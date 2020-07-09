4 истории нотариусов из разных стран — как получить профессию и где наработать опыт

Россия
Александр Кабанов, 36 лет, город — Москва, нотариус
О выборе профессии
Мама — мой наставник, работает нотариусом уже больше сорока лет, папа тоже был юристом. Поэтому неудивительно, что именно эта сфера была мне интересна.
Я учился в Московском государственном юридическом университете имени Кутафина. После окончания сдал экзамены, чтобы работать стажером нотариуса. Мне было легче, так как я работал с мамой, и мне все было уже известно. После стажировки нужно сдать экзамены на лицензию, исполнение обязанностей, помощника.
О нотариусах в России
Сфера развивается постоянно. Сказывается прогресс — появляются новые нотариальные действия. Это новшества, которых раньше не было.
Но в других странах все чуть более развито. Например, в Азербайджане и Грузии процесс прошел вперед. Доверенность можно делать даже по Skype, а некоторые действия выполнять в аэропорту, если это срочно. Мы к этому пока не пришли. Хотя к концу года должны быть приняты поправки, касаются цифровизации.
Работа нотариуса раньше была более рутинной. Сейчас нотариальные действия связаны с интернетом, электронными подписями. Мы идем к тому, что можно будет заключить сделку, находясь в разных концах государства.
Сфера развивается постоянно
В России есть квоты на должность. В Москве на одного нотариуса приходится примерно 15 000 жителей. В Москве сейчас больше 700 нотариусов. Если кто-то складывает полномочия или заканчивает работу, на место объявляется конкурс. Из этого конкурса выбирается новый человек.
Несколько лет назад приняли изменения: нотариусом может стать гражданин от 25 до 75 лет. Нотариусы в России это в большинстве женщины. Средний возраст примерно от 30 лет.
Об условиях работы
Моя работа — моя жизнь, я ее люблю. Работаю с девяти утра до шести вечера каждый день без обеда, в субботу — с десяти утра до трех часов дня. Выходной — воскресенье.
В силу возраста и заинтересованности в работе даже две недели отпуска для меня много. 10-14 дней — достаточно.
Все нотариусы — члены Московской городской нотариальной палаты. В каждом субъекте есть своя нотариальная палата, где состоят все специалисты. Каждый год проводятся собрания, где меняются тарифы, избираются президенты. Членство — обязательная форма участия.
Мероприятия проводятся часто. Постоянно организуются лекции, семинары, выезды по повышению квалификации в Европу, Азию, США.
В мои обязанности входит весь спектр нотариальных услуг. Я веду прием граждан. Ко мне приходят люди, я их консультирую.
Также составляю документ, печатаю его, даю человеку на проверку, потом ставлю печать, подписываю.
Стараюсь, чтобы в нашей нотариальной конторе все были взаимозаменяемы. Это тяжело, но это упрощает работу.
Несколько советов начинающим нотариусам: если не интересно, лучше не идти. Потому что тогда не будет получаться.
О планах
Работать. Для меня главное — помогать людям.
Казахстан
Дарига Бейсенбекова, 30 лет, город — Нур-Султан, нотариус, @notarius_nur_sultan
О выборе профессии
На выбор профессии повлияло то, что в моей семье уже был один нотариус. Мама работает нотариусом на протяжении 20 лет и имеет огромный опыт за плечами. Она вдохновила меня на этот шаг. С 16 лет я подрабатывала у нее помощником нотариуса и сталкивалась с ежедневным потоком клиентов, а это значит, с различными жизненными ситуациями.
Желание быть нотариусом во мне росло. Я счастлива, что сделала такой выбор и нашла свое профессиональное призвание.
О нотариусах в Казахстане
Чтобы стать нотариусом в Казахстане, вы должны получить государственную лицензию на занятие нотариальной деятельностью.
Основная задача всех нотариусов Казахстана — оказание квалифицированной юридической помощи, обеспечивающей защиту прав и законных интересов физических и юридических лиц путем совершения нотариальных действий. Сфера нотариата достаточно развита и продвинулась за последние годы.
Сфера нотариата сейчас достаточно развита и продвинулась за последние годы
Увеличилось количество нотариусов, ввели новые виды нотариальных действий, проводится постоянное повышение квалификации действующих нотариусов. Радует, что в социальных сетях, таких как Instagram и Facebook, мы с легкостью можем связаться с нотариальными сообществами, нотариусами других стран, задать интересующие вопросы и моментально получить ответы.
Среднестатистический нотариус в стране — грамотный специалист своего дела, обладающий высоким уровнем знаний законов и иных НПА, соблюдающий законы в своей деятельности, честный, отзывчивый, целеустремленный человек.
Об условиях работы
По графику я работаю около 35 часов в неделю, есть два выходных. Отпуск длится примерно 14 дней. Однако количество часов может варьироваться в зависимости от потока клиентов.
Я член Нотариальной палаты города Нур-Султан. Нотариальная палата координирует работу специалистов, проводит общие собрания, а также предоставляет возможность повышать свою квалификацию путем организации семинаров, вебинаров, курсов по повышению квалификации. Также коллеги, имеющие большой опыт в нотариате, проводят профессиональное обучение, прямые эфиры и делятся знаниями.
