Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => 
    [WIDTH] => 0
    [HEIGHT] => 0
)
30-seconds-to-mars-vypustili-singl-stuck-i-klip-na-nego
30 Seconds to Mars выпустили сингл Stuck и клип на него
72
Главный

Сегодня в 09:47

30 Seconds to Mars выпустили сингл Stuck и клип на него

30 Seconds to Mars официально вернулись. Музыканты анонсировали новый альбом и выпустили первый сингл с грядущей пластинки. Чтобы сделать релиз заглавного трека еще более знаменательным, коллектив сопроводил его клипом. Видео на песню Stuck опубликовано на официальном YouTube-канале группы.



В черно-белом ролике появляются основатели 30 Seconds to Mars — сам Джаред и его родной брат Шеннон, который играет на барабанах. Помимо них, в съемках приняли участие модели в разных экстравагантных образах.

Режиссировал клип Лето собственноручно.

Источник: srsly.ru

Узнайте первыми:

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#музыка #клип #джаредлето #сингл #30secondstomars
Поиск по сайту:
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
В каждом районе Алматы появится по бесплатному ледовому катку
1891
Список всемирного наследия ЮНЕСКО пополнился новыми объектами
1399
В Алматы состоится саммит топ-менеджеров финансового блока
1119
Подписаться

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.