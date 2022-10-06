46 новых мест в Алматы и Астане: заведения, места для занятий спортом и магазины

Какие новые локации появились в двух самых крупных городах Казахстана.
Астана
Точка COFFEEDAY, @coffeeday_kz
В сети кофеен COFFEEDAY появился новый филиал, который находится в ТРЦ KeruenCity. Здесь подают согревающие напитки, десерты, авторские чаи и сэндвичи от бренд-шефа.
Om на ЛевОМ, @om.astana
Новый филиал популярного Om начал работу на левом берегу. В заведение можно прийти с животными. В меню представлены вкусные десерты, свежая выпечка, напитки и хот-доги.
Компьютерный клуб Next Gen, @nextgen.kz
Next Gen — это новый компьютерный клуб, оборудованный современной техникой. Здесь есть кухня и эксклюзивные залы для игр.
Экопарк на озере Малый Талдыколь, 2gis
На Малом Талдыколе стартовало строительство нового экопарка. Парк будет построен с учетом естественного рельефа местности.
Филиал SF, @shaurmafood.kz
Shaurma Fastfood — ресторан быстрого питания. Новый 12 филиал сети появился по адресу: улица Кудайбердыулы, 19Б. В заведении есть детские игровые зоны с аниматорами.
Березовая аллея, 2gis
Новая березовая аллея появилась в Президентском парке. Во время экологического субботника здесь высадили березы.
«Культура диктует», @kultura_diktuyet
«Культура диктует» — уютный кофешоп с приятной атмосферой. Здесь варят кофе на зернах спешелти, готовят блюда в стиле фудпейринг и обучают гостей культуре кофе.
W&W — новый фитнес-центр только для женщин. Тренироваться здесь комфортно всем вне зависимости от возраста. Доступно более 18 авторских программ.
Highvill Soft, @highvillsoft_restaurant
Highvill Soft — ресторан в самом сердце столицы. Красивый интерьер, панорамные окна, потрясающий вид на город и вкусная кухня.
Doner House, @donerhouse.kz
Doner House радует астанчан сытными блюдами не первый год. В сети ресторана быстрого питания появился новый филиал по адресу: улица Петрова, 13.
Medipol, @medipol_ns
Medipol — новый медицинский центр реабилитационно-оздоровительного направления на правом берегу. Здесь есть бассейн, хамам и разные виды саун.
McDonald’s на трассе Астана-Боровое, 2gis
Новая точка McDonald’s появилась на трассе Астана-Боровое. В меню представлены все популярные блюда международной сети быстрого питания.
Izakaya, @izakaya_astana
Izakaya — новый современный бар с красивым интерьером. Здесь подают сытные и вкусные блюда паназиатской кухни. По выходным в заведении играют популярные диджеи.
Lou Lou Astana, @loulou_astana
Lou Lou Astana — новый и необычный ресторан с французской эстетикой. Здесь можно попробовать десерты, мороженое с клубничным соусом, тартар, ростбиф, тигровые креветки и многое другое.
Okadzaki, @okadzaki.kz
Okadzaki — новый двухэтажный ресторан японской и европейской кухонь. Филиал, расположенный по адресу: улице Кумисбекова, 2 — самый большой в сети.
The Banka, @banka_astana
The Banka — новое заведение с алматинским настроением в столице. Здесь подают коктейли с интересными названиями: «Слезы бывшего», «Розовый вхламинго» и другие.
Караоке ZIMA MINI, @zima_mini
ZIMA MINI — новое модное место в столице. Заведение открылось при галерее баров Zima. Здесь гости могут окунуться в атмосферу красивой жизни и отличного звука.
Ресторан Once, @once.astana
Once — стильное заведение, которое работает еще в тестовом режиме. Здесь подают вкусные коктейли, свежие морепродукты, салаты и другие блюда.
Общественное пространство по улице Бараева, 2gis
Здесь недавно создали несколько отличных благоустроенных мест для отдыха, установили скамейки и качели.
Пианино у «Меломана»
Этим летом возле магазина по проспекту Республики появилось яркое пианино. Играть на нем может любой желающий. Осенью инструмент накрывают специальным защитным от дождя чехлом.
Площадь у мечети, 2gis
Новая точка притяжения астанчан. Перед новой мечетью танцуют яркие фонтаны. Здесь можно погулять и сделать красивые фотографии.
Доставка китайской еды Dim Sum, @dimsum.kz
Dim Sum — подлинный вкус китайской еды. Здесь можно заказать лапшу, мясные блюда, пампушки, пельмени и другие блюда.
«Лазерный беркут», 2gisНеобыкновенный мурал, который интереснее смотреть ночью, а не днем. Он загорается яркими красками в сумерках. «Лазерный беркут» находится по адресу: улица Бигельдинова, 5.
