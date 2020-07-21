5 идей для рекламной интеграции у блогеров

Что делает influence-маркетинг таким эффективным. Для пользователей рекомендации лидеров мнений равнозначны мнению друга или близкого человека. А еще рекламные интеграции у блогеров пробиваются сквозь «баннерную слепоту».
Мы в wecom.agency сотрудничаем с инфлюенсерами и знаем, как важно делать интеграцию интересной и вовлекающей, поэтому составили список идей для рекламной интеграции.
1. Марафон food-блогера. Инфлюенсер запускает кулинарный марафон у себя в аккаунте с призывом снять видеорецепт с продукцией бренда. Выигрыш — сертификат на определенную сумму на покупку продукции. Подписчики выкладывают видео под определенным хештегом. Через пару недель компания совместно с блогером выбирает победителя с лучшим видео.
Для кого подходит: продукты питания, молочные продукты, мука, масло, яйца и т.д.
2. Создать музыку и танец специально под продукцию бренда и запустить челлендж в TikTok с участием сразу нескольких инфлюенсеров. Вспоминаем звезд, которые выпускают песни, придумывают к ним танцы и призывают пользователей повторять за ними несложные движения и делиться этим на платформе.
Для кого подходит: быстрые закуски, такие как чипсы, сухарики, снеки, любые виды сладостей.
3. Сделать блогера послом бренда. У каждого бренда есть свои ценности, миссия компании. Но слоганы звучат обезличенно. Другое дело, когда призыв звучит из уст конкретной личности, которая опробовала все на себе. Задача посла бренда — донести миссию компании до широких масс, объяснить ее простыми словами, сформировать лояльную аудиторию со схожими интересами и порекомендовать пользоваться продукцией или услугами бренда.
Для кого подходит: бренды с миссией и историей.
4. Создать музыкальный клип с участием инфлюенсеров. Бренд находит подходящего видеоблогера, который создает музыкальный клип в своей тематике, интегрируя туда бренд.
Для кого подходит: бренды, направленные на широкую аудиторию.
5. Шоу «Тайный Санта». Запустить акцию среди популярных видеоблогеров, чтобы они выбирали и дарили друг другу подарки из продукции бренда. Для большего вовлечения блогеры запускают конкурс среди подписчиков, один из которых может тоже выиграть продукцию бренда, выполнив условия.
Для кого подходит: магазины техники, мебели, одежды.
WE communication agency — коммуникационное агентство с экспертизой в области PR и digital-продвижения, больше 17 лет работает на рынке рекламы и маркетинга Центральной Азии и Казахстана.