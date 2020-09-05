Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
Поиск
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => 
    [WIDTH] => 0
    [HEIGHT] => 0
)
36-molodyh-muzykantov-iz-kazahstana
36 молодых музыкантов из Казахстана
6
/
/

05.09.2019

36 молодых музыкантов из Казахстана

Казахстанцы, которые задают стиль в музыке, кино и моде


Скриптонит, @real_scrip

2a3019d819e9e256316cd5800d5c0793.jpeg

Скриптонит — рэп-исполнитель и битмейкер. В конце 2019 года выпустил новый альбом «2004», который попал в категорию «главных новинок» мирового чарта iTunes. За его творчеством следят как казахстанцы, так и жители других стран. Сегодня Скриптонит в качестве продюсера помогает другим музыкантам в лейбле Musica36.

Димаш Кудайберген, @kudaibergenov.dimash

959b7bc56787180d9376b03c7832bb9e.jpg

Димаш Кудайберген — певец, музыкант, композитор. Уникальные голосовые данные помогли ему стать известным далеко за пределами Казахстана. Музыкант имеет многомиллионную аудиторию поклонников по всему миру, которая следит за его творчеством и культурой страны, где он живет.

Подробнее здесь.


Галымжан Молданазар, Qonyratbay.fam и Асия Оспанова — какие еще казахстанские исполнители меняют отечественный музыкальный мир


Qonyratbay.fam, @qonyratbayfam

cecf6baf7fa3dba70082bb8885926464.jpg

Это музыкальная группа, состоящая из родных брата и сестры. Султан-Али пишет музыку, делает аранжировку, а Хадиша сочиняет тексты и является главной вокалисткой.

Асия Оспанова, @asiyamusic

d03af1d760de109379fda3e2c4636775.jpeg

Асия поет с 4 лет, а с 14 лет начала сочинять стихи и писать музыку. Окончила музыкальную академию по классу фортепиано, также сама освоила многие музыкальные инструменты.

Подробнее здесь.


Молодые музыканты Казахстана, которых ждет успех


Асланби, @aslanbi_

510c834b49f452f79e14e99b88143969.jpg

Исполнитель, автор песен. В прошлом году выпустил свой дебютный мини-альбом «Голосовые».

OSTAP, @ostapdontstop

4074360dfd4716b6e16697273d5ce70f.jpg

Музыкант, композитор, автор песен. Участник шоу «Х-Фактор» в Украине. В начале года презентовал мини-альбом на английском языке Beyond. Ostap выступает на вечерах в Нур-Султане.

Подробнее здесь.


Фрешмены 2019 года — новые музыканты из Казахстана, России, Украины и Беларуси


Say Mo, @say_mo__

aa551b269367ad8e7963bbf624a70dc9.jpg

Say Mo — хип-хоп-исполнительница из Алматы. Получила популярность во время участия во втором сезоне шоу «ПЕСНИ» на ТНТ, где попала в число фавориток.

DASHXXDASH, @dashxxdash

cceb174c6f6c101fae1c675dd446551c.1000x1000x1.jpg
 Исполнитель из Казахстана — настоящее имя Динмухамед Зардыхан. Молодой человек проживает в Германии. Летом выпустил первый клип на песню «Ренегат». В декабре представил дебютный альбом «Подводный» из 11 треков. Выход альбома поддержали Jah Khalib, Raikhana Mukhlis, Abdr и Smock.Sb.

Подробнее здесь.


Молодые музыканты Казахстана, которые поют на родном языке


Ziruza, @ziruza

e72d9265701e5c4057aa1d0dbcde4871.jpg

Зируза — казахстанская Q-pop-исполнительница. Ее клипы набирают миллионы просмотров. Помимо музыки Зируза снималась в кино и клипах.

RaiM & Artur, @raimkzz

53e0e51205d9619b09967fe1488f0b82.jpg

RaiM & Artur — молодые исполнители, стали популярны благодаря треку «Самая вышка». Последние несколько песен выпустили на казахском языке.

Подробнее здесь.

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#казахстан #димашкудайберген #music #музыка #скриптонит
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
Директор Astana Ballet об успехах театра за 6 лет и первых гастролях в Монако
2064
Что почитать: 158 книг на любой вкус
5429
10 культовых режиссеров, которые не получили «Оскар»
9037