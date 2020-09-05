36 молодых музыкантов из Казахстана

Казахстанцы, которые задают стиль в музыке, кино и моде





Скриптонит, @real_scrip





Скриптонит — рэп-исполнитель и битмейкер. В конце 2019 года выпустил новый альбом «2004», который попал в категорию «главных новинок» мирового чарта iTunes. За его творчеством следят как казахстанцы, так и жители других стран. Сегодня Скриптонит в качестве продюсера помогает другим музыкантам в лейбле Musica36.

Димаш Кудайберген, @kudaibergenov.dimash





Димаш Кудайберген — певец, музыкант, композитор. Уникальные голосовые данные помогли ему стать известным далеко за пределами Казахстана. Музыкант имеет многомиллионную аудиторию поклонников по всему миру, которая следит за его творчеством и культурой страны, где он живет.

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Галымжан Молданазар, Qonyratbay.fam и Асия Оспанова — какие еще казахстанские исполнители меняют отечественный музыкальный мир





Qonyratbay.fam, @qonyratbayfam





Это музыкальная группа, состоящая из родных брата и сестры. Султан-Али пишет музыку, делает аранжировку, а Хадиша сочиняет тексты и является главной вокалисткой.

Асия Оспанова, @asiyamusic





Асия поет с 4 лет, а с 14 лет начала сочинять стихи и писать музыку. Окончила музыкальную академию по классу фортепиано, также сама освоила многие музыкальные инструменты.

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Молодые музыканты Казахстана, которых ждет успех





Асланби, @aslanbi_





Исполнитель, автор песен. В прошлом году выпустил свой дебютный мини-альбом «Голосовые».

OSTAP, @ostapdontstop





Музыкант, композитор, автор песен. Участник шоу «Х-Фактор» в Украине. В начале года презентовал мини-альбом на английском языке Beyond. Ostap выступает на вечерах в Нур-Султане.

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Фрешмены 2019 года — новые музыканты из Казахстана, России, Украины и Беларуси





Say Mo, @say_mo__





Say Mo — хип-хоп-исполнительница из Алматы. Получила популярность во время участия во втором сезоне шоу «ПЕСНИ» на ТНТ, где попала в число фавориток.

DASHXXDASH, @dashxxdash



Исполнитель из Казахстана — настоящее имя Динмухамед Зардыхан. Молодой человек проживает в Германии. Летом выпустил первый клип на песню «Ренегат». В декабре представил дебютный альбом «Подводный» из 11 треков. Выход альбома поддержали Jah Khalib, Raikhana Mukhlis, Abdr и Smock.Sb.

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Молодые музыканты Казахстана, которые поют на родном языке





Ziruza, @ziruza





Зируза — казахстанская Q-pop-исполнительница. Ее клипы набирают миллионы просмотров. Помимо музыки Зируза снималась в кино и клипах.

RaiM & Artur, @raimkzz





RaiM & Artur — молодые исполнители, стали популярны благодаря треку «Самая вышка». Последние несколько песен выпустили на казахском языке.

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