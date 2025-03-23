5 лучших ресторанов и кафе для вегетарианцев в Душанбе

Вегетарианская кухня набирает популярность, и в Душанбе становится все больше заведений, где можно насладиться вкусными и полезными блюдами. Мы отобрали пять ресторанов, которые предлагают отличные вегетарианские блюда и уютную атмосферу.

Al Sham Restaurant

Ливанская и средиземноморская кухня богата вегетарианскими блюдами, и Al Sham — одно из лучших мест, где можно попробовать хумус, фалафель, бабагануш и свежие салаты. Уютная атмосфера и просторная терраса делают это место идеальным для неспешного ужина.





Delhi Darbar Dushanbe

Настоящая индийская кухня с насыщенными вкусами и пряными специями. Здесь подают ароматные овощные карри, дал, самосы и традиционные лепешки. Если вы любите острые и насыщенные блюда, это место точно вам понравится.





Segafredo

Популярное кафе с итальянской и европейской кухнями, где можно насладиться легкими закусками, свежими салатами, сырами и вкусными напитками. Отличный вариант для любителей уютных посиделок.





«КАЯ»

Ресторан корейской кухни, где можно попробовать кимчи, овощные бибимбапы, салаты из морских водорослей и пряные супы. Отличный вариант для любителей азиатских вкусов и острой еды.





Citir Usta

Турецкий ресторан, где вегетарианцам понравятся разнообразные блюда из свежих овощей, традиционные лепешки, ароматные супы и хумус. Здесь можно насладиться насыщенными восточными вкусами в уютной обстановке.