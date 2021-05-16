5 навыков, которые нужно развивать тем, кто хочет заняться своим бизнесом

Роман Катеринчик, основатель Artjoker, MyCredit, Oncredit

Меня часто спрашивают о том, какие гибкие навыки необходимо развивать предпринимателю. Делюсь с вами своим мнением о том, какие навыки и компетенции я считаю обязательными для каждого, кто решил связать свою жизнь с бизнесом и развивать свое дело:

1. Любопытство

Предпринимателю должно быть интересно, как устроен мир и как функционируют процессы внутри него. Я говорю о мире в широком смысле, но подразумеваю любой процесс, который происходит — предпринимателю должно быть интересно разобраться в том, почему это работает именно так.

Если рассмотреть бизнес как систему, в которой взаимодействуют разные подсистемы — продукт, продажи, маркетинг, работа с людьми и так далее, то принципиально важно интересоваться тем, как там все устроено и пытаться разобраться в деталях. Если же перейти на уровень более высокий, то от того, насколько вам будет интересно разобраться в вашем рынке, в глобальном смысле этого слова, будет зависеть формирование видения, а это уже залог долгосрочного развития бизнеса.

Любопытство развивать очень просто. Достаточно регулярно ставить себе задачи: осваивать что-то новое, читать новую книгу, знакомиться с новыми людьми, с новыми рынками, интересоваться теми сферами, в которых у вас еще недостаточно знаний. Делайте это регулярно, ставьте себе задачу в чем-то разобраться и будьте настойчивы для того, чтобы это сделать. Так у вас будет формироваться широкий кругозор, который будет позволять вам развивать ваш бизнес еще лучше.

2. Эмоциональный интеллект

Сегодня бизнес на 90% построен на взаимодействии с людьми. Уже много лет мы слышим об известной «проблеме с кадрами», а также что «команда — наша главная ценность» и что «без правильных людей невозможно эффективно развиваться». Все так и есть. Но существует основополагающий навык, который позволит вам строить эффективные команды. Этот навык, современные психологи называют эмоциональным интеллектом.

Это действительно навык, и мы развиваем его, адаптируясь к социуму. Проще всего его наработать, когда вы осознанно будете взаимодействовать с вашей командой, пробовать определить мотивацию каждого конкретного сотрудника, а также влиять на нее. Лично для меня это одна из самых интересных задач. Более того, когда вы долго работаете с командой или с конкретным человеком, их потребности могут эволюционировать и меняться от года к году.

Работать над развитием вашего эмоционального интеллекта вам придется всю жизнь, но при этом, он может служить залогом долгосрочных отношений в коллективе и крепкой команды. Развивать его достаточно сложно. Нужно постоянно анализировать свои эмоции и реакции на действия других людей. Нужно все время рефлексировать и анализировать. Пробовать определить — на каком этапе находятся ваши сотрудники, с точки зрения текущей мотивации, анализировать — как вы можете повлиять на нее. Нужно постоянно тренировать «мышцу» эмоционального интеллекта. Советую послушать подкаст «Простыми словами» для старта, чтобы научиться понимать свои эмоции. А потом чуть лучше разобраться в чужих.

3. Дисциплина

Критически важно для предпринимателя быть дисциплинированным. Существует много историй про талантливых людей, которые вспыхивали, горели очень ярко, но после этого быстро угасали. И наоборот — «муравьи» дисциплинированные работяги, которые изо дня в день делают один шаг навстречу к своей цели, всегда продвигаются значительно дальше, чем остальные.

Вам нужно усвоить, что от того, насколько вы будете дисциплинированным, зависит ваша долгосрочная устойчивость. Дисциплина начинается с мелочей: с того как вы застилаете кровать утром и сколько, из запланированных на неделю тренировок, вы посетите.

Развивать дисциплину сложно. Начните с того, чтобы взять и освоить какую-либо из существующих систем тайм-менеджмента. Составьте список дел и следуйте ему в течение недели. И так неделя за неделей в течение года. Составьте себе график, в котором будут не только рабочие встречи, но и другие сферы жизни. Например, встречи с друзьями, спорт, хобби и так далее.

4. Нетворкинг

Умение находить правильных людей и устанавливать с ними отношения — важный фактор развития. Существует теория слабых звеньев цепи, которая гласит, что чем больше людей о вас знают и чем больше людей знаете вы — тем выше вероятность, что при возникновении какой-либо задачи вы сможете быстро найти ее решение. В том числе, обратившись к людям из вашей сети знакомых.

Для того чтобы развивать нетворкинг, достаточно тренировать навык холодных знакомств. Для этого нужно уметь вступать в контакт, делать короткую презентацию себя и фиксировать знакомство.

Формула построения:

1. Меня зовут…

2. Кто я.

3. Что я делаю или компания.

4. Зачем это.

5. А также…

6. Даже если…

7. Блок с фактами.

Простой пример самопрезентации: Меня зовут Роман Катеринчик. Я IT-предприниматель и основатель компании Artjoker. Мы помогаем бизнесам повысить эффективность с помощью современных технологий, а также привести новых клиентов и увеличить доход из онлайн-продаж. Уже больше 14 лет мы работаем с такими международными компаниями как Microsoft, Pepsi, Wargaming и украинскими брендами, типа «Шахтер» и «Майкредит». За это время запустили более 300 проектов.

5. Умение управлять стрессом

За 15 лет в бизнесе я усвоил одно простое правило. Соотношение плохих и хороших новостей, которые будут вас окружать — 90/10. Как правило, вам будут звонить и говорить о срыве сроков, увольнениях и других проблемах в проектах. Практически никогда вам не будут говорить о чем-то хорошем, что все идет по плану и даже лучше, и результаты потрясающие. Мы так устроены, что фокусируемся на проблемах и это нормально — мы пытаемся их решить. Только бизнес-культура устроена так, что проблема начинает эскалироваться сразу наверх, то есть к вам. Таким образом, вы будете все время находиться в стрессе от негатива.

Важнейший навык предпринимателя — это умение управлять стрессом. Вы должны научиться брать ситуацию под контроль и относиться к приходящим проблемам как к задачам на уроке математики. В 99% случаев вы решите эту задачу, вопрос только в ресурсах и времени, которое придется потратить. Вам нужно научиться не принимать все на свой счет, относиться к проблемам как к возможности вырасти и стать сильнее. Вам нужно понять, как компенсировать стресс, выработав свою уникальную методику. Это могут быть занятия спортом, бег, йога, общение с друзьями, поход к психологу и даже юмор. Умение справляться со стрессом — залог долгосрочной эффективности вас, как предпринимателя.





Источник: mc.today