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  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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5 идей для рекламной интеграции у блогеров
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Сегодня в 16:50

5 идей для рекламной интеграции у блогеров

Материал подготовлен коммуникационным агентством wecom.agency.

Что делает influence-маркетинг таким эффективным. Для пользователей рекомендации лидеров мнений равнозначны мнению друга или близкого человека. А еще рекламные интеграции у блогеров пробиваются сквозь «баннерную слепоту».

Мы в wecom.agency сотрудничаем с инфлюенсерами и знаем, как важно делать интеграцию интересной и вовлекающей, поэтому составили список идей для рекламной интеграции.

1. Марафон food-блогера. Инфлюенсер запускает кулинарный марафон у себя в аккаунте с призывом снять видеорецепт с продукцией бренда. Выигрыш — сертификат на определенную сумму на покупку продукции. Подписчики выкладывают видео под определенным хештегом. Через пару недель компания совместно с блогером выбирает победителя с лучшим видео.

Для кого подходит: продукты питания, молочные продукты, мука, масло, яйца и т.д.

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2. Создать музыку и танец специально под продукцию бренда и запустить челлендж в TikTok с участием сразу нескольких инфлюенсеров. Вспоминаем звезд, которые выпускают песни, придумывают к ним танцы и призывают пользователей повторять за ними несложные движения и делиться этим на платформе.

Для кого подходит: быстрые закуски, такие как чипсы, сухарики, снеки, любые виды сладостей.


3. Сделать блогера послом бренда. У каждого бренда есть свои ценности, миссия компании. Но слоганы звучат обезличенно. Другое дело, когда призыв звучит из уст конкретной личности, которая опробовала все на себе. Задача посла бренда — донести миссию компании до широких масс, объяснить ее простыми словами, сформировать лояльную аудиторию со схожими интересами и порекомендовать пользоваться продукцией или услугами бренда.

Для кого подходит: бренды с миссией и историей.


4. Создать музыкальный клип с участием инфлюенсеров. Бренд находит подходящего видеоблогера, который создает музыкальный клип в своей тематике, интегрируя туда бренд.

Для кого подходит: бренды, направленные на широкую аудиторию.


5. Шоу «Тайный Санта». Запустить акцию среди популярных видеоблогеров, чтобы они выбирали и дарили друг другу подарки из продукции бренда. Для большего вовлечения блогеры запускают конкурс среди подписчиков, один из которых может тоже выиграть продукцию бренда, выполнив условия.

Для кого подходит: магазины техники, мебели, одежды.




WE communication agency — коммуникационное агентство с экспертизой в области PR и digital-продвижения, больше 17 лет работает на рынке рекламы и маркетинга Центральной Азии и Казахстана.

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