менее всем нужно знать меру и внимательно читать этикетки на продуктах. А если вы все же нашли один из признаков переизбытка сахара в рационе, обратите внимание на более сложные углеводы и жиры.





Источник: the-challenger.ru