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WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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30 девушек из Казахстана, которыми мы гордимся
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Сегодня в 11:15

30 девушек из Казахстана, которыми мы гордимся

Творчество, искусство



Данелия

Данелия Тулешова, @tuleshova_daneliya


Певица, победительница четвертого сезона «Голос. Дети», представляла Казахстан на Детском Евровидении 2018 и заняла шестое место, финалистка шоу America Got’s Talent.


Мария Мудряк

Мария Мудряк, @maria_mudryak


Оперная дива из Казахстана, одна из востребованных оперных певиц современности.


Бибисара Шарипова

Бибисара Шарипова, @bibisharipova


Успешная модель, участвовала в неделях моды в Нью-Йорке, Милане, Париже и Токио. Была лицом многих международных компаний.


Назима

Наzима, @13nazima


Певица, финалистка шоу «Песни» на ТНТ. Артистка лейбла Black Star Inc.


Корлан Мади

Корлан Мади, @korlanmadi


Модель из Казахстана. Участвовала в показах таких брендов, как Fendi, Bvlgari, Cavalli.


Dequine

Dequine, @dequiine


Данеля Садыкова — певица из Казахстана.


Айя Шалкар

Айя Шалкар, @aya_shalkar


Айя Шалкар — модель и графический дизайнер, блогер.

Спорт



Фируза Шарипова

Фируза Шарипова, @sharipova_firuza


Cпортсменка, действующая чемпионка мира в профессиональном боксе.


Сабина Алтынбекова

Сабина Алтынбекова, @altynbekova_20


Профессиональная волейболистка, член сборной Республики Казахстан.


Динара Садуакасова

Динара Садуакасова, @dinara.saduakassova


Международный гроссмейстер. Четырехкратная чемпионка мира по шахматам. Чемпионка Азии.


Элизабет Турсынбаева

Элизабет Турсынбаева, @elizabetkz


Фигуристка, которая первая исполнила четверной сальхов на официальных соревнованиях.


Ольга Рыпакова

Ольга Рыпакова, @olgarypakova_official


Легкоатлетка, специализирующаяся в прыжках в длину, тройном прыжке и семиборье. Чемпионка Олимпийских игр.


Булбул Картанбаева

Булбул Картанбаева, @kartanbay


Профессиональная хоккеистка, первая казахстанка в НХЛ.


Юлия Галышева

Юлия Галышева, @galysheva_yuka


Профессиональный атлет, представляет Казахстан на соревнованиях по фристайлу, дисциплина могул.


Жансая Абдумалик

Жансая Абдумалик, @zhansaya_abdumalik


Казахстанская шахматистка, международный мастер и гроссмейстер среди женщин.


Молдир Мекенбаева

Молдир Мекенбаева, @mekenbayeva


Мастер спорта международного класса по джиу-джитсу и двукратная чемпионка мира.

Руководители



Умут Шаяхметова

Умут Шаяхметова


Председатель правления АО «Народный банк Казахстана».


Алина Алдамберген

Алина Алдамберген


Председатель правления Казахстанской фондовой биржи KASE.


Виктория Торгунакова

Виктория Торгунакова


Генеральный директор сервиса «Тикетон».


Нина Быченко

Нина Быченко


Генеральный директор HeadHunter Казахстан.


Тахмина Кодири

Тахмина Кодири


Директор по управлению персоналом Beeline Казахстан.

Наука



Зарина Саутбаева

Зарина Саутбаева, @zarina_sautbayeva


Ученый-биомедик.


Дамель Мектепбаева

Дамель Мектепбаева, @damelmektep


Ученый, область науки — биотехнологии.

Блогинг



Алия Байтугаева, @super.mamasita

Алия Байтугаева, @super.mamasita


Одна из первых и самая популярная инстамама из Казахстана. Обладательница разных премий в категории «Инстамама».


Карина Оксукпаева

Карина Оксукпаева, @oksukpaevak


Блогер, вайнер, предприниматель и мама двоих детей.


Томирис и Наргис

Томирис и Наргис, @kagiristwins


Сестры-близняшки, которые стали популярны в TikTok.


нагима

Нагима, @nagimuwaa


Один из самых популярных блогеров в Казахстане.


Аминока

Амина Малгаждар, @aminokka


Успешный ребенок-вайнер.


Динара Рахимбаева

Динара Рахимбаева, @dinara_rkh


Блогер, предприниматель.

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