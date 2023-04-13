5 ноутбуков, которые станут отличной альтернативой MacBook — рекомендации техноблогера

Если вы задумываетесь о покупке ноутбука, советуем прочесть несколько советов по моделям, которые не уступают в производительности MacBook.





Тилек Адырбеков, 22 года, техноблогер, город — Бишкек, @tilek_xiaomikg





О себе

Я амбассадор Xiaomi.KG. Увлекаюсь техноблогингом с 2018 года. Мне всегда было интересно рассказывать о своем опыте и экономить время другим.

Расскажу о лучших ноутбуках, которые станут отличной альтернативой MacBook. У каждой модели свои уникальные характеристики, которые делают их идеальными для определенных задач.





Топ альтернатив MacBook

1. Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 10, 2022

Характеристики:

Экран: 14 дюймов, FHD или 4K, разрешение — 3840 x 2160

Процессор: Intel Core i5/i7/i9 11-го поколения

Графика: Intel Iris Xe или Nvidia GeForce

Оперативная память: 8 ГБ, 16 ГБ или 32 ГБ

Накопитель: до 2 ТБ SSD

Вес: от 1,09 кг

Прекрасный выбор для бизнес-задач благодаря высокой надежности, производительности и качественной клавиатуре.

Из плюсов модели могу отметить высокую производительность, качественную клавиатуру и тачпад, а также долгое время работы батареи.

Но это довольно дорогой ноутбук. А отсутствие отдельной видеокарты может стать проблемой для тех, кто работает с графикой.





2. Microsoft Surface Laptop Studio

Характеристики:

Экран: 14,4 дюйма, PixelSense, разрешение — 2400 x 1600

Процессор: Intel Core i5/i7/i9 11-го поколения

Графика: Nvidia GeForce RTX 3050 Ti/3060

Оперативная память: 16 ГБ или 32 ГБ

Накопитель: до 2 ТБ SSD

Вес: от 1,7 кг

Идеально подходит для художников и тех, кто работает в области графического дизайна. Ноутбук имеет уникальный дизайн с сенсорным экраном, который можно легко складывать и использовать в разных положениях.

Плюсы модели: уникальный дизайн с сенсорным экраном, мощная видеокарта для обработки графики и видео, качественный экран с яркими и насыщенными цветами.

Минусы: высокая стоимость, большой вес. Клавиатура может быть не так удобна, как на других ноутбуках.





3. Asus Vivobook Pro 16X OLED

Характеристики:

Экран: 16 дюймов, OLED, разрешение — 3840 x 2400

Процессор: AMD Ryzen 9 5900HX

Графика: Nvidia GeForce RTX 3050 Ti/3050

Оперативная память: 16 ГБ или 32 ГБ

Накопитель: до 2 ТБ SSD

Вес: от 1,8 кг

Отличный выбор для тех, кто работает с фото и видео. Ноутбук имеет мощный процессор и видеокарту, а также качественный OLED-экран, который отображает яркие и насыщенные цвета.





4. Dell XPS 15 OLED (9520)

Характеристики:

Экран: 15,6 дюймов, разрешение — 3456 x 2160

Процессор: Intel Core i7-12700H

Графика: NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti Laptop GPU

Вес: от 1,9 кг

Отличная альтернатива среднего уровня, которая имеет красивый OLED-экран, мощный процессор и видеокарту. Еще одно преимущество модели — долгое время работы без подзарядки.





5. HP ZBook Studio G8

Характеристики:



Экран: 15,6 дюймов, разрешение — 3840 x 2160

Процессор: Intel Core i7, 11850H 2.5-4.8 ГГц

Графика: nVidia GeForce RTX A3000 6144 Мб

Вес: от 1,8 кг

Ноутбук, который идеально подходит для выполнения серьезных творческих задач. Имеет мощный процессор и видеокарту, а также высококачественный IPS-экран, который отображает яркие и реалистичные цвета.