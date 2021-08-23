3 золотые медали привезли казахстанцы с чемпионата Европы по ММА





Триумфатором чемпионата стал столичный боец, выступавший в молодежной категории в весе до 52,2 килограмма, Ерсултан Шакенбай. В финале Ерсултан одержал победу над российским бойцом Иваном Веретенниковым единогласным решением судей и завоевал первое золото для Казахстана.





В полусреднем весе до 77,1 килограмма среди молодежи финал разделили два казахстанца — Данил Губин из Карагандинской области и Досжан Кенжебаев из Алматинской области. Поединок был равным, и с минимальным перевесом судейских оценок победу и титул чемпиона Европы завоевал карагандинец.





Третье золото для Казахстана, но уже среди взрослых, в весовой категории до 61,2 килограмма завоевал актюбинец Жанибек Тыныштык. В финале он встретился с сильным российским панчером Сергеем Ширкуновым. Единогласным решением судей победу одержал казахстанский боец.





16-20 августа 2021 года в Казани прошло открытое континентальное первенство Европы по ММА среди молодежи 18-20 лет и взрослых старше 21 года.