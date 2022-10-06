46 новых мест в Алматы и Астане: заведения, места для занятий спортом и магазины

Какие новые локации появились в двух самых крупных городах Казахстана.





Астана





Точка COFFEEDAY, @coffeeday_kz





В сети кофеен COFFEEDAY появился новый филиал, который находится в ТРЦ KeruenCity. Здесь подают согревающие напитки, десерты, авторские чаи и сэндвичи от бренд-шефа.





Om на ЛевОМ, @om.astana

Новый филиал популярного Om начал работу на левом берегу. В заведение можно прийти с животными. В меню представлены вкусные десерты, свежая выпечка, напитки и хот-доги.





Компьютерный клуб Next Gen, @nextgen.kz

Next Gen — это новый компьютерный клуб, оборудованный современной техникой. Здесь есть кухня и эксклюзивные залы для игр.





Экопарк на озере Малый Талдыколь, 2gis

На Малом Талдыколе стартовало строительство нового экопарка. Парк будет построен с учетом естественного рельефа местности.





Филиал SF, @shaurmafood.kz

Shaurma Fastfood — ресторан быстрого питания. Новый 12 филиал сети появился по адресу: улица Кудайбердыулы, 19Б. В заведении есть детские игровые зоны с аниматорами.





Березовая аллея, 2gis

Новая березовая аллея появилась в Президентском парке. Во время экологического субботника здесь высадили березы.





«Культура диктует», @kultura_diktuyet





«Культура диктует» — уютный кофешоп с приятной атмосферой. Здесь варят кофе на зернах спешелти, готовят блюда в стиле фудпейринг и обучают гостей культуре кофе.





W&W, @women_and_wellness_fit

W&W — новый фитнес-центр только для женщин. Тренироваться здесь комфортно всем вне зависимости от возраста. Доступно более 18 авторских программ.





Highvill Soft, @highvillsoft_restaurant

Highvill Soft — ресторан в самом сердце столицы. Красивый интерьер, панорамные окна, потрясающий вид на город и вкусная кухня.





Doner House, @donerhouse.kz

Doner House радует астанчан сытными блюдами не первый год. В сети ресторана быстрого питания появился новый филиал по адресу: улица Петрова, 13.





Medipol, @medipol_ns

Medipol — новый медицинский центр реабилитационно-оздоровительного направления на правом берегу. Здесь есть бассейн, хамам и разные виды саун.





McDonald’s на трассе Астана-Боровое, 2gis

Новая точка McDonald’s появилась на трассе Астана-Боровое. В меню представлены все популярные блюда международной сети быстрого питания.





Izakaya, @izakaya_astana





Izakaya — новый современный бар с красивым интерьером. Здесь подают сытные и вкусные блюда паназиатской кухни. По выходным в заведении играют популярные диджеи.





Lou Lou Astana, @loulou_astana

Lou Lou Astana — новый и необычный ресторан с французской эстетикой. Здесь можно попробовать десерты, мороженое с клубничным соусом, тартар, ростбиф, тигровые креветки и многое другое.





Okadzaki, @okadzaki.kz

Okadzaki — новый двухэтажный ресторан японской и европейской кухонь. Филиал, расположенный по адресу: улице Кумисбекова, 2 — самый большой в сети.





The Banka, @banka_astana

The Banka — новое заведение с алматинским настроением в столице. Здесь подают коктейли с интересными названиями: «Слезы бывшего», «Розовый вхламинго» и другие.





Караоке ZIMA MINI, @zima_mini

ZIMA MINI — новое модное место в столице. Заведение открылось при галерее баров Zima. Здесь гости могут окунуться в атмосферу красивой жизни и отличного звука.





Ресторан Once, @once.astana





Once — стильное заведение, которое работает еще в тестовом режиме. Здесь подают вкусные коктейли, свежие морепродукты, салаты и другие блюда.





Общественное пространство по улице Бараева, 2gis

Здесь недавно создали несколько отличных благоустроенных мест для отдыха, установили скамейки и качели.





Пианино у «Меломана»

Этим летом возле магазина по проспекту Республики появилось яркое пианино. Играть на нем может любой желающий. Осенью инструмент накрывают специальным защитным от дождя чехлом.





Площадь у мечети, 2gis

Новая точка притяжения астанчан. Перед новой мечетью танцуют яркие фонтаны. Здесь можно погулять и сделать красивые фотографии.





Доставка китайской еды Dim Sum, @dimsum.kz

Dim Sum — подлинный вкус китайской еды. Здесь можно заказать лапшу, мясные блюда, пампушки, пельмени и другие блюда.





«Лазерный беркут», 2gis

Необыкновенный мурал, который интереснее смотреть ночью, а не днем. Он загорается яркими красками в сумерках. «Лазерный беркут» находится по адресу: улица Бигельдинова, 5.

