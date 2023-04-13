5 ноутбуков, которые станут отличной альтернативой MacBook — рекомендации техноблогера

Если вы задумываетесь о покупке ноутбука, советуем прочесть несколько советов по моделям, которые не уступают в производительности MacBook.
Тилек Адырбеков, 22 года, техноблогер, город — Бишкек, @tilek_xiaomikg
О себе
Я амбассадор Xiaomi.KG. Увлекаюсь техноблогингом с 2018 года. Мне всегда было интересно рассказывать о своем опыте и экономить время другим.
Расскажу о лучших ноутбуках, которые станут отличной альтернативой MacBook. У каждой модели свои уникальные характеристики, которые делают их идеальными для определенных задач.
Топ альтернатив MacBook
1. Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 10, 2022
Характеристики:
Экран: 14 дюймов, FHD или 4K, разрешение — 3840 x 2160
Процессор: Intel Core i5/i7/i9 11-го поколения
Графика: Intel Iris Xe или Nvidia GeForce
Оперативная память: 8 ГБ, 16 ГБ или 32 ГБ
Накопитель: до 2 ТБ SSD
Вес: от 1,09 кг
Прекрасный выбор для бизнес-задач благодаря высокой надежности, производительности и качественной клавиатуре.
Из плюсов модели могу отметить высокую производительность, качественную клавиатуру и тачпад, а также долгое время работы батареи.
Но это довольно дорогой ноутбук. А отсутствие отдельной видеокарты может стать проблемой для тех, кто работает с графикой.
2. Microsoft Surface Laptop Studio
Характеристики:
Экран: 14,4 дюйма, PixelSense, разрешение — 2400 x 1600
Процессор: Intel Core i5/i7/i9 11-го поколения
Графика: Nvidia GeForce RTX 3050 Ti/3060
Оперативная память: 16 ГБ или 32 ГБ
Накопитель: до 2 ТБ SSD
Вес: от 1,7 кг
Идеально подходит для художников и тех, кто работает в области графического дизайна. Ноутбук имеет уникальный дизайн с сенсорным экраном, который можно легко складывать и использовать в разных положениях.
Плюсы модели: уникальный дизайн с сенсорным экраном, мощная видеокарта для обработки графики и видео, качественный экран с яркими и насыщенными цветами.
Минусы: высокая стоимость, большой вес. Клавиатура может быть не так удобна, как на других ноутбуках.
3. Asus Vivobook Pro 16X OLED
Характеристики:
Экран: 16 дюймов, OLED, разрешение — 3840 x 2400
Процессор: AMD Ryzen 9 5900HX
Графика: Nvidia GeForce RTX 3050 Ti/3050
Оперативная память: 16 ГБ или 32 ГБ
Накопитель: до 2 ТБ SSD
Вес: от 1,8 кг
Отличный выбор для тех, кто работает с фото и видео. Ноутбук имеет мощный процессор и видеокарту, а также качественный OLED-экран, который отображает яркие и насыщенные цвета.
4. Dell XPS 15 OLED (9520)
Характеристики:
Экран: 15,6 дюймов, разрешение — 3456 x 2160
Процессор: Intel Core i7-12700H
Графика: NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti Laptop GPU
Вес: от 1,9 кг
Отличная альтернатива среднего уровня, которая имеет красивый OLED-экран, мощный процессор и видеокарту. Еще одно преимущество модели — долгое время работы без подзарядки.
5. HP ZBook Studio G8
Характеристики:
Экран: 15,6 дюймов, разрешение — 3840 x 2160
Процессор: Intel Core i7, 11850H 2.5-4.8 ГГц
Графика: nVidia GeForce RTX A3000 6144 Мб
Вес: от 1,8 кг
Ноутбук, который идеально подходит для выполнения серьезных творческих задач. Имеет мощный процессор и видеокарту, а также высококачественный IPS-экран, который отображает яркие и реалистичные цвета.