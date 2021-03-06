30 девушек из Казахстана, которыми мы гордимся

Творчество, искусство
Данелия Тулешова, @tuleshova_daneliya
Певица, победительница четвертого сезона «Голос. Дети», представляла Казахстан на Детском Евровидении 2018 и заняла шестое место, финалистка шоу America Got’s Talent.
Мария Мудряк, @maria_mudryak
Оперная дива из Казахстана, одна из востребованных оперных певиц современности.
Бибисара Шарипова, @bibisharipova
Успешная модель, участвовала в неделях моды в Нью-Йорке, Милане, Париже и Токио. Была лицом многих международных компаний.
Наzима, @13nazima
Певица, финалистка шоу «Песни» на ТНТ. Артистка лейбла Black Star Inc.
Корлан Мади, @korlanmadi
Модель из Казахстана. Участвовала в показах таких брендов, как Fendi, Bvlgari, Cavalli.
Dequine, @dequiine
Данеля Садыкова — певица из Казахстана.
Айя Шалкар, @aya_shalkar
Айя Шалкар — модель и графический дизайнер, блогер.
Спорт
Фируза Шарипова, @sharipova_firuza
Cпортсменка, действующая чемпионка мира в профессиональном боксе.
Сабина Алтынбекова, @altynbekova_20
Профессиональная волейболистка, член сборной Республики Казахстан.
Динара Садуакасова, @dinara.saduakassova
Международный гроссмейстер. Четырехкратная чемпионка мира по шахматам. Чемпионка Азии.
Элизабет Турсынбаева, @elizabetkz
Фигуристка, которая первая исполнила четверной сальхов на официальных соревнованиях.
Ольга Рыпакова, @olgarypakova_official
Легкоатлетка, специализирующаяся в прыжках в длину, тройном прыжке и семиборье. Чемпионка Олимпийских игр.
Булбул Картанбаева, @kartanbay
Профессиональная хоккеистка, первая казахстанка в НХЛ.
Юлия Галышева, @galysheva_yuka
Профессиональный атлет, представляет Казахстан на соревнованиях по фристайлу, дисциплина могул.
Жансая Абдумалик, @zhansaya_abdumalik
Казахстанская шахматистка, международный мастер и гроссмейстер среди женщин.
Молдир Мекенбаева, @mekenbayeva
Мастер спорта международного класса по джиу-джитсу и двукратная чемпионка мира.
Руководители
Умут Шаяхметова
Председатель правления АО «Народный банк Казахстана».
Алина Алдамберген
Председатель правления Казахстанской фондовой биржи KASE.
Виктория Торгунакова
Генеральный директор сервиса «Тикетон».
Нина Быченко
Генеральный директор HeadHunter Казахстан.
Тахмина Кодири
Директор по управлению персоналом Beeline Казахстан.
Наука
Зарина Саутбаева, @zarina_sautbayeva
Ученый-биомедик.
Дамель Мектепбаева, @damelmektep
Ученый, область науки — биотехнологии.
Блогинг
Алия Байтугаева, @super.mamasita
Одна из первых и самая популярная инстамама из Казахстана. Обладательница разных премий в категории «Инстамама».
Карина Оксукпаева, @oksukpaevak
Блогер, вайнер, предприниматель и мама двоих детей.
Томирис и Наргис, @kagiristwins
Сестры-близняшки, которые стали популярны в TikTok.
Нагима, @nagimuwaa
Один из самых популярных блогеров в Казахстане.
Амина Малгаждар, @aminokka
Успешный ребенок-вайнер.
Динара Рахимбаева, @dinara_rkh
Блогер, предприниматель.