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  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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30 микроблогов из Центральной Азии, которые рассказывают о красоте, моде и стиле
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Сегодня в 11:45

30 микроблогов из Центральной Азии, которые рассказывают о красоте, моде и стиле

Собрали подборку классных блогов о моде, красоте и стиле, которым доверяют.

Казахстан

Ольга, @olgamushanova

ольга

Советы от Ольги будут полезны каждой девушке. В своем аккаунте она делится модными находками, рассказывает, как сочетать трендовые детали.

Раушан, @raushan.satybaldina

раушан

Стилист, который выступает на телевидении. У нее более 1500 довольных клиентов.

Дария, @dariya_yeszhanova

Дария.jpg

Дария помогает с разбором гардероба, также занимается стилизацией съемок. Ее аккаунт — настоящее вдохновение.

Елена, @style_elenakoroleva

Елена.jpg

Елена отлично ориентируется в трендах. Она подсказывает своим подписчикам, что актуально, а что нет.

Гульназ, @gulnaz_bagdasheva_style

Гульназ.jpg

Гульназ знакомит подписчиков с новыми брендами, а также помогает разобраться в тонкостях современной моды.

Газиза, @gaziza.kz

Газиза.jpg

Стилист Газиза делится капсулами: готовым набором вещей, которые отлично сочетаются между собой.

Асия, @assiya.utepova

Асия.jpg

Асия в сфере моды с 15 лет. В аккаунте можно найти интересные полезные рубрики.

Мадина, @madina_utemis_style

Мадина

Аккаунт Мадины собрал массу полезных советов, хитростей и лайфхаков.


Салта, @saltik_mua

Салтик

Салта — профессиональный визажист. Ее блог поможет тем, кто хотел бы начать работу в этой сфере.


Карина, @karinamakeup.pro

Карина

У Карины в блоге можно научиться делать нежный и аккуратный макияж.


Милана, @milanaserbieva1

Милана


Милана делает яркие и запоминающиеся образы. У мастера можно пройти обучение по макияжу с нуля.


Нурс, @20nurs

Нурс.jpg

Нурс — профессиональный hairstylist и модель. На страничке мастер делится полезными лайфхаками, перевоплощениями моделей и своими буднями.


Адина, @beauty_adina

Адина.jpg

На страничке мастер по макияжу публикует свои работы, делится буднями и рассказывает о себе.


Аружан, @aruzhan.namal

Аружан.jpg

Аружан делает классный мейкап на любое событие и показывает это у себя в блоге.


Айдос, @aidos_vizazh

Айдос.jpg

Айдос — молодой мастер по макияжу. Специалист сможет сделать как яркие, так и нежные образы.

Кыргызстан

Дамира, @damirali_makeup

Дамира

Интересный блог о том, как правильно наносить макияж.


Мека, @mekamuss

Мека

Девушка активно ведет блог, снимает истории и любит создавать красоту.


Нурай, @115_nuray_alimova

Нурай.jpg

Блог мейкап-артиста, который делает все виды макияжа.


Мээрим, @meka_makeup_studio

Мээрим

Визажист может сделать макияж любой сложности и даже проводит обучение для начинающих специалистов.


Акбата, @akbata_makeup

Акбата

Визажист и стилист в одном лице. Создает красоту, подчеркивая индивидуальность клиентов.


Айтолкун, @aitolkun_makeup_studio

Айтолкун

Профессионал с пятилетним стажем, салонный мастер и преподаватель своего направления.


Марьям, @maryam____mua

Марьям


Творит красоту уже 10 лет. В своем блоге делится бьютисекретами.

Узбекистан

Диора, @diora_mua

Диора

Диора работает визажистом и hair-стилистом. У девушки полезный блог и интересные сторис.


Шабнам, @hairstyle_byshabi

Шабнам


Шабнам показывает, как полюбить свои волосы. Делятся техниками стрижек и рассказывает о классных продуктах.


Камила, @milk_amilova

Камила

Камила ведет lifestyle аккаунт. При просмотре блога в глаза бросаются ее эстетичные образы.


Камила, @camelli_ya

Камила

Блог Камилы о материнстве, красоте и саморазвитии.


Сана, @sanakod

Сана

Эстетичный блог Саны подойдет тем, кто не знает как правильно сочетать вещи и создавать интересные образы.


Натали, @nataliesperspective

Натали

Натали основала свой бутик одежды. Девушка ведет яркий и цепляющий аккаунт.


Севиль, @sevilya.bayramova

Севиль

Девушка ведет курсы «Сам себе визажист» и «Базовый проф». У нее можно многому научиться.


Нана, @nanahanphoto

Нана

Нана — профессиональный fashion-фотограф. Всю красоту она передает через свой объектив.

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Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.