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5 идей для создания мерча компании. Что еще, если не худи и футболка
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Сегодня в 19:00

5 идей для создания мерча компании. Что еще, если не худи и футболка

Свобода самовыражения, причастность к бренду, показатель высокой лояльности, для чего вообще и кому нужен собственный мерч.

Если ваш бренд уже стал lovemark-брендом, то почти любой ваш мерч будет расходиться на ура: кружки, толстовки, футболки. Успевайте только логотип размещать.

Но если бренд еще не имеет высокой лояльности аудитории, то мерч должен быть стильным и полезным, то есть необходимым в быту. И самое главное, не нужно размещать огромный логотип на все изделие.

Например, если вы хотите сделать футболки, которые люди будут носить и вспоминать ваш бренд добрым словом, выберете крой over-size. Во-первых, он смотрится актуально на любой фигуре, во-вторых, подойдет почти для любого размера одежды. Не размещайте логотип на груди в центре или на спине в центре. Его можно разместить внизу справа или слева, вертикально вдоль бокового шва, так логотип будет видно, но он не будет бросаться в глаза. А вот на груди можно написать какую-нибудь вдохновляющую фразу. Конечно, выбирайте качественные ткани. Теперь можете быть уверены, что ваш мерч увидят не только соседи по дачному участку.

Для тех, кто уже сделал футболки и худи для своей компании мы подобрали несколько идей для мерча компании.

Дождевик

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Фото: @kirillkaravaev.ru

Стильный и качественный дождевик нужен любому жителю большого города. Особенно удобно брать дождевик с собой в путешествие. Если вы подарите своему партнеру классный дождевик, который будет спасать его в проливной дождь, лояльность вам обеспечена. Яркий дождевик из плащевой ткани с классной и емкой фразой на спине, украсит любой дождливый день.


Носки

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Фото: nike.com

Миллениалы и зумеры знают толк в модных носках. Дарите партнерам актальные высокие носки, которые хочется натянуть повыше. Фразы, логотипы, рисунки и сюжеты на носках можно фотографировать и выкладывать в Stories и даже немного почувствовать себя Познером.


Панамка

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Фото: @qazaq.republic

Уже не первый сезон в моде панамки, а это хороший повод забыть о бейсболках и сделать что-то новое. Самое главное — разместить логотип на задней части панамки, а для передней оставьте какой-нибудь узор или рисунок.


Шопер

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Фото: @merchcomm

Качественный шопер из плотного хлопка, в который помещается laptop — мечта работающего миллениала. Шопер с красивым орнаментом, напечатанной картиной или крутой цитатой, точно не будет валяться дома. Такой шопер хочется носить, дарить, фотографировать и благодарить того, кто его подарил. И место для логотипа компании можно найти. Главное — не переусердствовать.


Железный значок

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Фото: kopernikpin.ru

Помните, раньше были партийные значки, так вот, их все еще производят. Только не надо сразу делать значки в виде логотипа вашей компании. Наверняка у вашей компании есть какой-то образ или символ, если нет, это хороший повод его создать. Тогда такие значки можно с удовольствием носить на одежде, например, на лацкане пиджака, джинсовки или тренча.


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#бизнес #маркетинг #креатив #коммуникации
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