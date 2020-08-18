34 лучших иммунолога и аллерголога в Алматы и Нур-Султане

Нур-Султан
Розенсон Рафаил Иосифович
Стаж работы: больше 35 лет
Место работы: пр. Туран, 32, UMC
Контакты: 701 550, 8 701 357 79 82
Дехнич Инна Владимировна
Стаж работы: больше 10 лет
Место работы: пр. Абылай Хана, 15, «Умит»
Контакты: 269 722
Садырбаева Лаура Рапилбековна
Аллерголог
Стаж работы: больше 20 лет
Место работы: Шарль де Голль, 3, @aishamedicus
Контакты: 8 702 111 21 76
Магауина Гульнар Казбековна
Аллерголог, иммунолог, терапевт
Стаж работы: больше 30 лет
Место работы: пр. Мангилик ел, 37, @iclinic_astana
Контакты: 955 955
Сыздыкова Айгуль Амангельдиевна
Аллерголог, иммунолог
Стаж работы: больше 20 лет
Место работы: ул. Мангилик ел, 80, Больница УДП
Контакты: 708 090, 8 702 682 15 74
Дегенбаева Нуржамал Каримовна
Аллерголог, иммунолог, инфекционист
Стаж работы: 30 лет
Место работы: ул. Жургенова, 18/2, @as.clinic
Контакты: 649 970
Аширматова Исида Бахитовна
Аллерголог, иммунолог
Стаж работы: больше 5 лет
Место работы: пр. Мангилик ел, 16/1, Городская поликлиника №9
Контакты: 983 894, 8 701 939 16 15
Ажибаев Рустам Кусаинович
Иммунолог, аллерголог
Стаж работы: больше 20 лет
Место работы: пр. Тауелсиздик, 33, Alanda Clinic
Контакты: 728 241, 728 240, 728 457
Боева Наталья Сергеевна
Аллерголог, педиатр
Стаж работы: больше 20 лет
Место работы: пр. Тауелсиздик, 21/5, «Радуга здоровья»
Контакты: 8 705 257 00 33
Скучалина Любовь Николаевна
Аллерголог, педиатр, пульмонолог
Стаж работы: больше 45 лет
Место работы: ул. Кенесары, 65, @darmedicus.kz
Контакты: 8 747 742 44 65, 519 492
Киселева Татьяна Александровна
Аллерголог, иммунолог
Стаж работы: больше 30 лет
Место работы: пр. Кабанбай батыра, 7, @gmc.clinic
Контакты: 422 221
Старосветова Екатерина Николаевна
Аллерголог, гастроэнтеролог, иммунолог
Стаж работы: больше 20 лет
Место работы: ул. Кенесары, 65, Dar Medicus
Контакты: 519 492, 8 747 742 44 65
Линникова Софья Петровна
Аллерголог
Место работы: пр. Абылай хана, 15, «Умит»
Контакты: 269 722
Ковзель Елена Федоровна
Иммунолог, аллерголог
Стаж работы: больше 15 лет
Место работы: ул. Сейфуллина, 34б, Family clinic
Контакты: 8 778 911 00 11, 278 241
Володченко Светлана Александровна
Аллерголог, иммунолог
Стаж работы: больше 5 лет
Место работы: пр. Сыганак, 2, РДЦ
Контакты: 701 570
Ан Вероника Александровна, @allergolognursultan
Аллерголог, иммунолог
Стаж работы: больше 5 лет
Место работы: ул. Сейфуллина, 34б, Family Clinic
Контакты: 8 777 553 63 99
Каримов Наркозы Кабдрахманович, @allergolog_astana
Аллерголог, иммунолог
Стаж работы: больше 4 лет
Контакты: 8 707 856 27 54
Семенова Лариса Васильевна, @larvassem
Аллерголог, иммунолог
Стаж работы: больше 40 лет
Место работы: ул. Кумисбекова, 8, «Мед Лайн»
Контакты: 237 272
Алматы
Абдикадирова Гульжан Абдималиковна, @dr.gulzhan
Аллерголог
Стаж работы: больше 20 лет
Место работы: ул. Пушкина, 116/15, «Лор-практика»
Контакты: 8 775 222 75 11
Булегенова Минира Гусейновна
Иммунолог
Место работы: ул. Масанчи, 23/8, Immunotest
Контакты: 8 727 777 77 77
Булекова Бакыт Жумагельдиновна
Детский иммунолог
Стаж работы: больше 25 лет
Место работы: пр. Назарбаева, 46, офис 1, RAFAEL
Контакты: 8 747 762 70 50
Артыгалиева Данара Нурлановна
Детский иммунолог
Стаж работы: больше 20 лет
Место работы: ул. Навои, 208, ALLERGO clinic
Контакты: 8 701 312 13 12
Григорян Кристина Шмавоновна
Аллерголог, иммунолог
Место работы: ул. Масанчи, 98б, Vivasun Clinic
Контакты: 8 707 363 42 35
Сулейменова Индира Ескермесовна
Детский аллерголог, иммунолог
Стаж работы: больше 20 лет
Место работы: мкр. Аксай-5, 12а, «КАЗМЕД»
Контакты: 8 700 511 10 17
Асанов Данияр Джамбулович
Детский иммунолог, аллерголог
Стаж работы: больше 20 лет
Место работы: ул. Розыбакиева, 283/1, Salus
Контакты: 8 707 733 20 73
Белошапко Ирина Анатольевна
Иммунолог, аллерголог
Стаж работы: больше 40 лет
Место работы: ул. Жандосова, 84, медицинский центр DADI
Контакты: 8 701 418 10 66
Шахворостова Татьяна Васильевна
Иммунолог, аллерголог
Стаж работы: больше 20 лет
Место работы: ул. Курмангалиева, 10, педиатрический центр «Карудо»
Контакты: 8 701 780 33 66
Шакимова Гульнара Ануаровна
Пульмонолог, аллерголог
Стаж работы: больше 40 лет
Место работы: ул. Абая, 157а, центр профилактической медицины «АЛГАМЕД»
Контакты: 8 707 220 68 01
Ниязова Ляззат Барибаевна
Аллерголог, дерматолог
Стаж работы: больше 30 лет
Место работы: пр. Назарбаева, 135, «Medline Сервис»
Контакты: 8 7272 726 793
Халелова Динара Канатбековна
Аллерголог, гастроэнтеролог, педиатр, пульмонолог
Стаж работы: больше 20 лет
Место работы: ул. Жандосова, 84, DADI
Контакты: 8 7273 941 188
Гачегова Татьяна Борисовна
Аллерголог, лор
Стаж работы: больше 35 лет
Место работы: пр. Назарбаева, 135, «Medline Сервис»
Контакты: 8 7272 726 793
Адилова Сауле Каиржановна
Аллерголог, педиатр
Стаж работы: 30 лет
Место работы: пр. Абая, 58а, «Рахат»
Контакты: 8 7272 200 022
Нургалиева Сауле Толегеновна
Аллерголог, эндокринолог
Стаж работы: больше 15 лет
Место работы: ул. Торайгырова, 25/ 171 / 2-й мкр, 45а, «Аурика»
Контакты: 8 747 333 05 51
Зурдунова Индира Курванжановна
Аллерголог, пульмонолог
Стаж работы: больше 10 лет
Место работы: пр. Абая, 157а, «АЛГАМЕД»
Контакты: 8 7273 390 350