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WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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34 лучших иммунолога и аллерголога в Алматы и Нур-Султане
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Сегодня в 11:50

34 лучших иммунолога и аллерголога в Алматы и Нур-Султане

Нур-Султан

Розенсон Рафаил Иосифович

Аллерголог, иммунолог

Стаж работы: больше 35 лет

Место работы: пр. Туран, 32, UMC

Контакты: 701 550, 8 701 357 79 82


Дехнич Инна Владимировна

Педиатр, аллерголог

Стаж работы: больше 10 лет

Место работы: пр. Абылай Хана, 15, «Умит»

Контакты: 269 722


Садырбаева Лаура Рапилбековна


Аллерголог

Стаж работы: больше 20 лет

Место работы: Шарль де Голль, 3, @aishamedicus

Контакты: 8 702 111 21 76


Магауина Гульнар Казбековна


Аллерголог, иммунолог, терапевт

Стаж работы: больше 30 лет

Место работы: пр. Мангилик ел, 37, @iclinic_astana

Контакты: 955 955


Сыздыкова Айгуль Амангельдиевна


Аллерголог, иммунолог

Стаж работы: больше 20 лет

Место работы: ул. Мангилик ел, 80, Больница УДП

Контакты: 708 090, 8 702 682 15 74


Дегенбаева Нуржамал Каримовна


Аллерголог, иммунолог, инфекционист

Стаж работы: 30 лет

Место работы: ул. Жургенова, 18/2, @as.clinic

Контакты: 649 970


Аширматова Исида Бахитовна


Аллерголог, иммунолог

Стаж работы: больше 5 лет

Место работы: пр. Мангилик ел, 16/1, Городская поликлиника №9

Контакты: 983 894, 8 701 939 16 15


Ажибаев Рустам Кусаинович


Иммунолог, аллерголог

Стаж работы: больше 20 лет

Место работы: пр. Тауелсиздик, 33, Alanda Clinic

Контакты: 728 241, 728 240, 728 457


Боева Наталья Сергеевна


Аллерголог, педиатр

Стаж работы: больше 20 лет

Место работы: пр. Тауелсиздик, 21/5, «Радуга здоровья»

Контакты: 8 705 257 00 33


Скучалина Любовь Николаевна


Аллерголог, педиатр, пульмонолог

Стаж работы: больше 45 лет

Место работы: ул. Кенесары, 65, @darmedicus.kz

Контакты: 8 747 742 44 65, 519 492


Киселева Татьяна Александровна


Аллерголог, иммунолог

Стаж работы: больше 30 лет

Место работы: пр. Кабанбай батыра, 7, @gmc.clinic

Контакты: 422 221


Старосветова Екатерина Николаевна


Аллерголог, гастроэнтеролог, иммунолог

Стаж работы: больше 20 лет

Место работы: ул. Кенесары, 65, Dar Medicus

Контакты: 519 492, 8 747 742 44 65


Линникова Софья Петровна


Аллерголог

Место работы: пр. Абылай хана, 15, «Умит»

Контакты: 269 722


Ковзель Елена Федоровна


Иммунолог, аллерголог

Стаж работы: больше 15 лет

Место работы: ул. Сейфуллина, 34б, Family clinic

Контакты: 8 778 911 00 11, 278 241


Володченко Светлана Александровна


Аллерголог, иммунолог

Стаж работы: больше 5 лет

Место работы: пр. Сыганак, 2, РДЦ

Контакты: 701 570


Ан Вероника Александровна, @allergolognursultan


Аллерголог, иммунолог

Стаж работы: больше 5 лет

Место работы: ул. Сейфуллина, 34б, Family Clinic

Контакты: 8 777 553 63 99


Каримов Наркозы Кабдрахманович, @allergolog_astana


Аллерголог, иммунолог

Стаж работы: больше 4 лет

Контакты: 8 707 856 27 54


Семенова Лариса Васильевна, @larvassem


Аллерголог, иммунолог

Стаж работы: больше 40 лет

Место работы: ул. Кумисбекова, 8, «Мед Лайн»

Контакты: 237 272

Алматы

Абдикадирова Гульжан Абдималиковна, @dr.gulzhan


Аллерголог

Стаж работы: больше 20 лет

Место работы: ул. Пушкина, 116/15, «Лор-практика»

Контакты: 8 775 222 75 11


Булегенова Минира Гусейновна


Иммунолог

Место работы: ул. Масанчи, 23/8, Immunotest

Контакты: 8 727 777 77 77


Булекова Бакыт Жумагельдиновна


Детский иммунолог

Стаж работы: больше 25 лет

Место работы: пр. Назарбаева, 46, офис 1, RAFAEL

Контакты: 8 747 762 70 50


Артыгалиева Данара Нурлановна


Детский иммунолог

Стаж работы: больше 20 лет

Место работы: ул. Навои, 208, ALLERGO clinic

Контакты: 8 701 312 13 12


Григорян Кристина Шмавоновна


Аллерголог, иммунолог

Место работы: ул. Масанчи, 98б, Vivasun Clinic

Контакты: 8 707 363 42 35


Сулейменова Индира Ескермесовна


Детский аллерголог, иммунолог

Стаж работы: больше 20 лет

Место работы: мкр. Аксай-5, 12а, «КАЗМЕД»

Контакты: 8 700 511 10 17


Асанов Данияр Джамбулович


Детский иммунолог, аллерголог

Стаж работы: больше 20 лет

Место работы: ул. Розыбакиева, 283/1, Salus

Контакты: 8 707 733 20 73


Белошапко Ирина Анатольевна


Иммунолог, аллерголог

Стаж работы: больше 40 лет

Место работы: ул. Жандосова, 84, медицинский центр DADI

Контакты: 8 701 418 10 66


Шахворостова Татьяна Васильевна


Иммунолог, аллерголог

Стаж работы: больше 20 лет

Место работы: ул. Курмангалиева, 10, педиатрический центр «Карудо»

Контакты: 8 701 780 33 66


Шакимова Гульнара Ануаровна


Пульмонолог, аллерголог

Стаж работы: больше 40 лет

Место работы: ул. Абая, 157а, центр профилактической медицины «АЛГАМЕД»

Контакты: 8 707 220 68 01


Ниязова Ляззат Барибаевна


Аллерголог, дерматолог

Стаж работы: больше 30 лет

Место работы: пр. Назарбаева, 135, «Medline Сервис»

Контакты: 8 7272 726 793


Халелова Динара Канатбековна


Аллерголог, гастроэнтеролог, педиатр, пульмонолог

Стаж работы: больше 20 лет

Место работы: ул. Жандосова, 84, DADI

Контакты: 8 7273 941 188


Гачегова Татьяна Борисовна


Аллерголог, лор

Стаж работы: больше 35 лет

Место работы: пр. Назарбаева, 135, «Medline Сервис»

Контакты: 8 7272 726 793


Адилова Сауле Каиржановна


Аллерголог, педиатр

Стаж работы: 30 лет

Место работы: пр. Абая, 58а, «Рахат»

Контакты: 8 7272 200 022


Нургалиева Сауле Толегеновна


Аллерголог, эндокринолог

Стаж работы: больше 15 лет

Место работы: ул. Торайгырова, 25/ 171 / 2-й мкр, 45а, «Аурика»

Контакты: 8 747 333 05 51


Зурдунова Индира Курванжановна


Аллерголог, пульмонолог

Стаж работы: больше 10 лет

Место работы: пр. Абая, 157а, «АЛГАМЕД»

Контакты: 8 7273 390 350

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#астана #алматы #врачи #нурсултан #иммунолог
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