30 микроблогов из Центральной Азии, которые рассказывают о красоте, моде и стиле

Собрали подборку классных блогов о моде, красоте и стиле, которым доверяют.
Казахстан
Ольга, @olgamushanova
Советы от Ольги будут полезны каждой девушке. В своем аккаунте она делится модными находками, рассказывает, как сочетать трендовые детали.
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Раушан, @raushan.satybaldina
Стилист, который выступает на телевидении. У нее более 1500 довольных клиентов.
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Дария, @dariya_yeszhanova
Дария помогает с разбором гардероба, также занимается стилизацией съемок. Ее аккаунт — настоящее вдохновение.
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Елена, @style_elenakoroleva
Елена отлично ориентируется в трендах. Она подсказывает своим подписчикам, что актуально, а что нет.
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Гульназ, @gulnaz_bagdasheva_style
Гульназ знакомит подписчиков с новыми брендами, а также помогает разобраться в тонкостях современной моды.
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Газиза, @gaziza.kz
Стилист Газиза делится капсулами: готовым набором вещей, которые отлично сочетаются между собой.
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Асия, @assiya.utepova
Асия в сфере моды с 15 лет. В аккаунте можно найти интересные полезные рубрики.
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Мадина, @madina_utemis_style
Аккаунт Мадины собрал массу полезных советов, хитростей и лайфхаков.
Салта, @saltik_mua
Салта — профессиональный визажист. Ее блог поможет тем, кто хотел бы начать работу в этой сфере.
Карина, @karinamakeup.pro
У Карины в блоге можно научиться делать нежный и аккуратный макияж.
Милана, @milanaserbieva1
Милана делает яркие и запоминающиеся образы. У мастера можно пройти обучение по макияжу с нуля.
Нурс, @20nurs
Нурс — профессиональный hairstylist и модель. На страничке мастер делится полезными лайфхаками, перевоплощениями моделей и своими буднями.
Адина, @beauty_adina
На страничке мастер по макияжу публикует свои работы, делится буднями и рассказывает о себе.
Аружан, @aruzhan.namal
Аружан делает классный мейкап на любое событие и показывает это у себя в блоге.
Айдос, @aidos_vizazh
Айдос — молодой мастер по макияжу. Специалист сможет сделать как яркие, так и нежные образы.
Кыргызстан
Дамира, @damirali_makeup
Интересный блог о том, как правильно наносить макияж.
Мека, @mekamuss
Девушка активно ведет блог, снимает истории и любит создавать красоту.
Нурай, @115_nuray_alimova
Блог мейкап-артиста, который делает все виды макияжа.
Мээрим, @meka_makeup_studio
Визажист может сделать макияж любой сложности и даже проводит обучение для начинающих специалистов.
Акбата, @akbata_makeup
Визажист и стилист в одном лице. Создает красоту, подчеркивая индивидуальность клиентов.
Айтолкун, @aitolkun_makeup_studio
Профессионал с пятилетним стажем, салонный мастер и преподаватель своего направления.
Марьям, @maryam____mua
Творит красоту уже 10 лет. В своем блоге делится бьютисекретами.
Узбекистан
Диора, @diora_mua
Диора работает визажистом и hair-стилистом. У девушки полезный блог и интересные сторис.
Шабнам, @hairstyle_byshabi
Шабнам показывает, как полюбить свои волосы. Делятся техниками стрижек и рассказывает о классных продуктах.
Камила, @milk_amilova
Камила ведет lifestyle аккаунт. При просмотре блога в глаза бросаются ее эстетичные образы.
Камила, @camelli_ya
Блог Камилы о материнстве, красоте и саморазвитии.
Сана, @sanakod
Эстетичный блог Саны подойдет тем, кто не знает как правильно сочетать вещи и создавать интересные образы.
Натали, @nataliesperspective
Натали основала свой бутик одежды. Девушка ведет яркий и цепляющий аккаунт.
Севиль, @sevilya.bayramova
Девушка ведет курсы «Сам себе визажист» и «Базовый проф». У нее можно многому научиться.
Нана, @nanahanphoto
Нана — профессиональный fashion-фотограф. Всю красоту она передает через свой объектив.