30 полезных Telegram-каналов для тех, кто любит книги

Telegram — площадка, где обитают талантливые авторы, книжные блогеры, издатели и журналисты. В Блоге издательства «Манн, Иванов и Фербер» опубликован список каналов для любителей книг: с обзорами, подборками и авторскими материалами.





Каждый день публикуют самое интересное из мира максимально полезных книг. Цитаты, новости, обзоры, рецензии, бесплатные отрывки из новинок и бестселлеров.





Кратко и по делу рассказывают, какие курсы выходят, делятся полезными и интересными новостями.





Здесь обсуждают книги и окололитературные темы. Делятся полезными ссылками и привычками.





Канал Екатерины Аксеновой, которая уже несколько лет ведет блог о книгах. Рецензии, любопытные заметки и ссылки на интересные статьи: легко и с юмором.





Переводчица романов Донны Тарт Анастасия Завозова рассказывает про книжные новинки, экранизации произведений и просто интересные истории из жизни писателей.





Канал Галины Юзефович о книгах и чтении. Главная площадка, куда, по словам самой Галины, из Фейсбука переехали все книжные и околокнижные заметки.





Литературный критик и музейный работник из Новосибирска Егор Михайлов ведет «канал неравнодушного читателя» и пишет статьи для известных медиа.





Один из самых популярных авторских каналов о книгах, комиксах, поэзии. Много тематических подборок, рецензии и отрывки из произведений.





Основатель канала Катя Баева пишет: «Пишу о книгах и о балете. Бывает, даже матом. Я филолог, мне можно».









Туве, Астрид и все-все-все: всякое про детские книжки и что с ними происходит. Авторы рассказывают о писателях, разбирают книжные новинки и иллюстрации.





Обзоры нонфикшн от Дениса Пескова, колумниста Forbes. Интересные Книги/Обложки/Цитаты.





Егор Апполонов, журналист и автор канала, рассказывает, как отличить хороший рассказ от плохого и размышляет на тему писательского мастерства.





Блог о лучших и новых детских книжках, который ведет «Мартышка» — Валерия Мартьянова. Интересно, свежо и очень весело.





Путевые заметки путешественницы по миру литературы. Отзывы, факты, статьи и заметки пишет вдохновленный книголюб.





Филолог Евгения Лисицына пишет остроумные и злободневные обзоры. Отзывы предельно честные, строгие и оригинальные, приправленные отличным юмором.





Книжный канал с обзорами, который ведет журналист Валерий Шабашов. Рецензии на новинки из книжного мира, анонсы культурных событий и интервью.





Константин Мильчин рассказывает о литературе, культуре и мире, в котором мы живем. Обзоры книг и картинки, ссылки на статьи и новости прилагаются.





Российский журналист Юрий Сапрыкин ведет заметки не только о литературе. Но когда пишет о книжках — это невероятно увлекательно.





Маша Бурова пишет про книги, написанные женщинами и о женщинах. Примечание: только хорошие книги.













Канал политтехнолога Анны Федоровой. Обзоры литературы, размышления о феминизме, попытки анализа трендов в литературе и много чего еще.





Этот канал ведет девушка, которая работает в книжном магазине. Она рассказывает забавные истории про литературу и покупателей.





Илья Клишин пишет о книгах, которые читает, о литературных курьезах и об истории русской словесности.





Канал «внучки библиотекаря». Она пишет рецензии на самые разнообразные книги — про путешествия, воспитание, творчество и продвижение в соцсетях.





Автор канала Татьяна Наумова не пишет микрорецензии, а постит свои мысли о книгах по ходу чтения. Этакий книжный блоггинг с эффектом присутствия.





Екатерина Писарева пишет тексты для Forbes Woman, «Афиши Daily» и «Сноба». И рассказывает про книги, театр и кино.





Авторский литературный журнал с рекомендациями, обзорами, коллекциями цитат, малой прозой и культурными лирическими отступлениями.





Для любителей длинных текстов. Автор пишет о книгах, сериалах, фильмах, проводит опросы и делится размышлениями на тему прочитанного.





Книжки. Обложки. Картинки. Разные издательства, разные художники и дизайнеры, обзоры, форзацы и нахзацы.





Канал литературного агентства, где авторы рассказывают о книжном рынке и литературном мире.





Редакция подписного книжного сервиса «Букмейт» постит литературные факты и ссылки на главные статьи. И это интересно.