Я консультирую граждан и занимаюсь совершением всех видов нотариальных действий в городе Нур-Султан.
Основные обязанности: разъяснять гражданам и юридическим лицам права и обязанности, предупреждать о последствиях совершаемых нотариальных действий, соблюдать тайну совершения нотариальных действий. Также веду блог в Instagram, где делюсь полезной информацией и буднями нотариуса.
Как говорил Том Питерс: «Вы должны превратить работу в процесс, в котором всегда затевается что-то изумительное». А для этого просто нужно любить свое дело, своих клиентов, учиться, повышать квалификацию, развиваться, и все получится.
О планах
Мне бы хотелось, чтобы все, что я имею сейчас, всегда было и приумножалось.
Германия
Евгения Штейль, 34 года, город — Кирхберг, помощник нотариуса
О выборе профессии
Я 15 лет была консультантом по моде. Потом поняла, что этого недостаточно, мне захотелось роста. Мне всегда нравилось работать с клиентами, но чего-то не хватало. Поэтому я выбрала для себя совершенно новую сферу и решила стать нотариусом.
О нотариусах в Германии
Чтобы стать нотариусом в Германии, нужно пройти три года обучения. После этого можно стать помощником нотариуса, развиваться как ассистент или и референт нотариуса. После получение этой практики можно стать самостоятельным специалистом.
Нотариусы в Германии сотрудничают с Федеральной палатой нотариусов.
Об условиях работы
Главное качество нотариуса — независимость и беспристрастность. Мне нравится, что мы постоянно работаем с клиентами, заключаем контракты, подготавливаем их, проводим переговоры. Также интересно изучать законодательство, особенно семейный кодекс и наследственное право.
Главное качество нотариуса — независимость и беспристрастность
Перспективы развития большие. Самое главное — это стабильная и интересная работа, которая дает возможность карьерного роста.
О планах
В планах развиваться, получить хорошую должность.
Украина
Анна Шабинская, 35 лет, город — Киев, частный нотариус, @notarius_shabinska
О выборе профессии
Нотариус — профессия, которая непосредственно связана с высшим юридическим образованием. Это сложное направление, которое охватывает большое количество отраслей права. Именно поэтому я выбрала эту профессию — она сложная и одновременно интересная. Специалисты в этой сфере нужны как простым гражданам, так и юридическим лицам.
О нотариусах в Украине
Нотариат в Украине делится на государственный и частный. Чтобы стать нотариусом, нужно быть гражданином страны и знать украинский язык. Также получить высшее юридическое образование и стаж работы в области права не менее шести лет.
При этом три года из шести нужно проработать в качестве помощника нотариуса. Затем нужно сдать квалифицированный экзамен, который проверяет знание законодательства Украины. Если экзамен сдан успешно, кандидату выдается свидетельство о том, что он имеет право заниматься нотариальной деятельностью.
Так как помощник у действующего нотариуса может быть только один, прирост в нашей профессии медленный. Но часто формируются семейные династии нотариусов.
Профессия нотариуса — одна из самых развивающихся в Украине. Нотариат не стоит на месте, у специалистов в нашей стране большие функции и полномочия. Соответственно, высокая степень ответственности, много обязанностей. Сегодня мы оказываем не только нотариальные услуги, но и являемся государственным регистратором права собственности, наделены функциями проведения государственной регистрации бизнеса. С 2020 года нотариусы Украины получили новое направление — проставление апостилей через Министерство юстиции.
Профессия нотариуса — одна из самых развивающихся в Украине
В стране активно действует Нотариальная палата Украины, куда входят все нотариусы. Она помогает нам развиваться, проводит семинары для повышения квалификации, решает проблемные вопросы, ведет благотворительную деятельность. Представитель палаты работает в группе, которая предлагает правки к законодательству страны.
Об условиях работы
Каждый нотариус имеет свой кабинет, офис, который должен соответствовать определенным нормам. Есть четкий график работы. Обычно нотариусы работают по восемь часов в день. Некоторые, как и я, принимают по субботам — это удобно для клиентов.
Частный нотариус в Украине финансирует сам себя. Офис, заработок, график зависит от его умения находить правильные точки соприкосновения с клиентом, соответствовать современному миру, знания технологий. Например, люди сегодня могут не приходить в офис, а получить ряд услуг онлайн.
Заработная плата нотариуса в Украине напрямую зависит от желания работать, быть полезным людям, идти в ногу со временем. Если нотариус старается принять большее количество людей, делает дополнительную работу, ведет свой блог, проводит консультации по телефону, его заработок будет выше. Поэтому доход у всех разный, но примерно от 2500 $ в месяц в большом городе.
Частные нотариусы платят налоги раз в год от общего дохода. Это 22,4% в пенсионный фонд и 18% в качестве налогов — довольно большой процент от заработка.
О планах
Чем больше стаж работы нотариуса, тем интереснее становится деятельность. Нотариат развивается большими шагами, у нас появляется все больше функций. Поэтому я люблю свое дело и буду только расти в профессии.