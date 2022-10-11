30 микроблогов из Центральной Азии, которые рассказывают о красоте, моде и стиле

Собрали подборку классных блогов о моде, красоте и стиле, которым доверяют.







Казахстан

Советы от Ольги будут полезны каждой девушке. В своем аккаунте она делится модными находками, рассказывает, как сочетать трендовые детали.

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Стилист, который выступает на телевидении. У нее более 1500 довольных клиентов.

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Дария помогает с разбором гардероба, также занимается стилизацией съемок. Ее аккаунт — настоящее вдохновение.

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Елена, @style_elenakoroleva





Елена отлично ориентируется в трендах. Она подсказывает своим подписчикам, что актуально, а что нет.

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Гульназ, @gulnaz_bagdasheva_style





Гульназ знакомит подписчиков с новыми брендами, а также помогает разобраться в тонкостях современной моды.

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Газиза, @gaziza.kz





Стилист Газиза делится капсулами: готовым набором вещей, которые отлично сочетаются между собой.

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Асия, @assiya.utepova





Асия в сфере моды с 15 лет. В аккаунте можно найти интересные полезные рубрики.

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Мадина, @madina_utemis_style





Аккаунт Мадины собрал массу полезных советов, хитростей и лайфхаков.





Салта — профессиональный визажист. Ее блог поможет тем, кто хотел бы начать работу в этой сфере.





У Карины в блоге можно научиться делать нежный и аккуратный макияж.











Милана делает яркие и запоминающиеся образы. У мастера можно пройти обучение по макияжу с нуля.





Нурс — профессиональный hairstylist и модель. На страничке мастер делится полезными лайфхаками, перевоплощениями моделей и своими буднями.





На страничке мастер по макияжу публикует свои работы, делится буднями и рассказывает о себе.





Аружан делает классный мейкап на любое событие и показывает это у себя в блоге.





Айдос — молодой мастер по макияжу. Специалист сможет сделать как яркие, так и нежные образы.

Кыргызстан

Интересный блог о том, как правильно наносить макияж.





Девушка активно ведет блог, снимает истории и любит создавать красоту.





Блог мейкап-артиста, который делает все виды макияжа.





Визажист может сделать макияж любой сложности и даже проводит обучение для начинающих специалистов.





Визажист и стилист в одном лице. Создает красоту, подчеркивая индивидуальность клиентов.





Профессионал с пятилетним стажем, салонный мастер и преподаватель своего направления.







Творит красоту уже 10 лет. В своем блоге делится бьютисекретами.

Узбекистан

Диора работает визажистом и hair-стилистом. У девушки полезный блог и интересные сторис.











Шабнам показывает, как полюбить свои волосы. Делятся техниками стрижек и рассказывает о классных продуктах.





Камила ведет lifestyle аккаунт. При просмотре блога в глаза бросаются ее эстетичные образы.





Блог Камилы о материнстве, красоте и саморазвитии.





Эстетичный блог Саны подойдет тем, кто не знает как правильно сочетать вещи и создавать интересные образы.





Натали основала свой бутик одежды. Девушка ведет яркий и цепляющий аккаунт.





Девушка ведет курсы «Сам себе визажист» и «Базовый проф». У нее можно многому научиться.





Нана — профессиональный fashion-фотограф. Всю красоту она передает через свой объектив.