Фитнес-центр OxyFiness, @oxyfitness.kz

OxyFiness — шестиэтажный фитнес-центр. Это 4000 квадратных метров разных зон. Здесь есть более десятка направлений фитнеса для всех.

Алматы





Alem Park, @alem.park





Alem Park — новый семейный парк развлечений. Здесь помимо разнообразных каруселей установлены скалодром, горки, батуты, организованы веревочный парк, поле для мини-гольфа, лабиринт и многое другое.





Промышленный парк, @too_kazstroytrade

В индустриальной зоне Алматы появился суперсервис от мирового лидера Weir Minerals. Здесь планируется выпуск шламового оборудования для энергетического сектора, горнодобывающей отрасли и промышленности.





Набережная реки Большая Алматинка, 2gis

По адресу проспект Аль-Фараби, 125 появилось новое облагороженное пространство. На набережной реки Большая Алматинка установлены скамейки, качели и беседки.





Компьютерный клуб WLC, @wlc_kz

WLC — новый компьютерный клуб с современными девайсами. Приятная атмосфера, удобные кресла и интересные игры помогут погрузиться в мир киберспорта.





SPAR, @despar.kz

SPAR — это крупнейшая международная сеть супермаркетов, представленная в 48 странах мира. Теперь SPAR появился в Алматы.





iSpace, @ispace_kz





В ТРЦ Esentai Mall открылся крупнейший в Центральной Азии авторизованный магазин по продаже гаджетов Apple с наивысшим статусом Premium Partner.





Merhaba Steakhouse, @merhaba_steakhouse.kz

Merhaba Steakhouse — это новый подход, восточный колорит и авторская кухня. Здесь подают сочные стейки, знаменитый турецкий завтрак, бургеры и многое другое.





Mycar Kuldzhinka, @mycar__almaty

Mycar Kuldzhinka — крупнейший в Центральной Азии многофункциональный автоцентр. Площадь составляет 30 000 квадратных метров, где одновременно могут быть представлены больше 700 автомобилей.





VERO, @vero_almaty





VERO — итальянский ресторан и кондитерская с собственной пекарней и настоящей пастерией. Здесь можно попробовать хрустящие багеты, безглютеновые изделия, горячие блюда.





Eva, @eva__almaty

Eva Beach House — сочетанное необычного стиля и изысканной кухни. В меню заведения представлен широкий выбор закусок и салатов, напитков, горячих блюд, десертов.





Raketka Almaty, @raketka_almaty

Новый зал для игры в настольный теннис. Здесь также можно поиграть в PS 5. График работы зала с 12:00 до 05:00.





Rifugio Del Monte, @rifugio_delmonte





Rifugio Del Monte — ресторан европейской кухни на «Шымбулаке». С летней террасы заведения открывается невероятный вид на горы.





Семейный ресторан Savorr расположен в ЖК 4YOU. Здесь подают завтраки, различные супы, пасту. Гостей порадует большой выбор горячих напитков, лимонадов и смузи.





Mama’s Point, @mamaspoint.kz

Mama’s Point — многофункциональный центр для мам. В пространстве можно заняться йогой, фитнесом и стретчингом, сходить на массаж.





Dose, @dose_almaty

Dose — новая уютная кофейня. В меню представлены холодные и горячие закуски, основные блюда, боулы и многое другое.





P.F.Chang’s, @pfchangskz

P.F.Chang’s — это азиатский концепт приготовления еды, основанный на традиционных рецептах. Первый ресторан международной сети был основан в 1993 году. В заведениях лепят дим-самы вручную, уделяют особое внимание нарезке овощей и мяса, приготовлению соусов и блюд на воке.





Julius — новая уютная кофейня в европейском стиле. Заведение работает с восьми утра. Здесь можно вкусно позавтракать и выпить ароматный кофе.





Kryshi Komnatа, @kryshikomnata_almaty

Kryshi Komnatа — новая антистресс-комната. На выбор представляется несколько пакетов из разных наполнений: посуда, бутылки, техника, мебель. В течение 45 минут гости могут «выпускать пар»: бить предметы об стены, пол.





ALLOFF Burger by Alibekov, @alloff_burger

ALLOFF Burger by Alibekov — новая бургерная Бейбита Алибекова. В меню можно найти на выбор девять видов бургеров, сытные завтраки и напитки.





Anatomia Space, @anatomia.space

Anatomia Space — многофункциональный и стильный йога-центр. Здесь проводят групповые и индивидуальные занятия по пилатесу, стретчингу, кундалини, аштанга и других видам йоги.





Korean BBQ GO GI JIB, @korean_bbq_go_gi_jib

Korean BBQ GO GI JIB — заведение изысканных корейских блюд и отменного мяса. Интерьер напоминает уютные ресторанчики из популярных дорам.





«Бали Дача» — пространство Bali Dacha, вдохновленное островом Бали. Здесь можно отдохнуть от городской суеты, перезарядиться, поучаствовать в мастер-классах и заняться йогой.