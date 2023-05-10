30 Seconds to Mars выпустили сингл Stuck и клип на него

30 Seconds to Mars официально вернулись. Музыканты анонсировали новый альбом и выпустили первый сингл с грядущей пластинки. Чтобы сделать релиз заглавного трека еще более знаменательным, коллектив сопроводил его клипом. Видео на песню Stuck опубликовано на официальном YouTube-канале группы.

В черно-белом ролике появляются основатели 30 Seconds to Mars — сам Джаред и его родной брат Шеннон, который играет на барабанах. Помимо них, в съемках приняли участие модели в разных экстравагантных образах.

Режиссировал клип Лето собственноручно.

Источник: srsly.ru