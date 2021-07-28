5 интересных фактов о коллаборации Imanbek x Alfa

С 26 июля все СМИ Казахстана рассказали новость о коллаборации года: Imanbek x Alfa. Обладатель премии «Грэмми-2021» стал бренд-амбассадором, записал трек Feel Good, снялся в клипе и рекламных роликах для ТВ.

Мы собрали пять интересных фактов о сотрудничестве банка с молодым диджеем.

#1

Трек Feel Good звучит вместо гудка в контакт-центре Альфы. Теперь клиенты банка могут наслаждаться музыкой Иманбека во время ожидания ответа операторов.

#2

Во время съемок клипа Иманбек разъезжал на красной Lada — любимой автомобильной марке диджея — с граммофоном, который был привязан к капоту.





#3

Впервые обладатель «Грэмми» показался в клипе. В предыдущих работах, поклонники его творчества видели музыканта лишь в маске.

#4

В клипе есть эпизод, в котором показана реальная история, случившаяся в одном из алматинских автобусов. Съемочная группа даже пригласила главного героя этой истории.

#5

Название трека Feel Good раскрывает новый слоган Альфы: «Для влюбленных в жизнь». Банк дает возможность клиентам заниматься любимым делом и получать удовольствие от жизни, доверив им финансовые вопросы.











