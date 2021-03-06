30 девушек из Казахстана, которыми мы гордимся

Творчество, искусство













Певица, победительница четвертого сезона «Голос. Дети», представляла Казахстан на Детском Евровидении 2018 и заняла шестое место, финалистка шоу America Got’s Talent.









Оперная дива из Казахстана, одна из востребованных оперных певиц современности.













Успешная модель, участвовала в неделях моды в Нью-Йорке, Милане, Париже и Токио. Была лицом многих международных компаний.













Певица, финалистка шоу «Песни» на ТНТ. Артистка лейбла Black Star Inc.













Модель из Казахстана. Участвовала в показах таких брендов, как Fendi, Bvlgari, Cavalli.













Данеля Садыкова — певица из Казахстана.













Айя Шалкар — модель и графический дизайнер, блогер.

Спорт









Cпортсменка, действующая чемпионка мира в профессиональном боксе.













Профессиональная волейболистка, член сборной Республики Казахстан.













Международный гроссмейстер. Четырехкратная чемпионка мира по шахматам. Чемпионка Азии.













Фигуристка, которая первая исполнила четверной сальхов на официальных соревнованиях.









Легкоатлетка, специализирующаяся в прыжках в длину, тройном прыжке и семиборье. Чемпионка Олимпийских игр.













Профессиональная хоккеистка, первая казахстанка в НХЛ.









Профессиональный атлет, представляет Казахстан на соревнованиях по фристайлу, дисциплина могул.













Казахстанская шахматистка, международный мастер и гроссмейстер среди женщин.













Мастер спорта международного класса по джиу-джитсу и двукратная чемпионка мира.

Руководители





Умут Шаяхметова





Председатель правления АО «Народный банк Казахстана».









Алина Алдамберген





Председатель правления Казахстанской фондовой биржи KASE.





Виктория Торгунакова

Генеральный директор сервиса «Тикетон».









Нина Быченко





Генеральный директор HeadHunter Казахстан.









Тахмина Кодири





Директор по управлению персоналом Beeline Казахстан.

Наука









Ученый-биомедик.









Ученый, область науки — биотехнологии.

Блогинг









Одна из первых и самая популярная инстамама из Казахстана. Обладательница разных премий в категории «Инстамама».













Блогер, вайнер, предприниматель и мама двоих детей.













Сестры-близняшки, которые стали популярны в TikTok.













Один из самых популярных блогеров в Казахстане.









Успешный ребенок-вайнер.













Блогер, предприниматель.