4 истории нотариусов из разных стран — как получить профессию и где наработать опыт

Россия



Александр Кабанов, 36 лет, город — Москва, нотариус





О выборе профессии

О нотариусах в России

Сфера развивается постоянно

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Казахстан

О выборе профессии

О нотариусах в Казахстане

Сфера нотариата сейчас достаточно развита и продвинулась за последние годы

Об условиях работы

О планах





Германия





О выборе профессии

О нотариусах в Германии

Об условиях работы





Главное качество нотариуса — независимость и беспристрастность

О планах

Украина





О выборе профессии

О нотариусах в Украине

Профессия нотариуса — одна из самых развивающихся в Украине

Об условиях работы

О планах

Поэтому неудивительно, что именно эта сфера была мне интересна.После окончания сдал экзамены, чтобы работать стажером нотариуса. Мне было легче, так как я работал с мамой, и мне все было уже известно. После стажировки нужно сдать экзамены на лицензию, исполнение обязанностей, помощника.Сказывается прогресс — появляются новые нотариальные действия. Это новшества, которых раньше не было.. Например, в Азербайджане и Грузии процесс прошел вперед. Доверенность можно делать даже по Skype, а некоторые действия выполнять в аэропорту, если это срочно. Мы к этому пока не пришли. Хотя к концу года должны быть приняты поправки, касаются цифровизации.Сейчас нотариальные действия связаны с интернетом, электронными подписями. Мы идем к тому, что можно будет заключить сделку, находясь в разных концах государства.В Москве на одного нотариуса приходится примерно 15 000 жителей. В Москве сейчас больше 700 нотариусов. Если кто-то складывает полномочия или заканчивает работу, на место объявляется конкурс. Из этого конкурса выбирается новый человек.Нотариусы в России это в большинстве женщины. Средний возраст примерно от 30 лет.Работаю с девяти утра до шести вечера каждый день без обеда, в субботу — с десяти утра до трех часов дня. Выходной — воскресенье.10-14 дней — достаточно.В каждом субъекте есть своя нотариальная палата, где состоят все специалисты. Каждый год проводятся собрания, где меняются тарифы, избираются президенты. Членство — обязательная форма участия.Постоянно организуются лекции, семинары, выезды по повышению квалификации в Европу, Азию, США.Я веду прием граждан. Ко мне приходят люди, я их консультирую.Это тяжело, но это упрощает работу.Потому что тогда не будет получаться.Для меня главное — помогать людям.Мама работает нотариусом на протяжении 20 лет и имеет огромный опыт за плечами. Она вдохновила меня на этот шаг. С 16 лет я подрабатывала у нее помощником нотариуса и сталкивалась с ежедневным потоком клиентов, а это значит, с различными жизненными ситуациями.. Я счастлива, что сделала такой выбор и нашла свое профессиональное призвание.Сфера нотариата достаточно развита и продвинулась за последние годы.Радует, что в социальных сетях, таких как Instagram и Facebook, мы с легкостью можем связаться с нотариальными сообществами, нотариусами других стран, задать интересующие вопросы и моментально получить ответы.Среднестатистический нотариус в стране — грамотный специалист своего дела, обладающий высоким уровнем знаний законов и иных НПА, соблюдающий законы в своей деятельности, честный, отзывчивый, целеустремленный человек.Отпуск длится примерно 14 дней. Однако количество часов может варьироваться в зависимости от потока клиентов.Нотариальная палата координирует работу специалистов, проводит общие собрания, а также предоставляет возможность повышать свою квалификацию путем организации семинаров, вебинаров, курсов по повышению квалификации. Также коллеги, имеющие большой опыт в нотариате, проводят профессиональное обучение, прямые эфиры и делятся знаниями.Также веду блог в Instagram, где делюсь полезной информацией и буднями нотариуса.А для этого просто нужно любить свое дело, своих клиентов, учиться, повышать квалификацию, развиваться, и все получится.Потом поняла, что этого недостаточно, мне захотелось роста. Мне всегда нравилось работать с клиентами, но чего-то не хватало. Поэтому я выбрала для себя совершенно новую сферу и решила стать нотариусом.осле этого можно стать помощником нотариуса, развиваться как ассистент или и референт нотариуса. После получение этой практики можно стать самостоятельным специалистом.Мне нравится, что мы постоянно работаем с клиентами, заключаем контракты, подготавливаем их, проводим переговоры. Также интересно изучать законодательство, особенно семейный кодекс и наследственное право.Самое главное — это стабильная и интересная работа, которая дает возможность карьерного роста.Это сложное направление, которое охватывает большое количество отраслей права. Именно поэтому я выбрала эту профессию — она сложная и одновременно интересная. Специалисты в этой сфере нужны как простым гражданам, так и юридическим лицам.Чтобы стать нотариусом, нужно быть гражданином страны и знать украинский язык. Также получить высшее юридическое образование и стаж работы в области права не менее шести лет.Затем нужно сдать квалифицированный экзамен, который проверяет знание законодательства Украины. Если экзамен сдан успешно, кандидату выдается свидетельство о том, что он имеет право заниматься нотариальной деятельностью.Но часто формируются семейные династии нотариусов.Нотариат не стоит на месте, у специалистов в нашей стране большие функции и полномочия. Соответственно, высокая степень ответственности, много обязанностей. Сегодня мы оказываем не только нотариальные услуги, но и являемся государственным регистратором права собственности, наделены функциями проведения государственной регистрации бизнеса. С 2020 года нотариусы Украины получили новое направление — проставление апостилей через Министерство юстиции.Она помогает нам развиваться, проводит семинары для повышения квалификации, решает проблемные вопросы, ведет благотворительную деятельность. Представитель палаты работает в группе, которая предлагает правки к законодательству страны.Есть четкий график работы. Обычно нотариусы работают по восемь часов в день. Некоторые, как и я, принимают по субботам — это удобно для клиентов.Офис, заработок, график зависит от его умения находить правильные точки соприкосновения с клиентом, соответствовать современному миру, знания технологий. Например, люди сегодня могут не приходить в офис, а получить ряд услуг онлайн.Если нотариус старается принять большее количество людей, делает дополнительную работу, ведет свой блог, проводит консультации по телефону, его заработок будет выше. Поэтому доход у всех разный, но примерно от 2500 $ в месяц в большом городе.Это 22,4% в пенсионный фонд и 18% в качестве налогов — довольно большой процент от заработка.Нотариат развивается большими шагами, у нас появляется все больше функций. Поэтому я люблю свое дело и буду только расти в профессии.