Фитнес-центр OxyFiness, @oxyfitness.kz
OxyFiness — шестиэтажный фитнес-центр. Это 4000 квадратных метров разных зон. Здесь есть более десятка направлений фитнеса для всех.
Алматы
Alem Park, @alem.park
Alem Park — новый семейный парк развлечений. Здесь помимо разнообразных каруселей установлены скалодром, горки, батуты, организованы веревочный парк, поле для мини-гольфа, лабиринт и многое другое.
Промышленный парк, @too_kazstroytrade
В индустриальной зоне Алматы появился суперсервис от мирового лидера Weir Minerals. Здесь планируется выпуск шламового оборудования для энергетического сектора, горнодобывающей отрасли и промышленности.
Набережная реки Большая Алматинка, 2gis
Компьютерный клуб WLC, @wlc_kz
WLC — новый компьютерный клуб с современными девайсами. Приятная атмосфера, удобные кресла и интересные игры помогут погрузиться в мир киберспорта.
SPAR, @despar.kz
SPAR — это крупнейшая международная сеть супермаркетов, представленная в 48 странах мира. Теперь SPAR появился в Алматы.
iSpace, @ispace_kz
В ТРЦ Esentai Mall открылся крупнейший в Центральной Азии авторизованный магазин по продаже гаджетов Apple с наивысшим статусом Premium Partner.
Merhaba Steakhouse, @merhaba_steakhouse.kz
Merhaba Steakhouse — это новый подход, восточный колорит и авторская кухня. Здесь подают сочные стейки, знаменитый турецкий завтрак, бургеры и многое другое.
Mycar Kuldzhinka, @mycar__almaty
Mycar Kuldzhinka — крупнейший в Центральной Азии многофункциональный автоцентр. Площадь составляет 30 000 квадратных метров, где одновременно могут быть представлены больше 700 автомобилей.
VERO, @vero_almaty
VERO — итальянский ресторан и кондитерская с собственной пекарней и настоящей пастерией. Здесь можно попробовать хрустящие багеты, безглютеновые изделия, горячие блюда.
Eva, @eva__almaty
Eva Beach House — сочетанное необычного стиля и изысканной кухни. В меню заведения представлен широкий выбор закусок и салатов, напитков, горячих блюд, десертов.
Raketka Almaty, @raketka_almaty
Новый зал для игры в настольный теннис. Здесь также можно поиграть в PS 5. График работы зала с 12:00 до 05:00.
Rifugio Del Monte, @rifugio_delmonte
Rifugio Del Monte — ресторан европейской кухни на «Шымбулаке». С летней террасы заведения открывается невероятный вид на горы.
Savorr, @savorr.almaty
Семейный ресторан Savorr расположен в ЖК 4YOU. Здесь подают завтраки, различные супы, пасту. Гостей порадует большой выбор горячих напитков, лимонадов и смузи.
Mama’s Point, @mamaspoint.kz
Mama’s Point — многофункциональный центр для мам. В пространстве можно заняться йогой, фитнесом и стретчингом, сходить на массаж.
Dose, @dose_almaty
Dose — новая уютная кофейня. В меню представлены холодные и горячие закуски, основные блюда, боулы и многое другое.
P.F.Chang’s, @pfchangskz
P.F.Chang’s — это азиатский концепт приготовления еды, основанный на традиционных рецептах. Первый ресторан международной сети был основан в 1993 году. В заведениях лепят дим-самы вручную, уделяют особое внимание нарезке овощей и мяса, приготовлению соусов и блюд на воке.
Julius, @julius.cafe
Julius — новая уютная кофейня в европейском стиле. Заведение работает с восьми утра. Здесь можно вкусно позавтракать и выпить ароматный кофе.
Kryshi Komnatа, @kryshikomnata_almaty
Kryshi Komnatа — новая антистресс-комната. На выбор представляется несколько пакетов из разных наполнений: посуда, бутылки, техника, мебель. В течение 45 минут гости могут «выпускать пар»: бить предметы об стены, пол.
ALLOFF Burger by Alibekov, @alloff_burger
ALLOFF Burger by Alibekov — новая бургерная Бейбита Алибекова. В меню можно найти на выбор девять видов бургеров, сытные завтраки и напитки.
Anatomia Space, @anatomia.space
Anatomia Space — многофункциональный и стильный йога-центр. Здесь проводят групповые и индивидуальные занятия по пилатесу, стретчингу, кундалини, аштанга и других видам йоги.
Korean BBQ GO GI JIB, @korean_bbq_go_gi_jib
Korean BBQ GO GI JIB — заведение изысканных корейских блюд и отменного мяса. Интерьер напоминает уютные ресторанчики из популярных дорам.
«Бали Дача», @balidacha.almaty
«Бали Дача» — пространство Bali Dacha, вдохновленное островом Бали. Здесь можно отдохнуть от городской суеты, перезарядиться, поучаствовать в мастер-классах и заняться йогой.